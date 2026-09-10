Segja ráðherra hafa gengið fram hjá þingnefnd þegar hann sendi ESB bréf Kjartan Kjartansson skrifar 10. september 2026 09:44 Utanríkisráðherra á fundi utanríkismálanefndar um Evrópumál í vor. Vísir/Vilhelm Fulltrúar stjórnarandstöðunnar í utanríkismálanefnd segja að utanríkisráðherra hafi ekki haft samráð við hana um bréf sem ráðherrann sendi Evrópusambandinu. Þeir krefjast nýs fundar með ráðherranum vegna þess. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, fundaði með utanríkismálanefnd Alþingis á mánudegi eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna um aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Meirihluti kjósenda hafnaði þar viðræðum. Ráðherrann sendi svo bréf til Helenu McEntee, utanríkisráðherra Írlands sem fer með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins á þriðjudag í þessari viku. Í bréfinu skrifaði Þorgerður Katrín meðal annars að úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar hefðu ekki áhrif á stöðu aðildarumsóknar Íslands. Við þetta eru þingmenn Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Framsóknarflokks í utanríkismálanefnd Alþingis ósáttir. Í bréfi sem þeir sendu Pawel Bartoszek, formanni nefndarinnar, segja þeir að utanríkisráðherra hafi borið að ráðfæra sig við nefndina áður en hún gerði ESB grein fyrir afstöðu stjórnvalda eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Á fundinum með nefndinni 31. ágúst hafi ráðherrann sagt að engin ákvörðun um næstu skref hefði verið tekin og að hann skoðaði málið nánar. Fulltrúar minnihlutans segja að þeir hafi gert það skýrt að þeir vildu ræða frekar um möguleg viðbrögð stjórnvalda á vettvangi nefndarinnar. „Engu að síður ákvað utanríkisráðherra, án nokkurs samráðs við utanríkismálanefnd, að senda bréf til formanns ráðherraráðs Evrópusambandsins sem inniheldur ýmsar vafasamar fullyrðingar sem aldrei höfðu verið ræddar á vettvangi utanríkismálanefndar, m.a. um efni þjóðaratkvæðagreiðslunnar,“ segir í bréfi minnihlutans sem Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins birtir á Facebook-síðu sinni. Krefjast þingmennirnir fjórir í minnihlutanum í nefndinni þess að Þorgerður Katrín komi aftur á fund hennar til þess að ræða stöðuna sem komin sé upp. Alþingi Utanríkismál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Evrópusambandið Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Innlent Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Innlent Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Erlent „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Innlent Uppgjör sýni „alvarlega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar Innlent Selenskí kíkti á klakann Erlent Ætli að gefa öllum þúsundir dollara ef repúblikanar sigra Erlent Geti leyst mannaflavanda hjúkrunarheimila með tæknilausnum Innlent Játar aðild að einu stærsta Bitcoin-þjófnaðarmáli sögunnar Erlent Telja íslenska birgja sátta og áfengisverð í fríhöfninni samkeppnishæft Innlent Fleiri fréttir Jarðsyngur sinn besta vin Segja ráðherra hafa gengið fram hjá þingnefnd þegar hann sendi ESB bréf Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Geti leyst mannaflavanda hjúkrunarheimila með tæknilausnum Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Uppgjör sýni „alvarlega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Verkin segi allt aðra sögu en Kristrún Telja íslenska birgja sátta og áfengisverð í fríhöfninni samkeppnishæft „Við erum að laga Ísland“ Útgjöldin mikil en niðurstaðan rýr Bein útsending: Stefnuræða forsætisráðherra Dæmdir fyrir að sprengja heimagerða sprengju í Múlagöngum Ríkisstjórnin í mun veikari stöðu eftir erfitt sumar Skora á yfirvöld að taka SÁÁ til skoðunar „Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta“ „Við fyrirgefum ráðherra þessa yfirsjón“ Fleiri en einn yfirheyrður en enginn í haldi Segir afnám vaxtabóta bitna á tekjulágum heimilum Blása á gagnrýni og opna dagatalið „Fólk er bara slegið“ Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Leikskólakennarar slegnir yfir ummælum Ingu „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Breytingar á innanlandsflugi vegna bilunar Langflestir upplifðu sólmyrkvann Sumir framhaldsskólar líti fram hjá unglingadrykkju Kristrún flytur stefnuræðuna „Ég er hræddur við þessa menn“ Sjá meira