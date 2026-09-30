Í mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35 Kjartan Kjartansson skrifar 30. september 2026 10:31 Allþingi hefur enn ekki auðnast að samþykkja lög til þess að uppfylla skyldur Íslands vegna EES-samningisns í bókun 35. Fjórða atlagan að því verður gerð á þessu þingi. Vísir/Vilhelm Eftirlitsstofnun EFTA hefur vísað máli gegn íslenska ríkinu til EFTA-dómstólsins vegna þess að íslensk lög tryggi ekki að EES-reglur haldi gildi sínu. Þannig hafi Ísland ekki innleitt skuldbindingar sínar samkvæmt bókun 35 við EES-samninginn. Fjórtán ár eru liðin frá því að Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) gerði fyrst athugasemdir við að íslensk stjórnvöld hefðu ekki uppfyllt svonefnda bókun 35 við EES-samninginn sem kveður á um forgang EES-reglna í íslenskum lögum. Samningsbrotamál var opnað fyrir tæpum áratug. Stofnunin hefur nú ákveðið að höfða mál gegn ríkinu fyrir EFTA-dómstólnum í Lúxemborg sem sker úr ágreiningi um túlkun og beitingu EES-samningnum í EFTA-ríkjunum þremur. Í fréttatilkynningu um málshöfðunina segir ESA að stofunin hafi lengi átt í samskiptum við íslensk stjórnvöld um bókun 35. Réttindi sem bókunin kveði á um hafi þrátt fyrir það enn ekki verið tryggð með fullnægjandi hætti í íslenskum lögum. „Einstaklingar og fyrirtæki þurfa að geta treyst á þau réttindi sem þau njóta í krafti EES-samningsins á Íslandi. Við höfum þess vegna beðið EFTA-dómstólinn að úrskurða um það hvort að íslenska ríkið hafi uppfyllt skyldur sínar,“ segir í tilkynningunni. Töldu sig hafa uppfyllt bókun 35 á tíunda áratugnum Bókun 35 hefur orðið að pólitísku bitbeini undanfarin ár. Hún felur í einföldu máli í sér að ef íslensk lög sem innleiða EES-reglur stangast á við önnur íslensk lagaákvæði skuli innleiddu EES-reglurnar njóta forgangs. Íslensk stjórnvöld töldu sig hafa uppfyllt skuldbindingar sínar með ákvæði í lögum um evrópska efnahagssvæðið árið 1993. Dómur Hæstaréttar um áratug síðar setti það í uppnám þar sem hann taldi ákvæðið ekki þýða að íslensk lög sem byggðu á EES-reglum gengu framar öðrum lagagreinum. Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) lýsti fyrst yfir áhyggjum af því að dómar frá Hæstarétti Íslands gæfu til kynna að einstaklingar og fyrirtæki gætu ekki treyst á að íslensk lög veittu þeim réttindi í samræmi við EES-samninginn árið 2012. ESA opnaði svonefnt samningsbrotamál í desember árið 2017. Þremur árum síðar lagði stofunin fram rökstutt álit um vanefndir Íslands. Hæstiréttur Íslands staðfesti árið 2023 að ekki væri regla í íslenskum lögum sem tryggði stöðu innleiddra EES-réttinda í samræmi við svonefnda bókun 35. Leggja fram frumvarp í fjórða sinn Frumvörp að lögum sem áttu að uppfylla skuldbindingar Íslands samkvæmt bókuninni hafa þrisvar verið lögð fram á Alþingi frá 2023 í tíð tveggja ríkisstjórna en aldrei verið samþykkt. Þingmenn Miðflokksins stóðu meðal annars fyrir málþófi til að koma í veg fyrir framgang þess í fyrra. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, lagði frumvarp um breytingu á lögum um EES fram í síðustu viku. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hefur sagt að bókun 35 verði í forgangi á þessu þingi til þess að festa EES-samninginn í sessi. Ríkisútvarpið sagði frá því fyrr í þessum mánuði að íslensk stjórnvöld hefðu vitað af því að málshöfðunin vofði yfir. Málið hefði verið í biðstöðu vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar um aðildarviðræður að Evrópusambandinu í síðasta mánuði. EES-samningurinn Evrópusambandið Dómsmál EFTA Bókun 35 Alþingi Utanríkismál Lúxemborg Mest lesið „Ég er ógeðslega reiður“ Innlent Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Innlent Einn mannanna fimm hafi hringt sjálfur í neyðarlínuna Erlent Stríðsyfirlýsing sem gæti leitt til nýrra kosninga Erlent Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Innlent Flugvél beint annað eftir „slagsmál“ milli flugmanna Erlent Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Innlent Möguleg tengsl við heilabilun Innlent Samtökin séu ekki í baráttu gegn einkabílnum Innlent Í mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35 Innlent Fleiri fréttir Sýndu mynd af líki hins látna fyrir slysni Ragnar Þór segist ekki hafa haft neitt með skilaboðin til Guðmundar Inga að gera Í mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35 Ein vél Fljótsdalsstöðvar úti „Ég er ógeðslega reiður“ Kröpp og djúp lægð og varasamar vindhviður Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Leitaði að sveppum í Breiðholti í indíánabúningi Rúmlega eitt og hálft ár fyrir ítrekaðan akstur undir áhrifum Úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald Lögmenn fagna niðurstöðu EFTA-dómstólsins Samtökin séu ekki í baráttu gegn einkabílnum Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Umferðarslys við Nýbýlaveg í Kópavogi Gæsluvarðhald sonar þingmannsins aftur framlengt Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Hló að svari sambýliskonunnar Tilboð hrikalega hátt yfir kostnaðaráætlun Kona með alvarlega áverka eftir líkamsárás Brast í grát þegar hún lýsti aðkomu að látnum bróður Möguleg tengsl við heilabilun Skora á borgina að afturkalla uppsagnir á samningum við listamenn Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn „Enn ein vondu tíðindin af þessu máli“ Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Verðbólga, uppsagnir og mikil notkun svefnlyfja Forstjórar leita lausna Fulltrúi prentara vill verða forseti ASÍ Sýklalyfjanotkun í dýrum jókst um rúm tuttugu prósent Sjá meira