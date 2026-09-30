Innlent

Telur ESA falla frá mál­sókn ef Al­þingi sam­þykkir frum­varpið

Birgir Olgeirsson skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ætlar að mæla fyrir frumvarpi um innleiðingu bókunar 35 í næstu viku.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ætlar að mæla fyrir frumvarpi um innleiðingu bókunar 35 í næstu viku. Visir/Viktor Freyr

Allar líkur eru á að ESA falli frá málsókn gegn Íslandi ef Alþingi samþykkir frumvarp um innleiðingu bókunar 35, segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Hún hvetur þingmenn til að klára málið.

Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hefur ákveðið að höfða mál gegn Íslandi fyrir EFTA-dómstólnum. Stofnunin telur að Ísland hafi ekki uppfyllt skyldur sínar samkvæmt bókun 35 við EES-samninginn.

Þorgerður Katrín segir í viðtali við fréttastofu að samþykkt frumvarpsins gæti orðið til þess að ESA félli frá málinu.

„Ég tel líkur á því allar að það verði fallið frá málsókninni en eins og ég segi, það er miklu meiri bragur á því að við, við klárum þetta mál hér í Reykjavík og fylgjum leiðsögn  Hæstaréttar.“

Hún segir afstöðu ESA ekki nýja. Hún hafi þegar lagt fram frumvarp til að bæta innleiðingu bókunarinnar og ætli að mæla fyrir því í næstu viku.

„Ég tel auðvitað tvímælalaust að við eigum að klára málið á eigin forsendum, fylgja leiðsögn Hæstaréttar og á endanum geta staðið fyrir EFTA-dómstólnum og sagt: „Við erum búin að laga þetta og við stöndum við gerða samninga.“ Mér finnst miklu meiri bragur á því.“

Vísar til máls um fæðingarorlof

Þorgerður Katrín segir að fólk hafi misst af réttindum vegna þess að bókunin hafi ekki verið innleidd að fullu. Hún nefnir mál læknis sem flutti heim frá Danmörku og fékk að hennar sögn ekki réttar greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði.

Hún segir konuna hafa unnið málið í Hæstarétti eftir sex ára baráttu og fengið bætur vegna þess að Alþingi hefði ekki innleitt bókunina rétt.

„Barnið hennar er komið inn í grunnskóla eftir allt þetta,“ segir hún.

Hvetur þingmenn til að klára málið

Þorgerður Katrín var einnig spurð hvort Ísland gæti tekið til varna í málinu ef frumvarpið yrði ekki samþykkt.

„Ég ætla nú bara að leyfa mér að binda vonir við það að Alþingi Íslendinga klári málið,“ segir hún.

Hún segir að í umræðunni um þjóðaratkvæðagreiðsluna hafi að hennar mati verið svo gott sem algjör samstaða um mikilvægi EES-samningsins.

„Við skulum nú bara sýna það í verki, allir þingmenn, og vona að það hafi ekki bara verið einhver tækifærismennska í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar.“

Hún hvetur þingmenn til að samþykkja frumvarpið og vísar til þess að Norðmenn hafi þegar innleitt bókunina.

„Við berum ábyrgð. Við eigum að klára þetta mál, Norðmenn hafa gert það. Þeirra fullveldi hefur með engu verið ógnað í þessu og við eigum að sýna sama manndóm og klára þetta og tryggja fyrst og síðast ákveðið réttlæti fyrir Íslendinga og þeirra daglega líf.“

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