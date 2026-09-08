Innlent

Segir þörf á sam­heldni innan „evrópsku fjöl­skyldunnar“

Samúel Karl Ólason skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Vísir/Anton

Ísland mun áfram starfa með Evrópusambandinu að sameiginlegum hagsmunum þess en erfiðir tímar séu nú yfirstandandi sem þarfnist samheldni innan „evrópsku fjölskyldunnar“. Íslendingar vilja halda samstarfinu á þeim grunni sem það er nú þegar og þótt að ekki verði farið í frekari viðræður verður aðildarumsókn Íslands enn óbreytt.

Þetta er meðal þess sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir í bréfi sem hún sendi til Helen McEntee, utanríkisráðherra Írlands, í dag en hún fer með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins.

Bréfið snýr að niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og ítrekar Þorgerður þar að ríkisstjórn Íslands ætli ekki að hefja aðildarviðræður á ný. Þar leggur Þorgerður áherslu á að Ísland muni áfram vinna náið með ESB.

Í bréfinu segir Þorgerður að Evrópusambandið sé meðal nánustu bandamanna Íslendinga og að Íslendingar muni halda áfram í að takast á við sameiginlegar áskoranir með bandalaginu. Vísar hún sérstaklega til öryggismála, EES-samningsins og Schengen-samstarfsins.

Þorgerður nefnir einnig aukið samstarf á sviðum fiskveiða, hafsvæða og norðurslóða bjóði upp á ýmis tækifæri.

Þá segir Þorgerður að ríkisstjórnin muni halda áfram að vinna að lausnum á mikilvægum áskorunum hvað varðar EES-samninginn. Er það líklega tilvísun í bókun 35, meðal annars.

Sjá einnig: Skoða að stefna Ís­landi vegna bókunar 35

Hvað varðar Úkraínu segir ráðherrann að Ísland muni áfram standa með ESB við bak Úkraínumanna, bæði hvað varðar aðstoð handa þeim og refsiaðgerðir gegn Rússum. Íslendingar leggi mikla áherslu á aðgerðir gegn svokölluðum „skuggaflota“ Rússa.

Sjá einnig: Svona virkar „skuggaflotinn“

Hvað varðar atkvæðagreiðsluna sjálfa, sem haldin var þann 29. ágúst, segir Þorgerður að hún hafi í grunninn snúist um að kanna næstu skref Íslands hvað varðar Evrópu. Niðurstaðan hafi þó verið sú að halda áfram samstarfinu við ESB á þeim góða grunni sem það byggir nú þegar.

Þá segir hún að þó viðræðunum verði ekki haldið áfram, verði staða aðildarumsóknarinnar enn óbreytt.

Evrópusambandið Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður Viðreisn Utanríkismál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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