Fótbolti

Stór­brotin Ída Marín með þrennu í sigri Hammar­by

Aron Guðmundsson skrifar
Ída Marín Hermannsdóttir er búin að skora sína fyrstu þrennu fyrir Hammarby
Ída Marín Hermannsdóttir er búin að skora sína fyrstu þrennu fyrir Hammarby Hammarby IF

Ída Marín Hermannsdóttir var í banastuði með Hammarby og skoraði þrennu er liðið vann stórsigur gegn Gamla Uppsala SK í sænska bikarnum í kvöld. Lokatölur 5-0 sigur Hammarby.

Ída Marín var í byrjunarliði Hammarby á meðan að Guðrún Arnardóttir var á meðal varamanna hjá liðinu.

Ída kom Hammarby á bragðið í leiknum með fyrsta markinu á 20. mínútu. Hún var síðan aftur á ferðinni á 42. mínútu er hún kom liði sínu í stöðuna 3-0 og reyndust það hálfleikstölur.

Strax á annarri mínútu seinni hálfleiks fullkomnaði Ída Marín þrennu sína. Frábær leikur hjá henni en Hammarby bætti við einu marki til viðbótar fyrir leikslok og urðu lokatölurnar 5-0 sigur Hammarby sem heldur áfram í næstu umferð sænska bikarsins. 

Fyrr í kvöld vann Íslendingalið Hacken 2-0 sigur í nágrannaslag gegn Gautaborg. Thelma Karen Pálmadóttir var á sínum stað í byrjunarliði Hacken sem er komið áfram í næstu umferð bikarsins.

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