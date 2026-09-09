Gaf Harp og tveimur öðrum ráðgjöfum milljónir í jólagjöf Samúel Karl Ólason skrifar 9. september 2026 17:57 Natalie Harp fylgir Trump um hvert fótmál. Hún hefur víst ekki tekið sér einn frídag frá því Trump settist aftur að í Hvíta húsinu. AP/Mark Schiefelbein Donald Trump gaf Natalie Harp og tveimur öðrum ráðgjöfum sínum 45 þúsund dali að gjöf í lok síðasta árs. Gjafirnar eru skilgreindar sem „peningagjöf fyrir hátíðarnar“ í opinberum skjölum en þær gætu farið gegn reglum um pólitískt skipaða embættismenn og bónusgreiðslur. 45 þúsund dalir samsvara um 5,4 milljónum króna. Fáir, ef einhverjir, verja meiri tíma með Trump en hin 35 ára gamla Natalie Harp. Skrifborð hennar er rétt fyrir utan skrifstofu forsetans. Hún situr fundi með forsetanum og ferðast með honum um heiminn allan. Þá er Harp þekkt fyrir að skilja eftir persónuleg bréf til Trumps í Hvíta húsinu . Í eitt bréfið hafði hún skrifað: „Þú ert það eina sem skiptir mig máli.“ Harp ber tvo titla í Hvíta húsinu sem báðir snúast um að hún sé aðstoðarkona forsetans. Þá er hún með um 150 þúsund dali í laun á ári, sem samsvarar rúmum átján milljónum króna. Sjá einnig: Hver er „mennski prentari“ Trumps? Auk hennar fengu þeir Margor Martin og Chamberlain Harris, sem starfa einnig náið með forsetanum, einnig „peningagjöf fyrir hátíðarnar“, samkvæmt áðurnefndum opinberum gögnum. Þá fékk Walt Nauta, aðstoðarmaður Trumps til langs tíma, tuttugu þúsund dali. Nauta var ákærður með Trump á sínum tíma vegna skjalamálsins svokallaða. Hann var sakaður um að reyna að hjálpa Trump að fela opinberu skjölin sem hann tók með sér úr Hvíta húsinu eftir fyrsta kjörtímabil hans. Sjá einnig: Sakaður um að hafa skipað starfsmanni að eyða myndbandsupptökum Opinberum starfsmönnum í Bandaríkjunum er heilt yfir meinað að taka við öðrum launum en fyrir opinber störf sín. Eins og fram kemur í grein New York Times gaf ríkisstjórnin í fyrra út tilmæli um að eingöngu ætti að veita allra bestu opinberu starfsmönnunum bónusa. Var þá einnig tekið fram að bannað væri að veita bónusa til pólitískt skipaðra embættismanna. Reuters hefur eftir einum af talsmönnum Hvíta hússins að Trump eigi sér langa sögu þess að gefa nánu starfsfólki gjafir um jólin. Það eigi bæði við almenna starfsmenn og ráðgjafa og hann hafi gert þetta bæði í einkageiranum og hinum opinbera geira. „Þessar gjafir hafa ekkert með opinberar skyldur þessara starfsmanna að gera og eru því algerlega leyfðar samkvæmt viðeigandi lögum og siðferðisreglum,“ sagði David Ingle. Bandaríkin Donald Trump Mest lesið „Fólk er bara slegið“ Innlent „Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta“ Innlent Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Innlent „Ég er hræddur við þessa menn“ Innlent Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Innlent „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Innlent Blása á gagnrýni og opna dagatalið Innlent „Við fyrirgefum ráðherra þessa yfirsjón“ Innlent Biður Loga afsökunar „á dónaskapnum“ Innlent Leikskólakennarar slegnir yfir ummælum Ingu Innlent Fleiri fréttir Gaf Harp og tveimur öðrum ráðgjöfum milljónir í jólagjöf Leggur stefnu AfD að jöfnu við þjóðernishreinsanir Farage kemur frönskum skoðanabróður í klandur Banna breskum þingmönnum að koma til Ísraels Haraldur Noregskonungur borinn til grafar Rétta yfir rússneskum skipstjóra sem sleit sæstrengi við Finnland Leita enn að Renoir-þjófunum Bannar innflutning á kanadískum vörum Réðust á fleiri olíuflutningaskip Skutu tugum eldflauga og dróna að borgum Sádi-Arabíu Töluðu saman í klukkutíma Handtaka grunaðan spellvirkja í Þýskalandi Fordæma útförina sem „Slátrarinn“ fékk í Serbíu Grípa saman til aðgerða gegn ísraelskum landtökumönnum Allir þeir látnu í bílum sem flugvélin rann á Dýrmætum listaverkum stolið af safni Renoir Starfsmenn í verkfall eftir heimsókn trúarhóps Kim fjölgar herskipum sínum Fjárfesta í menntamálum, fjarskiptum og jarðmálmum á Grænlandi Klerkastjórnin missir tökin Rússar svara fyrir sig Ísland á Ameríkukorti Trumps Stöðnun og dýrtíð að baki stórsigri AfD Kanslarinn segir sigur AfD draga dilk á eftir sér Svíþjóðardemókrati í leyfi vegna Rússaáróðurs og hreinsanir á vinstri vængnum Útlit fyrir fyrstu fjarhægristjórnina frá endalokum nasismans Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Ýmislegt bendi til stjórnarskipta í Svíþjóð Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Útgönguspár benda til stórsigurs AfD Sjá meira