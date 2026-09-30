Tvöfalda makrílráðgjöf Bjarki Sigurðsson skrifar 30. september 2026 11:54 Makríll í Keflavíkurhöfn. Vísir/Arnar Alþjóðahafrannsóknarráðið (ICES) tvöfaldar veiðiráðgjöf á makríl milli ára. Lagt er til að veiði verði ekki meiri en 353 þúsund tonn og er hrygningarstofninn nú metinn yfir varúðarmörkum. Stofninn er þó enn lítill í sögulegu samhengi. Þetta kemur fram á vef Hafs og vatns þar sem farið er yfir helstu fréttir úr ráðgjöf ICES varðandi veiðar á norsk-íslenskri síld, makríl og kolmunna. Þar segir einnig að áætlaður heildarafli ársins 2026 verði ríflega 398 þúsund tonn sem er 128 prósentum umfram ráðgjöf. Ráðgjöf varðandi norsk-íslensku vorgotssíldina er að veidd verði ekki meiri en 588 þúsund tonn sem er tíu prósenta hækkun milli ára. „Árgangar síðustu ára hafa verið litlir og árgangurinn frá 2016 hefur verið uppistaðan í veiðinni síðustu ár. Árgangarnir frá 2021 og 2022, sem eru að koma inn í veiðistofninn, eru hinsvegar metnir yfir meðalstærð sem leiðir til hækkunar á ráðgjöfinni,“ segir á vef Hafs og vatns. Lagt er til að kolmunaafli ársins 2027 verði ekki meiri en 1.064 þúsund tonn sem er 25 prósenta hækkun milli ára. „Það eru þrjár ástæður fyrir hækkun á ráðgjöfinni, hrygningarstofninn árið 2027 er metinn stærri en 2026, hrygningarstofn síðustu ára er nú metinn stærri en í stofnmatinu 2025 og sterkur árgangur frá 2024 er að ganga inn í stofninn. Í samræmi við langtímanýtingarstefnu var aukning í aflamarki milli ára takmörkuð við 25% en hefði annars orðið 31%,“ segir í tilkynningunni. Hafið Sjávarútvegur Makrílveiðar Mest lesið „Ég er ógeðslega reiður“ Innlent Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Innlent Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Innlent Einn mannanna fimm hafi hringt sjálfur í neyðarlínuna Erlent Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Innlent Stríðsyfirlýsing sem gæti leitt til nýrra kosninga Erlent Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Innlent Flugvél beint annað eftir „slagsmál“ milli flugmanna Erlent Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Innlent Möguleg tengsl við heilabilun Innlent Fleiri fréttir Starfsmaður Landsnets fluttur erlendis á sjúkrahús Tvöfalda makrílráðgjöf Ragnar Þór vissi ekkert og meirihluti karla vill ekki refsa fyrir vændiskaup Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Í mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35 Ein vél Fljótsdalsstöðvar úti „Ég er ógeðslega reiður“ Kröpp og djúp lægð og varasamar vindhviður Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Leitaði að sveppum í Breiðholti í indíánabúningi Rúmlega eitt og hálft ár fyrir ítrekaðan akstur undir áhrifum Úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald Lögmenn fagna niðurstöðu EFTA-dómstólsins Samtökin séu ekki í baráttu gegn einkabílnum Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Umferðarslys við Nýbýlaveg í Kópavogi Gæsluvarðhald sonar þingmannsins aftur framlengt Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Hló að svari sambýliskonunnar Tilboð hrikalega hátt yfir kostnaðaráætlun Kona með alvarlega áverka eftir líkamsárás Brast í grát þegar hún lýsti aðkomu að látnum bróður Möguleg tengsl við heilabilun Skora á borgina að afturkalla uppsagnir á samningum við listamenn Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn „Enn ein vondu tíðindin af þessu máli“ Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Verðbólga, uppsagnir og mikil notkun svefnlyfja Sjá meira