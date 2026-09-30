VR, LÍV og Fagfélögin gera alvarlegar athugasemdir við málflutning Daða Más Kristóferssonar fjármálaráðherra í viðtali sem birt var fyrr í dag, miðvikudaginn 30. september, á Vísi. Þau segja málflutning ráðherrans ríma illa við þá stöðu sem blasi við launafólki og að hann vinni gegn því.
Kemur þetta fram í tilkynningu en í henni segir einnig að í viðtalinu hafi ráðherrann lýst gagnrýni á skatta- og gjaldahækkanir ríkisstjórnarinnar sem kröfu um „skammtímaábata“ á kostnað langtímahagsmuna samfélagsins. Heimili landsins hafi undanfarin ár glímt við mikla verðbólgu, háa vexti og ört vaxandi húsnæðiskostnað. Flest launafólk hafi á sama tíma fengið launahækkanir sem hafi ekki haldið í við verðlag.
„Fjármálaráðherra viðurkennir sjálfur að hóflegir kjarasamningar ársins 2024 hafi ekki skilað þeirri hjöðnun verðbólgu sem stefnt var að. Þrátt fyrir það ætlar ríkisstjórnin að hækka gjöld ríkisins um 5,2 prósent, langt umfram 2,5 prósenta verðbólgumarkmið Seðlabankans, og ráðherrann segir slíkar hækkanir meðal annars eiga að stuðla að því að kæla hagkerfið,“ segir enn fremur í tilkynningunni.
Þar skrifa þau sömuleiðis að þetta megi einnig útskýra með öðrum orðum svona: „Stjórnvöld kalla eftir aðhaldi en hækka sjálf skatta og gjöld. Þau sækja auknar tekjur í vasa almennings og leggja þannig sitt af mörkum til verðbólgunnar, á sama tíma og fyrirtækin eru látin óáreitt,“ og áfram:
„Nýjasta verðbólgumælingin sýnir svart á hvítu að vöruverð hefur hækkað þrátt fyrir hraða styrkingu krónunnar, þvert á það sem eðlilegt mætti teljast. Þar vegur ákvörðun fjármálaráðherrans um að hækka aftur virðisaukaskatt á eldsneyti þungt.“
VR, LÍV og fagfélögin hafi ekki kallað eftir skammtímaábata. Þvert á móti hafi markmiðið verið að skapa forsendur fyrir því að langtímakjarasamningar geti haldið. Að stilla þeirri kröfu upp sem sérhagsmunagæslu sé ómaklegt. Það sem launafólk fari fram á sé einfaldlega að kaupmáttur þess verði varinn og að stjórnvöld standi við sinn hluta þess samfélagslega samkomulags sem kjarasamningarnir hafi byggt á.
Ráðherrann segir jafnframt að lausnin við verðbólgunni verði „alltaf pínu sársaukafull“ og að ef eitthvert ríki eigi að geta þolað slíkan sársauka sé það Ísland.
„En það er ekki „Ísland“ sem greiðir reikninginn. Það er fólk. Það eru heimilin sem greiða hærri vexti, hærri skatta og hærri gjöld. Það er launafólk, íslensk heimili, sem horfa upp á kaupmáttinn rýrna,“ segir í tilkynningunni.
Það sé ekki boðlegt að fjármálaráðherra tali með þessum hætti um stöðu fólks sem árum saman hafi borið þungar byrðar af verðbólgu og háum vöxtum á sama tíma og ríkisstjórnin bæti sjálf í þær byrðar.
Fjármálaráðherra á að gæta almannahagsmuna en ekki vinna gegn fólkinu.
Fjármálaráðherra á að gæta almannahagsmuna en ekki vinna gegn fólkinu.
VR, LÍV og Fagfélögin krefjist þess að ríkisstjórnin sýni í verki að hún ætli að standa með heimilum landsins og leggja sitt af mörkum til þess að forsendur kjarasamninga geti haldið. Það verði ekki gert með því að hækka álögur og saka síðan þá sem mótmæla um að setja eigin skammtímahagsmuni framar hagsmunum samfélagsins.