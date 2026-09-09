Réttarhöld yfr rússneskum skipstjóra flutningaskips sem sleit sæstrengi milli Finnlands og Eistlands hófust í Helsinki í dag. Skipið dró akkeri um 130 kílómetra eftir hafsbotninum þar til finnska strandgæslan stöðvaði för þess.
Auk rússneska skipstjórans er bátsmaður frá Aserbaídsjan á flutningaskipinu Fitburg ákærður fyrir alvarleg skemmdarverk og truflanir á fjarskiptakerfum. Þeir neita báðir sök, að því er segir í frétt finnska ríkisútvarpsins.
Skipið var á leið frá Rússlandi til Ísraels um áramótin þegar það skar á tvo fjarskiptastrengi í efnahagslögsögu Eistlands í Finnlandsflóa og að hluta til innan finnsku lögsögunnar.
Þetta er annað dómsmálið gegn áhöfn skips sem olli skemmdum á sæstrengjum í Finnlandi á skömmum tíma. Héraðsdómstóll vísaði upphaflega frá máli gegn skipstjóra Eagle sem skemmdi sæstrengi um jólin 2024 en áfrýjunardómstóll vísaði því nýlega aftur til meðferðar.
Líkt og í máli Eagle S er líklegt að lögsaga finnskra saksóknara verði lykilatriði í málinu gegn stjórnendum Fitburg. Lögmaður Aserans hefur þegar haldið því fram að ekki ætti að rétta yfir honum í Finnlandi.