Erlent

Reyndi að vara við að flug­vélin færi of hratt

Kjartan Kjartansson skrifar
Flugvél Amazon rann hundruð metra fram yfir flugbrautarendann í Miami og á tvær bifreiðar. FImm manns létust og jafnmargir eru slasaðir.
Flugvél Amazon rann hundruð metra fram yfir flugbrautarendann í Miami og á tvær bifreiðar. FImm manns létust og jafnmargir eru slasaðir. AP/Rebecca Blackwell

Annar flugmanna fraktflugvélar Amazon sem rann út af flugbraut í Miami reyndi að vara hinn við að vélin færi of hratt í tvær mínútur fyrir lendinguna og eftir að hún snerti flugbrautina. Sérfræðingar segja að flugmennirnir hefðu auðveldlega getað komið í veg fyrir slysið.

Fimm manns sem voru í sendiferðabíl ræstingafyrirtækis létust þegar flutningavél Amazon rann um 400 metra út fyrir enda flugbrautar alþjóðaflugvallarins í Miami í Bandaríkjunum og á bílinn um helgina. Fimm aðrir sem voru í sendiferðabílnum og jepplingi eru slasaðir.

Upptaka í flugrita flugvélarinnar sýnir að annar flugmannanna reyndi í tvær mínútur að vara við því að hún nálgaðist flugbrautina á of miklum hraða, bæði í aðfluginni og eftir að vélin snerti niður. Hinn flugstjórinn hafi hins vegar ekki ekki brugðist sérstaklega við.

Einnig heyrðist í sjálvirku viðvörunarkerfi flugvélarinnar á upptökunni.

Sérfræðingur sem AP-fréttastofan ræddi við segir að flugmennirnir hefðu getað gert ýmislegt til þess að hægja á vélinni þegar annar þeirra byrjaði fyrst að vara við hættunni. Þeir hefðu einnig getað hætt við lendinguna, farið hring og reynt aftur.

Sterkur vindur var þegar slysið átti sér stað og benda göng úr flugritanum til að flugvélin hafi verið óstöðug í lendingunni. Vísbendingar eru um að flugmennirnir hafi gert skammlífa tilraun til þess að hefja sig á loft aftur en þeir hafi hætt við það.

Flugvélin var komin langt niður flugbrautina þegar hjól hennar snertu fyrst jörðu. Opinber gögn benda til þess að hún hafi verið komin nærri því hálfa leið niður eftir brautinni.

Flug Samgönguslys Bandaríkin Amazon

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