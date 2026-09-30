Innlent

Ragnar Þór vissi ekkert og meiri­hluti karla vill ekki refsa fyrir vændiskaup

Telma Tómasson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir

Félags- og húsnæðismálaráðherra segir umræðu síðustu daga hafa tekið mjög á sig, eiginkonu sína og fjölskyldu. Hann hafi ekki haft vitneskju um skilaboð sem eiginkona hans sendi á Guðmund Inga Kristinsson í aðdraganda afsagnar hans úr embætti menntamálaráðherra. Rætt er ítarlega við Ragnar Þór í hádegisfréttum.

Í fréttatímanum verður einnig greint frá því að Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur vísað máli gegn Íslandi til EFTA-dómstólsins vegna bókunar 35. Stofnunin telur að íslensk lög tryggi ekki forgang EES-reglna sem hafa verið lögfestar hér þegar lög stangast á. Rætt verður við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra sem telur líkur á að ESA falli frá málinu ef Alþingi samþykkir frumvarp hennar.

Ítarlegt sjónvarpsviðtal Elísabetar Ingu við Daða Má Kristófersson fjármálaráðherra sem birt var á Vísi í morgun, hefur vakið athygli. Formaður Starfsgreinasambandsins bregst við, furðar sig á þeim orðum fjármálaráðherra að launafólk hafi það ekki verra nú en áður og að heimilin standi vel. Einn aðili hafi skilað auðu í því verkefni að láta kjarasamninga halda og það sé ríkið. 

Berghildur Erla heldur áfram að fjalla um svefnlyfjaþjóðina og greint er frá því í hádegisfréttum að notkun ofnæmis, geðrofs og taugalyfja hafi stóraukist hér á landi á innan við áratug. Vísbendingar eru um að aukningin tengist því að lyfin séu líka notuð við svefnvanda. Landlæknir segir þróunina kalla á nánari skoðun. Þó skylt sé að skýra af lyfjum sé ávísað sé það ekki alltaf gert.

Við greinum einnig frá viðhorfskönnun um vændiskaup, en í niðurstöðum kemur fram að innan við helmingur karla er fylgjandi því að refsað sé fyrir kaup á kynlífsþjónustu. Yfirgnæfandi meirihluti kvenna er hins vegar á þeirri skoðun. Til stendur að herða refsingar í málaflokknum en afbrotafræðingur segir slíkt jafnvel geta sett seljendur í erfiðari eða hættulegri stöðu.

Fjölbreyttur og áhugaverður hádegisfréttatími á Bylgjunni á slaginu tólf. Umsjónarmaður er Telma L. Tómasson.

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