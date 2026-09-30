Bilun hefur komið upp í háspennuleiðara við vélaspenni í Fljótsdalsstöð. Talið er að viðgerð taki sex til átta vikur. Aðrar vélar stöðvarinnar verða prófaðar næstu vikur til að tryggja að samskonar bilun komi ekki upp.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun. Þar segir að óljóst sé hversu langan tíma viðgerðin tekur en fyrstu áætlanir gera ráð fyrir sex til átta vikum.
„Hinar fimm vélar Fljótsdalsstöðvar verða teknar úr rekstri í 2-3 daga í senn í október, með það að markmiði að tryggja að samskonar bilun komi ekki upp í þeim og þær starfi áfram hnökralaust. Áætlað er að fyrsta vélin verði stöðvuð til slíks eftirlits 6. október nk,“ segir í tilkynningunni.
Umfangsmiklar viðhaldsaðgerðir eru í gangi á vinnslukerfi Landsvirkjunar og setur bilunin vinnslugetu þess enn frekari skorður.
„Reynt verður að lágmarka áhrif þessara aðgerða á vinnslukerfið eftir föngum en þó er hugsanlegt að til einhverra skerðinga komi vegna minni afhendingar raforku frá stöðinni inn á flutningskerfið. Þær yrðu í samræmi við heimildir í samningum við viðskiptavini,“ segir í tilkynningunni.