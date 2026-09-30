Innlent

Á­rásin rann­sökuð sem til­raun til manndráps

Árni Sæberg skrifar
Árásin var framin í Engihjalla í Kópavogi.
Árásin var framin í Engihjalla í Kópavogi. Vísir/Anton Brink

Karlmaður sem réðst á konu í heimahúsi í Engihjalla í Kópavogi á mánudagskvöld beitti hnífi við árásina og konan var í lífshættu um tíma. Málið er rannsakað sem tilraun til manndráps.

Þetta segir Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn miðlægrar rannsóknardeildar Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við Vísi. Rúmlega fertugur Íslendingur var handtekinn á mánudagskvöld á vettvangi en samkvæmt heimildum fréttastofu var árásin framin í fjölbýlishúsi við Engihjalla. Hann var úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald í gær.

Ævar Pálmi segir að það hafi verið gert á grundvelli rannsóknarhagsmuna og að rannsókn málsins miði vel. Meðal þess sem sé til rannsóknar séu tengsl fólksins en talið sé að þau hafi þekkst fyrir árásina. Þau séu þó ekki sambýlisfólk.

Lögreglumál Kópavogur

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