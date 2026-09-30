„Icelandair hefur átt í góðu samstarfi við Heart Aerospace og fylgst grannt með framvindu verkefna félagsins undanfarin ár,“ segir Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, spurður um stöðu mála félagsins gagnvart Heart Aerospace.
Tilefnið er tilkynning Heart fyrir helgi um að það hefði ákveðið að stefna að smíði stærri tvinn-rafmagnsflugvélar en áður var áformað. Hún verði 36 sæta í stað 30 sæta og með tuttugu prósentum meiri burðargetu. Þannig verður hún komin í sömu stærð og Dash 8 Q200-vélarnar, minni gerðin sem Icelandair notar á innanlandsleiðum.
Icelandair skrifaði árið 2022 undir viljayfirlýsingu um kaup á fimm eintökum af 30 sæta flugvélinni, sem kallast ES-30. Jafnframt var Icelandair í ráðgjafarnefnd um þróun hennar.
Nýja flugvélin er nefnd ES-36 og hefur Anders Forslund, hinn sænski stofnandi og forstjóri Heart Aerospace, sagt að hann búist við að viðskiptavinir uppfæri óskir sínar úr ES-30 yfir í ES-36, þar á meðal United Airlines og Air Canada. En hvað með Icelandair?
„Viljayfirlýsing milli félaganna er enn í gildi og til skoðunar er að uppfæra hana til að taka mið af þróun verkefnisins og breytingunni frá upprunalegu ES-30 yfir í ES-36,“ segir Guðni.
Tilraunaútgáfa þrjátíu sæta flugvélar Heart, sem kallast X1, flaug í fyrsta sinn þann 12. ágúst síðastliðinn. Hún varð þar með stærsta rafknúna flugvél heims til þessa og hefur hún þótt einna líklegust til að ryðja braut orkuskipta í arðbæru farþegaflugi.
Sjá mátti fyrsta reynsluflugið í þessari sjónvarpsfrétt Sýnar:
Heart segir núna stefnt að því að ES-36 flugvélin fari í sitt fyrsta reynsluflug árið 2028 og verði komin í þjónustu flugfélaga árið 2031.
„Það hefur verið áhugavert að fylgjast með framgangi Heart Aerospace og þær breytingar sem félagið hefur nýlega kynnt á hönnun vélarinnar eru athyglisverðar,“ segir Guðni.
Viljayfirlýsing Icelandair um kaup á fimm eintökum frá Heart Aerospace felur hvorki í sér kauprétt né skuldbindingu um kaup á flugvélum. Er til skoðunar hjá Icelandair að stíga slík skref?
„Jú, það er rétt varðandi viljayfirlýsinguna. Það sem er verið að skoða núna er að uppfæra viljayfirlýsinguna en ekkert hefur verið ákveðið varðandi að stíga fleiri skref,“ svarar upplýsingafulltrúi Icelandair.
Heart Aerospace, fyrirtæki sænska frumkvöðulsins Anders Forslund, hefur kynnt breytta hönnun tvinn-rafmagnsflugvélar sinnar. Núna er fyrirhugað að hún verði með 36 farþegasæti og tuttugu prósentum meiri burðargetu en hin 30 sæta ES-30 flugvél sem áður var stefnt að og Icelandair hafði skráð sig fyrir.
Sænski frumkvöðullinn að smíði ES-30 rafmagnsflugvélarinnar, Anders Forslund, forstjóri Heart Aerospace, segir framtíðarsýn fyrirtækisins þá að færa flugið nær fólkinu. Hann vonast til þess að mun hagkvæmari og umhverfisvænni flugsamgöngur með rafknúnum flugvélum verði til þess að endurvekja áætlunarflug til fámennari áfangastaða.
Stærsta rafmagnsflugvél heims til þessa, með rými fyrir þrjátíu farþega, hóf sig til flugs í fyrsta sinn í gær. Flugvélin gæti hentað innanlandsleiðum á Íslandi og hefur Icelandair skrifað sig fyrir fimm eintökum.