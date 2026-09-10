Innlent

Segja ráð­herra hafa gengið fram hjá þing­nefnd þegar hann sendi ESB bréf

Kjartan Kjartansson skrifar
Utanríkisráðherra á fundi utanríkismálanefndar um Evrópumál í vor.
Utanríkisráðherra á fundi utanríkismálanefndar um Evrópumál í vor. Vísir/Vilhelm

Fulltrúar stjórnarandstöðunnar í utanríkismálanefnd segja að utanríkisráðherra hafi ekki haft samráð við hana um bréf sem ráðherrann sendi Evrópusambandinu. Þeir krefjast nýs fundar með ráðherranum vegna þess.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, fundaði með utanríkismálanefnd Alþingis á mánudegi eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna um aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Meirihluti kjósenda hafnaði þar viðræðum.

Ráðherrann sendi svo bréf til Helenu McEntee, utanríkisráðherra Írlands sem fer með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins á þriðjudag í þessari viku. Í bréfinu skrifaði Þorgerður Katrín meðal annars að úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar hefðu ekki áhrif á stöðu aðildarumsóknar Íslands.

Við þetta eru þingmenn Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Framsóknarflokks í utanríkismálanefnd Alþingis ósáttir. Í bréfi sem þeir sendu Pawel Bartoszek, formanni nefndarinnar, segja þeir að utanríkisráðherra hafi borið að ráðfæra sig við nefndina áður en hún gerði ESB grein fyrir afstöðu stjórnvalda eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna.

Á fundinum með nefndinni 31. ágúst hafi ráðherrann sagt að engin ákvörðun um næstu skref hefði verið tekin og að hann skoðaði málið nánar. Fulltrúar minnihlutans segja að þeir hafi gert það skýrt að þeir vildu ræða frekar um möguleg viðbrögð stjórnvalda á vettvangi nefndarinnar.

„Engu að síður ákvað utanríkisráðherra, án nokkurs samráðs við utanríkismálanefnd, að senda bréf til formanns ráðherraráðs Evrópusambandsins sem inniheldur ýmsar vafasamar fullyrðingar sem aldrei höfðu verið ræddar á vettvangi utanríkismálanefndar, m.a. um efni þjóðaratkvæðagreiðslunnar,“ segir í bréfi minnihlutans sem Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins birtir á Facebook-síðu sinni.

Krefjast þingmennirnir fjórir í minnihlutanum í nefndinni þess að Þorgerður Katrín komi aftur á fund hennar til þess að ræða stöðuna sem komin sé upp.

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