Ragnar Þór vissi ekkert og meirihluti karla vill ekki refsa fyrir vændiskaup Telma Tómasson skrifar 30. september 2026 11:37 Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir Félags- og húsnæðismálaráðherra segir umræðu síðustu daga hafa tekið mjög á sig, eiginkonu sína og fjölskyldu. Hann hafi ekki haft vitneskju um skilaboð sem eiginkona hans sendi á Guðmund Inga Kristinsson í aðdraganda afsagnar hans úr embætti menntamálaráðherra. Rætt er ítarlega við Ragnar Þór í hádegisfréttum. Í fréttatímanum verður einnig greint frá því að Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur vísað máli gegn Íslandi til EFTA-dómstólsins vegna bókunar 35. Stofnunin telur að íslensk lög tryggi ekki forgang EES-reglna sem hafa verið lögfestar hér þegar lög stangast á. Rætt verður við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra sem telur líkur á að ESA falli frá málinu ef Alþingi samþykkir frumvarp hennar. Ítarlegt sjónvarpsviðtal Elísabetar Ingu við Daða Má Kristófersson fjármálaráðherra sem birt var á Vísi í morgun, hefur vakið athygli. Formaður Starfsgreinasambandsins bregst við, furðar sig á þeim orðum fjármálaráðherra að launafólk hafi það ekki verra nú en áður og að heimilin standi vel. Einn aðili hafi skilað auðu í því verkefni að láta kjarasamninga halda og það sé ríkið. Berghildur Erla heldur áfram að fjalla um svefnlyfjaþjóðina og greint er frá því í hádegisfréttum að notkun ofnæmis, geðrofs og taugalyfja hafi stóraukist hér á landi á innan við áratug. Vísbendingar eru um að aukningin tengist því að lyfin séu líka notuð við svefnvanda. Landlæknir segir þróunina kalla á nánari skoðun. Þó skylt sé að skýra af lyfjum sé ávísað sé það ekki alltaf gert. Við greinum einnig frá viðhorfskönnun um vændiskaup, en í niðurstöðum kemur fram að innan við helmingur karla er fylgjandi því að refsað sé fyrir kaup á kynlífsþjónustu. Yfirgnæfandi meirihluti kvenna er hins vegar á þeirri skoðun. Til stendur að herða refsingar í málaflokknum en afbrotafræðingur segir slíkt jafnvel geta sett seljendur í erfiðari eða hættulegri stöðu. Fjölbreyttur og áhugaverður hádegisfréttatími á Bylgjunni á slaginu tólf. Umsjónarmaður er Telma L. Tómasson. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið „Ég er ógeðslega reiður“ Innlent Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Innlent Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Innlent Einn mannanna fimm hafi hringt sjálfur í neyðarlínuna Erlent Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Innlent Stríðsyfirlýsing sem gæti leitt til nýrra kosninga Erlent Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Innlent Flugvél beint annað eftir „slagsmál“ milli flugmanna Erlent Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Innlent Möguleg tengsl við heilabilun Innlent Fleiri fréttir Starfsmaður Landsnets fluttur erlendis á sjúkrahús Tvöfalda makrílráðgjöf Ragnar Þór vissi ekkert og meirihluti karla vill ekki refsa fyrir vændiskaup Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Í mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35 Ein vél Fljótsdalsstöðvar úti „Ég er ógeðslega reiður“ Kröpp og djúp lægð og varasamar vindhviður Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Leitaði að sveppum í Breiðholti í indíánabúningi Rúmlega eitt og hálft ár fyrir ítrekaðan akstur undir áhrifum Úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald Lögmenn fagna niðurstöðu EFTA-dómstólsins Samtökin séu ekki í baráttu gegn einkabílnum Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Umferðarslys við Nýbýlaveg í Kópavogi Gæsluvarðhald sonar þingmannsins aftur framlengt Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Hló að svari sambýliskonunnar Tilboð hrikalega hátt yfir kostnaðaráætlun Kona með alvarlega áverka eftir líkamsárás Brast í grát þegar hún lýsti aðkomu að látnum bróður Möguleg tengsl við heilabilun Skora á borgina að afturkalla uppsagnir á samningum við listamenn Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn „Enn ein vondu tíðindin af þessu máli“ Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Verðbólga, uppsagnir og mikil notkun svefnlyfja Sjá meira