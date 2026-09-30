Innlent

Bein út­sending: Hvernig birtast menntarannsóknir í opin­berri um­ræðu?

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Málþingið fer fram á Sögu, sem hýsti áður hótel en er nú hluti af Háskóla Íslands.
Málþingið fer fram á Sögu, sem hýsti áður hótel en er nú hluti af Háskóla Íslands. Vísir/Vilhelm

Stærsta árlega ráðstefna menntavísinda á Íslandi, Menntakvika fer fram í Sögu í dag miðvikudag og á morgun fimmtudag. Aðalmálstofa Menntakviku fer fram í dag klukkan 14:00 og er streymt í beinni á Vísi.

Í aðalmálstofu Menntakviku verður fjallað um opinbera umræðu um menntarannsóknir og stöðu menntakerfisins. Hvaða áskorunum standa forsvarsmenn rannsókna og mælinga frammi fyrir og hvernig er best að koma niðurstöðum og tillögum um aðgerðir á framfæri og í farveg? 

Fjallað verður um þetta í samhengi við nýjustu og fyrri niðurstöður PISA en einnig Matsferil og þau tækifæri sem slík reglubundin mæling getur haft í för með sér. Sjónarhorn MMS, fjölmiðlamanneskju og fræðimanna MVS koma saman og fyrirlesarar velta fyrir sér hvernig hægt er að þróa umræðuna og leggja grunn að stefnumótun til framtíðar í stað skammtímalausna og upphrópana. Fundarstjóri er Jón Torfi Jónasson prófessor emeritus og fyrrverandi forseti Menntavísindasviðs

Dagskrá:

  • Freyja Hreinsdóttir forseti Menntavísindasviðs flytur ávarp
  • Katrín Ólafsdóttir lektor við MVS: Ábyrgð fræðimanna í opinberri umræðu um menntamál
  • Guðrún Hálfdánardóttir dagskrárgerðarmaður á RÚV:  Áskoranir sem fjölmiðlafólk stendur frammi fyrir þegar kemur að því að upplýsa um menntamál 
  • Þórdís Sigurðardóttir forstjóri MMS: Mikilvægi Matsferils, tækifæri og áskoranir? 
  • Anna Kristín Sigurðardóttir prófessor og ritstjóri nýrrar skýrslu um niðurstöður PISA 2025: Hvernig komum við áfram góðum hugmyndum og tillögum til úrbóta?

Pallborðsumræður:

  • Katrín Ólafsdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands
  • Guðrún Hálfdánardóttir, dagskrárgerðarmaður á RÚV
  • Þórdís Sigurðardóttir, forstjóri Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu
  • Anna Kristín Sigurðardóttir, prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands
  • Ómar Örn Magnússon, aðstoðarskólastjóri Hagaskóla
  • Helgi Grímsson, sérfræðingur hjá Mennta- og barnamálaráðuneytinu

Nánar á vef Menntakviku. 

Skóla- og menntamál Háskólar

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