Telur ESA falla frá málsókn ef Alþingi samþykkir frumvarpið Birgir Olgeirsson skrifar 30. september 2026 13:02 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ætlar að mæla fyrir frumvarpi um innleiðingu bókunar 35 í næstu viku. Visir/Viktor Freyr Allar líkur eru á að ESA falli frá málsókn gegn Íslandi ef Alþingi samþykkir frumvarp um innleiðingu bókunar 35, segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Hún hvetur þingmenn til að klára málið. Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hefur ákveðið að höfða mál gegn Íslandi fyrir EFTA-dómstólnum. Stofnunin telur að Ísland hafi ekki uppfyllt skyldur sínar samkvæmt bókun 35 við EES-samninginn. Þorgerður Katrín segir í viðtali við fréttastofu að samþykkt frumvarpsins gæti orðið til þess að ESA félli frá málinu. „Ég tel líkur á því allar að það verði fallið frá málsókninni en eins og ég segi, það er miklu meiri bragur á því að við, við klárum þetta mál hér í Reykjavík og fylgjum leiðsögn Hæstaréttar.“ Hún segir afstöðu ESA ekki nýja. Hún hafi þegar lagt fram frumvarp til að bæta innleiðingu bókunarinnar og ætli að mæla fyrir því í næstu viku. „Ég tel auðvitað tvímælalaust að við eigum að klára málið á eigin forsendum, fylgja leiðsögn Hæstaréttar og á endanum geta staðið fyrir EFTA-dómstólnum og sagt: „Við erum búin að laga þetta og við stöndum við gerða samninga.“ Mér finnst miklu meiri bragur á því.“ Vísar til máls um fæðingarorlof Þorgerður Katrín segir að fólk hafi misst af réttindum vegna þess að bókunin hafi ekki verið innleidd að fullu. Hún nefnir mál læknis sem flutti heim frá Danmörku og fékk að hennar sögn ekki réttar greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði. Hún segir konuna hafa unnið málið í Hæstarétti eftir sex ára baráttu og fengið bætur vegna þess að Alþingi hefði ekki innleitt bókunina rétt. „Barnið hennar er komið inn í grunnskóla eftir allt þetta,“ segir hún. Hvetur þingmenn til að klára málið Þorgerður Katrín var einnig spurð hvort Ísland gæti tekið til varna í málinu ef frumvarpið yrði ekki samþykkt. „Ég ætla nú bara að leyfa mér að binda vonir við það að Alþingi Íslendinga klári málið,“ segir hún. Hún segir að í umræðunni um þjóðaratkvæðagreiðsluna hafi að hennar mati verið svo gott sem algjör samstaða um mikilvægi EES-samningsins. „Við skulum nú bara sýna það í verki, allir þingmenn, og vona að það hafi ekki bara verið einhver tækifærismennska í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar.“ Hún hvetur þingmenn til að samþykkja frumvarpið og vísar til þess að Norðmenn hafi þegar innleitt bókunina. „Við berum ábyrgð. Við eigum að klára þetta mál, Norðmenn hafa gert það. Þeirra fullveldi hefur með engu verið ógnað í þessu og við eigum að sýna sama manndóm og klára þetta og tryggja fyrst og síðast ákveðið réttlæti fyrir Íslendinga og þeirra daglega líf.“ Bókun 35 Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi EES-samningurinn EFTA Mest lesið „Ég er ógeðslega reiður“ Innlent Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Innlent Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Innlent Einn mannanna fimm hafi hringt sjálfur í neyðarlínuna Erlent Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Innlent Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Innlent Stríðsyfirlýsing sem gæti leitt til nýrra kosninga Erlent Starfsmaður Landsnets fluttur erlendis á sjúkrahús Innlent Flugvél beint annað eftir „slagsmál“ milli flugmanna Erlent Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Innlent Fleiri fréttir Innan við helmingur karla vill refsingar fyrir vændiskaup Árásin rannsökuð sem tilraun til manndráps Bein útsending: Hvernig birtast menntarannsóknir í opinberri umræðu? „Einn aðili sem hefur til þessa skilað auðu“ Telur ESA falla frá málsókn ef Alþingi samþykkir frumvarpið Starfsmaður Landsnets fluttur erlendis á sjúkrahús Tvöfalda makrílráðgjöf Ragnar Þór vissi ekkert og meirihluti karla vill ekki refsa fyrir vændiskaup Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Í mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35 Ein vél Fljótsdalsstöðvar úti „Ég er ógeðslega reiður“ Kröpp og djúp lægð og varasamar vindhviður Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Leitaði að sveppum í Breiðholti í indíánabúningi Rúmlega eitt og hálft ár fyrir ítrekaðan akstur undir áhrifum Úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald Lögmenn fagna niðurstöðu EFTA-dómstólsins Samtökin séu ekki í baráttu gegn einkabílnum Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Umferðarslys við Nýbýlaveg í Kópavogi Gæsluvarðhald sonar þingmannsins aftur framlengt Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Hló að svari sambýliskonunnar Tilboð hrikalega hátt yfir kostnaðaráætlun Kona með alvarlega áverka eftir líkamsárás Brast í grát þegar hún lýsti aðkomu að látnum bróður Möguleg tengsl við heilabilun Sjá meira