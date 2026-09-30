„Einn aðili sem hefur til þessa skilað auðu“ Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 30. september 2026 13:02 Vilhjálmur Birgisson er formaður Starfsgreinasambandsins. vísir/arnar Formaður Starfsgreinasambandsins furðar sig á þeim orðum fjármálaráðherra að launafólk hafi það ekki verra nú en áður og að heimilin standi vel. Einn aðili hafi skilað auðu í því verkefni að láta kjarasamninga halda og það sé ríkið. Vilhjálmur Birgisson formaður Starfsgreinasambandsins segir það ekki góða sendingu í samtal um hvort kjarasamningar haldi að fjármálaráðherra segi það ekki rétt að launþegar hafi það verra nú en áður og að Ísland geti þolað þann sársauka sem felst í að ná aga á ríkisfjármálunum enda standi heimilin vel. „Við getum bara tekið sem dæmi að það er allt launafólk að fá á sig skattahækkun í formi þess að framleiðni dettur út varðandi það að hækka persónuafslátt og skattþrep. Síðan eru það allar gjaldskrárhækkanir sem er búið að boða.“ Í samtali um forsendubrest kjarasamninga hafi sveitarfélögin gefið út að þau ætli að halda hækkunum almennra gjaldskráa innan við 2,5%. „Við erum búin að fá risastóra aðila í verslun og þjónustu til að taka þátt í þessu. Það er einn aðili sem hefur til þessa skilað auðu og það er þessi maður sem talar um að heimilin geti þolað sársauka. Þetta er algjörlega með ólíkindum, einfaldlega vegna þess að það ættu að vera stjórnvöld sem ættu að vera leiðandi í þeirri vinnu að ná niður verðbólgu og vöxtum eins og þau lofuðu þegar þau voru kosin til þess að stjórna þessu landi.“ Í viðtali við fjármálaráðherra sem finna má hér að ofan segir hann að sársaukinn við að ná aga í ríkisfjármálum sé lítill. Vilhjálmur segir það á skjön við upplifun sinna félagsmanna. „Við áttum okkur ekki á þessum ummælum hvað þetta varðar, en við vitum hins vegar að það sem leikur verka- og láglaunafólk verst er mikil verðbólga og hátt vaxtastig, vegna þess að þetta leitar allt út í verðlag, út í húsaleiguna, út í lánin og svo framvegis.“ Efnahagsmál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Kjaramál Tengdar fréttir „Ég er ógeðslega reiður“ Formaður stéttarfélagsins Framsýnar segist „ógeðslega reiður“ og fúll vegna ummæla fjármálaráðherra. Reynslu- og sambandsleysi einkenni ríkisstjórnina og ljóst að lægst launaða fólkið í landinu þoli ekki efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar. 30. september 2026 08:59 Mest lesið „Ég er ógeðslega reiður“ Innlent Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Innlent Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Innlent Einn mannanna fimm hafi hringt sjálfur í neyðarlínuna Erlent Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Innlent Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Innlent Stríðsyfirlýsing sem gæti leitt til nýrra kosninga Erlent Starfsmaður Landsnets fluttur erlendis á sjúkrahús Innlent Flugvél beint annað eftir „slagsmál“ milli flugmanna Erlent Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Innlent Fleiri fréttir Innan við helmingur karla vill refsingar fyrir vændiskaup Árásin rannsökuð sem tilraun til manndráps Bein útsending: Hvernig birtast menntarannsóknir í opinberri umræðu? „Einn aðili sem hefur til þessa skilað auðu“ Telur ESA falla frá málsókn ef Alþingi samþykkir frumvarpið Starfsmaður Landsnets fluttur erlendis á sjúkrahús Tvöfalda makrílráðgjöf Ragnar Þór vissi ekkert og meirihluti karla vill ekki refsa fyrir vændiskaup Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Í mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35 Ein vél Fljótsdalsstöðvar úti „Ég er ógeðslega reiður“ Kröpp og djúp lægð og varasamar vindhviður Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Leitaði að sveppum í Breiðholti í indíánabúningi Rúmlega eitt og hálft ár fyrir ítrekaðan akstur undir áhrifum Úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald Lögmenn fagna niðurstöðu EFTA-dómstólsins Samtökin séu ekki í baráttu gegn einkabílnum Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Umferðarslys við Nýbýlaveg í Kópavogi Gæsluvarðhald sonar þingmannsins aftur framlengt Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Hló að svari sambýliskonunnar Tilboð hrikalega hátt yfir kostnaðaráætlun Kona með alvarlega áverka eftir líkamsárás Brast í grát þegar hún lýsti aðkomu að látnum bróður Möguleg tengsl við heilabilun Sjá meira