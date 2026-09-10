Reyndi að vara við að flugvélin færi of hratt Kjartan Kjartansson skrifar 10. september 2026 13:34 Flugvél Amazon rann hundruð metra fram yfir flugbrautarendann í Miami og á tvær bifreiðar. FImm manns létust og jafnmargir eru slasaðir. AP/Rebecca Blackwell Annar flugmanna fraktflugvélar Amazon sem rann út af flugbraut í Miami reyndi að vara hinn við að vélin færi of hratt í tvær mínútur fyrir lendinguna og eftir að hún snerti flugbrautina. Sérfræðingar segja að flugmennirnir hefðu auðveldlega getað komið í veg fyrir slysið. Fimm manns sem voru í sendiferðabíl ræstingafyrirtækis létust þegar flutningavél Amazon rann um 400 metra út fyrir enda flugbrautar alþjóðaflugvallarins í Miami í Bandaríkjunum og á bílinn um helgina. Fimm aðrir sem voru í sendiferðabílnum og jepplingi eru slasaðir. Upptaka í flugrita flugvélarinnar sýnir að annar flugmannanna reyndi í tvær mínútur að vara við því að hún nálgaðist flugbrautina á of miklum hraða, bæði í aðfluginni og eftir að vélin snerti niður. Hinn flugstjórinn hafi hins vegar ekki ekki brugðist sérstaklega við. Einnig heyrðist í sjálvirku viðvörunarkerfi flugvélarinnar á upptökunni. Sérfræðingur sem AP-fréttastofan ræddi við segir að flugmennirnir hefðu getað gert ýmislegt til þess að hægja á vélinni þegar annar þeirra byrjaði fyrst að vara við hættunni. Þeir hefðu einnig getað hætt við lendinguna, farið hring og reynt aftur. Sterkur vindur var þegar slysið átti sér stað og benda göng úr flugritanum til að flugvélin hafi verið óstöðug í lendingunni. Vísbendingar eru um að flugmennirnir hafi gert skammlífa tilraun til þess að hefja sig á loft aftur en þeir hafi hætt við það. Flugvélin var komin langt niður flugbrautina þegar hjól hennar snertu fyrst jörðu. Opinber gögn benda til þess að hún hafi verið komin nærri því hálfa leið niður eftir brautinni. Flug Samgönguslys Bandaríkin Amazon Tengdar fréttir Allir þeir látnu í bílum sem flugvélin rann á Fimm manns sem létust þegar fraktflugvél Amazon rann út af flugbraut í Miami í Bandaríkjunum á sunnudag voru allir í bílum sem urðu fyrir flugvélinni. Rannsókn á slysinu beinist meðal annars að hvers vegna flugmenn vélarinnar hættu ekki við lendinguna. 8. september 2026 08:34 Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Minnst fimm eru látnir eftir flugslys í Flórídaríki í Bandaríkjunum þar sem fraktflugvél á vegum netverslunarinnar Amazon fór út af flugbraut og lenti á bifreiðum utan hennar. Vélin var á leið frá San Juan í Púertó Ríkó til Miami-borgar. 6. september 2026 21:40 Mest lesið Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Innlent Útför Steins Ármanns Innlent Jarðsyngur sinn besta vin Innlent Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Innlent Samúel hafi sótt hart að fólki að greiða fyrir fram Innlent „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Innlent Rektorarnir svara fyrir sig Innlent Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Erlent Uppgjör sýni „alvarlega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar Innlent Geti leyst mannaflavanda hjúkrunarheimila með tæknilausnum Innlent Fleiri fréttir Reyndi að vara við að flugvélin færi of hratt Tugir látnir í eldsvoða í flutningaskipi í Kína Boðar til skyndikosninga til að lægja öldurnar í Serbíu Ætli að gefa öllum þúsundir dollara ef repúblikanar sigra Játar aðild að einu stærsta Bitcoin-þjófnaðarmáli sögunnar Heitasta sumarið í Vestur-Evrópu Pakistanar sögðu klerkastjórninni að koma böndum á Húta Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Selenskí kíkti á klakann Gaf Harp og tveimur öðrum ráðgjöfum milljónir í jólagjöf Leggur stefnu AfD að jöfnu við þjóðernishreinsanir Farage kemur frönskum skoðanabróður í klandur Banna breskum þingmönnum að koma til Ísraels Haraldur Noregskonungur borinn til grafar Rétta yfir rússneskum skipstjóra sem sleit sæstrengi við Finnland Leita enn að Renoir-þjófunum Bannar innflutning á kanadískum vörum Réðust á fleiri olíuflutningaskip Skutu tugum eldflauga og dróna að borgum Sádi-Arabíu Töluðu saman í klukkutíma Handtaka grunaðan spellvirkja í Þýskalandi Fordæma útförina sem „Slátrarinn“ fékk í Serbíu Grípa saman til aðgerða gegn ísraelskum landtökumönnum Allir þeir látnu í bílum sem flugvélin rann á Dýrmætum listaverkum stolið af safni Renoir Starfsmenn í verkfall eftir heimsókn trúarhóps Kim fjölgar herskipum sínum Fjárfesta í menntamálum, fjarskiptum og jarðmálmum á Grænlandi Klerkastjórnin missir tökin Rússar svara fyrir sig Sjá meira