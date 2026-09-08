Segir þörf á samheldni innan „evrópsku fjölskyldunnar“ Samúel Karl Ólason skrifar 8. september 2026 23:24 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Vísir/Anton Ísland mun áfram starfa með Evrópusambandinu að sameiginlegum hagsmunum þess en erfiðir tímar séu nú yfirstandandi sem þarfnist samheldni innan „evrópsku fjölskyldunnar“. Íslendingar vilja halda samstarfinu á þeim grunni sem það er nú þegar og þótt að ekki verði farið í frekari viðræður verður aðildarumsókn Íslands enn óbreytt. Þetta er meðal þess sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir í bréfi sem hún sendi til Helen McEntee, utanríkisráðherra Írlands, í dag en hún fer með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins. Bréfið snýr að niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og ítrekar Þorgerður þar að ríkisstjórn Íslands ætli ekki að hefja aðildarviðræður á ný. Þar leggur Þorgerður áherslu á að Ísland muni áfram vinna náið með ESB. Í bréfinu segir Þorgerður að Evrópusambandið sé meðal nánustu bandamanna Íslendinga og að Íslendingar muni halda áfram í að takast á við sameiginlegar áskoranir með bandalaginu. Vísar hún sérstaklega til öryggismála, EES-samningsins og Schengen-samstarfsins. Þorgerður nefnir einnig aukið samstarf á sviðum fiskveiða, hafsvæða og norðurslóða bjóði upp á ýmis tækifæri. Þá segir Þorgerður að ríkisstjórnin muni halda áfram að vinna að lausnum á mikilvægum áskorunum hvað varðar EES-samninginn. Er það líklega tilvísun í bókun 35, meðal annars. Sjá einnig: Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Hvað varðar Úkraínu segir ráðherrann að Ísland muni áfram standa með ESB við bak Úkraínumanna, bæði hvað varðar aðstoð handa þeim og refsiaðgerðir gegn Rússum. Íslendingar leggi mikla áherslu á aðgerðir gegn svokölluðum „skuggaflota“ Rússa. Sjá einnig: Svona virkar „skuggaflotinn“ Hvað varðar atkvæðagreiðsluna sjálfa, sem haldin var þann 29. ágúst, segir Þorgerður að hún hafi í grunninn snúist um að kanna næstu skref Íslands hvað varðar Evrópu. Niðurstaðan hafi þó verið sú að halda áfram samstarfinu við ESB á þeim góða grunni sem það byggir nú þegar. Þá segir hún að þó viðræðunum verði ekki haldið áfram, verði staða aðildarumsóknarinnar enn óbreytt. Evrópusambandið Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Viðreisn Utanríkismál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Tengdar fréttir Ekki þurfi mikið til að EES-samningurinn rakni upp Ríkisstjórnin er í þrengri stöðu eftir sumarið en hún var fyrir að mati stjórnmálafræðings. Margt bendi til þess að stefni í átakamikinn þingvetur, meðal annars umræðan um Bókun 35 og vendingar í heimsmálum. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu breyti stöðu Íslands gagnvart EES-samningnum og ekki þurfi mikið til að samningurinn rakni upp og verði að engu. 8. september 2026 18:53 „Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur“ Formenn stjórnarandstöðuflokka á þingi segja þingmálaskrá rýra og að ríkisstjórnin sé algjörlega að missa tökin á hagstjórn í landinu. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins segir ískaldan vetur fram undan á þingi. Rætt var við formenn stjórnarandstöðu eftir þingsetningu á þingi fyrr í dag. 8. september 2026 16:35 Telja þjóðaratkvæðagreiðsluna hafa styrkt Samfylkinguna Kratinn, upplýsingavettvangur þingflokks Samfylkingarinnar, telur að þjóðaratkvæðagreiðslan um aðildarviðræður við Evrópusambandið hafi styrkt stöðu flokksins. Í greiningu sem send var félagsmönnum er fylgistap nokkurra flokka sett í samhengi við afstöðu þeirra til viðræðnanna. Fylgisþróunin var þó ólík hjá flokkum sem stóðu sömu megin. 4. september 2026 14:16 Aðild að ESB hafi aldrei verið markmið í sjálfu sér Forysta Viðreisnar segir flokkinn bera meiri ábyrgð en áður á að gæta hagsmuna þeirra sem vildu halda aðildarviðræðum við Evrópusambandið áfram. Flokkurinn verði áfram rödd þessa fólks í stjórnmálaumræðunni og við ríkisstjórnarborðið. 2. september 2026 11:14 Mest lesið Fleiri uppsagnir og óvissa um Borgarlínuna Innlent „Við erum að búa til samfélag hálfvita“ Innlent Töluðu saman í klukkutíma Erlent „Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur“ Innlent Þingmálaskrá vetrarins: Sanngirnisbætur, sveitarstjórnarlög og samfélagsmiðlabann Innlent Sendiherrann tekinn á teppið eftir færslu Trumps Innlent Ný PISA-könnun: Enn versnar staða íslenskra unglinga Innlent Aðalmeðferð hafin í Höfðatorgsmáli: Myndskeið sýnir fórnarlambið kastast upp í loft eftir ákeyrslu Innlent Svona var bein útsending Vísis frá setningu Alþingis Innlent „Held að ráðherra hafi slegið góðan tón í dag“ Innlent Fleiri fréttir Aðeins um 28 prósent innflytjenda með grunnfærni í lesskilningi „Það kostar peninga að afla peninga“ Ekki þurfi mikið til að EES-samningurinn rakni upp Íkveikja í Miðborginni Rukka meira fyrir aksturinn og sérstaklega fyrir veginn Þjóðin eigi náttúrupassa skilið „Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur“ Ávarp Höllu: „Slíkur missir snertir okkur öll“ „Maður á ekki að fara í felur með það sem maður er að gera“ Ætlaður hnífur sé tannbursti sem hafi róandi áhrif „Held að ráðherra hafi slegið góðan tón í dag“ Menntavísindasvið greinir PISA-niðurstöður PISA: „Þetta er ákveðinn sorgardagur“ Hafi sest upp í bílinn fyrir mistök Svona var bein útsending Vísis frá setningu Alþingis „Við skulum bara spyrja að leikslokum“ Þingmálaskrá vetrarins: Sanngirnisbætur, sveitarstjórnarlög og samfélagsmiðlabann Viðbrögð við sláandi PISA-könnun Ísland sé með rauða spjaldið í námsárangri barna „Ef þetta á að vera grín er þetta lélegt grín“ Aðalmeðferð hafin í Höfðatorgsmáli: Myndskeið sýnir fórnarlambið kastast upp í loft eftir ákeyrslu Bein útsending: Niðurstöður PISA-könnunar kynntar „Við erum að búa til samfélag hálfvita“ Grænlensk skipsflauta vakti borgarbúa af værum blundi Kynntu þingmálaskrá vetrarins Ný PISA-könnun: Enn versnar staða íslenskra unglinga Ógnandi, vopnaður hnífi og í annarlegu ástandi Fleiri uppsagnir og óvissa um Borgarlínuna „Þetta er ekki til þess að auka mönnum bjartsýni“ Sendiherrann tekinn á teppið eftir færslu Trumps Sjá meira