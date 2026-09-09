Ída Marín Hermannsdóttir var í banastuði með Hammarby og skoraði þrennu er liðið vann stórsigur gegn Gamla Uppsala SK í sænska bikarnum í kvöld. Lokatölur 5-0 sigur Hammarby.
Ída Marín var í byrjunarliði Hammarby á meðan að Guðrún Arnardóttir var á meðal varamanna hjá liðinu.
Ída kom Hammarby á bragðið í leiknum með fyrsta markinu á 20. mínútu. Hún var síðan aftur á ferðinni á 42. mínútu er hún kom liði sínu í stöðuna 3-0 og reyndust það hálfleikstölur.
Strax á annarri mínútu seinni hálfleiks fullkomnaði Ída Marín þrennu sína. Frábær leikur hjá henni en Hammarby bætti við einu marki til viðbótar fyrir leikslok og urðu lokatölurnar 5-0 sigur Hammarby sem heldur áfram í næstu umferð sænska bikarsins.
Fyrr í kvöld vann Íslendingalið Hacken 2-0 sigur í nágrannaslag gegn Gautaborg. Thelma Karen Pálmadóttir var á sínum stað í byrjunarliði Hacken sem er komið áfram í næstu umferð bikarsins.