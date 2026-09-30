Innlent

Tvö­falda makríl­ráðgjöf

Bjarki Sigurðsson skrifar
Makríll í Keflavíkurhöfn.
Makríll í Keflavíkurhöfn. Vísir/Arnar

Alþjóðahafrannsóknarráðið (ICES) tvöfaldar veiðiráðgjöf á makríl milli ára. Lagt er til að veiði verði ekki meiri en 353 þúsund tonn og er hrygningarstofninn nú metinn yfir varúðarmörkum. Stofninn er þó enn lítill í sögulegu samhengi. 

Þetta kemur fram á vef Hafs og vatns þar sem farið er yfir helstu fréttir úr ráðgjöf ICES varðandi veiðar á norsk-íslenskri síld, makríl og kolmunna. 

Þar segir einnig að áætlaður heildarafli ársins 2026 verði ríflega 398 þúsund tonn sem er 128 prósentum umfram ráðgjöf. 

Ráðgjöf varðandi norsk-íslensku vorgotssíldina er að veidd verði ekki meiri en 588 þúsund tonn sem er tíu prósenta hækkun milli ára. 

„Árgangar síðustu ára hafa verið litlir og árgangurinn frá 2016 hefur verið uppistaðan í veiðinni síðustu ár. Árgangarnir frá 2021 og 2022, sem eru að koma inn í veiðistofninn, eru hinsvegar metnir yfir meðalstærð sem leiðir til hækkunar á ráðgjöfinni,“ segir á vef Hafs og vatns. 

Lagt er til að kolmunaafli ársins 2027 verði ekki meiri en 1.064 þúsund tonn sem er 25 prósenta hækkun milli ára. 

„Það eru þrjár ástæður fyrir hækkun á ráðgjöfinni, hrygningarstofninn árið 2027 er metinn stærri en 2026, hrygningarstofn síðustu ára er nú metinn stærri en í stofnmatinu 2025 og sterkur árgangur frá 2024 er að ganga inn í stofninn. Í samræmi við langtímanýtingarstefnu var aukning í aflamarki milli ára takmörkuð við 25% en hefði annars orðið 31%,“ segir í tilkynningunni. 

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