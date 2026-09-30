Bein útsending: Hvernig birtast menntarannsóknir í opinberri umræðu? Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 30. september 2026 13:02 Málþingið fer fram á Sögu, sem hýsti áður hótel en er nú hluti af Háskóla Íslands. Vísir/Vilhelm Stærsta árlega ráðstefna menntavísinda á Íslandi, Menntakvika fer fram í Sögu í dag miðvikudag og á morgun fimmtudag. Aðalmálstofa Menntakviku fer fram í dag klukkan 14:00 og er streymt í beinni á Vísi. Í aðalmálstofu Menntakviku verður fjallað um opinbera umræðu um menntarannsóknir og stöðu menntakerfisins. Hvaða áskorunum standa forsvarsmenn rannsókna og mælinga frammi fyrir og hvernig er best að koma niðurstöðum og tillögum um aðgerðir á framfæri og í farveg? Fjallað verður um þetta í samhengi við nýjustu og fyrri niðurstöður PISA en einnig Matsferil og þau tækifæri sem slík reglubundin mæling getur haft í för með sér. Sjónarhorn MMS, fjölmiðlamanneskju og fræðimanna MVS koma saman og fyrirlesarar velta fyrir sér hvernig hægt er að þróa umræðuna og leggja grunn að stefnumótun til framtíðar í stað skammtímalausna og upphrópana. Fundarstjóri er Jón Torfi Jónasson prófessor emeritus og fyrrverandi forseti Menntavísindasviðs Dagskrá: Freyja Hreinsdóttir forseti Menntavísindasviðs flytur ávarp Katrín Ólafsdóttir lektor við MVS: Ábyrgð fræðimanna í opinberri umræðu um menntamál Guðrún Hálfdánardóttir dagskrárgerðarmaður á RÚV: Áskoranir sem fjölmiðlafólk stendur frammi fyrir þegar kemur að því að upplýsa um menntamál Þórdís Sigurðardóttir forstjóri MMS: Mikilvægi Matsferils, tækifæri og áskoranir? Anna Kristín Sigurðardóttir prófessor og ritstjóri nýrrar skýrslu um niðurstöður PISA 2025: Hvernig komum við áfram góðum hugmyndum og tillögum til úrbóta? Pallborðsumræður: Katrín Ólafsdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands Guðrún Hálfdánardóttir, dagskrárgerðarmaður á RÚV Þórdís Sigurðardóttir, forstjóri Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu Anna Kristín Sigurðardóttir, prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands Ómar Örn Magnússon, aðstoðarskólastjóri Hagaskóla Helgi Grímsson, sérfræðingur hjá Mennta- og barnamálaráðuneytinu Nánar á vef Menntakviku. Skóla- og menntamál Háskólar Mest lesið „Ég er ógeðslega reiður“ Innlent Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Innlent Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Innlent Einn mannanna fimm hafi hringt sjálfur í neyðarlínuna Erlent Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Innlent Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Innlent Stríðsyfirlýsing sem gæti leitt til nýrra kosninga Erlent Starfsmaður Landsnets fluttur erlendis á sjúkrahús Innlent Flugvél beint annað eftir „slagsmál“ milli flugmanna Erlent Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Innlent Fleiri fréttir Innan við helmingur karla vill refsingar fyrir vændiskaup Árásin rannsökuð sem tilraun til manndráps Bein útsending: Hvernig birtast menntarannsóknir í opinberri umræðu? „Einn aðili sem hefur til þessa skilað auðu“ Telur ESA falla frá málsókn ef Alþingi samþykkir frumvarpið Starfsmaður Landsnets fluttur erlendis á sjúkrahús Tvöfalda makrílráðgjöf Ragnar Þór vissi ekkert og meirihluti karla vill ekki refsa fyrir vændiskaup Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Í mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35 Ein vél Fljótsdalsstöðvar úti „Ég er ógeðslega reiður“ Kröpp og djúp lægð og varasamar vindhviður Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Leitaði að sveppum í Breiðholti í indíánabúningi Rúmlega eitt og hálft ár fyrir ítrekaðan akstur undir áhrifum Úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald Lögmenn fagna niðurstöðu EFTA-dómstólsins Samtökin séu ekki í baráttu gegn einkabílnum Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Umferðarslys við Nýbýlaveg í Kópavogi Gæsluvarðhald sonar þingmannsins aftur framlengt Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Hló að svari sambýliskonunnar Tilboð hrikalega hátt yfir kostnaðaráætlun Kona með alvarlega áverka eftir líkamsárás Brast í grát þegar hún lýsti aðkomu að látnum bróður Möguleg tengsl við heilabilun Sjá meira