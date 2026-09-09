Erlent

Rétta yfir rúss­neskum skip­stjóra sem sleit sæ­strengi við Finn­land

Kjartan Kjartansson skrifar
Finnskt skip fylgir flutningaskipinu Fitburg til hafnar í Kantvik 1. janúar. Fitburg dró akkeri langa leið eftir hafsbotninum og rauf tvo fjarskipasæstrengi.
Finnskt skip fylgir flutningaskipinu Fitburg til hafnar í Kantvik 1. janúar. Fitburg dró akkeri langa leið eftir hafsbotninum og rauf tvo fjarskipasæstrengi. Vísir/EPA

Réttarhöld yfr rússneskum skipstjóra flutningaskips sem sleit sæstrengi milli Finnlands og Eistlands hófust í Helsinki í dag. Skipið dró akkeri um 130 kílómetra eftir hafsbotninum þar til finnska strandgæslan stöðvaði för þess.

Auk rússneska skipstjórans er bátsmaður frá Aserbaídsjan á flutningaskipinu Fitburg ákærður fyrir alvarleg skemmdarverk og truflanir á fjarskiptakerfum. Þeir neita báðir sök, að því er segir í frétt finnska ríkisútvarpsins.

Skipið var á leið frá Rússlandi til Ísraels um áramótin þegar það skar á tvo fjarskiptastrengi í efnahagslögsögu Eistlands í Finnlandsflóa og að hluta til innan finnsku lögsögunnar.

Þetta er annað dómsmálið gegn áhöfn skips sem olli skemmdum á sæstrengjum í Finnlandi á skömmum tíma. Héraðsdómstóll vísaði upphaflega frá máli gegn skipstjóra Eagle sem skemmdi sæstrengi um jólin 2024 en áfrýjunardómstóll vísaði því nýlega aftur til meðferðar.

Líkt og í máli Eagle S er líklegt að lögsaga finnskra saksóknara verði lykilatriði í málinu gegn stjórnendum Fitburg. Lögmaður Aserans hefur þegar haldið því fram að ekki ætti að rétta yfir honum í Finnlandi.

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