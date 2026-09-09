Bandaríkjamenn hafa bannað innflutning á fjölda kanadískra vara, til að mynda áfengi, mjólkurvörum og mótorhjólum. Þetta er nýjasti liðurinn í viðskiptastríði nágrannaríkjanna en samband ríkjanna hefur sjaldan verið jafn slæmt og það er í dag.
Í síðasta mánuði lögðu Bandaríkjamenn toll á ýmsar kanadískar vörur og svöruðu Kanadamenn með svipuðum tollum. Innflutningsbannið mun taka gildi undir lok þessa mánaðar. Donald Trump Bandaríkjaforseti skrifaði undir forsetatilskipanir varðandi innflutningsbannið í gær og sagði að Kanada væri að mismuna Bandaríkjunum.
Trump hækkaði einnig tolla á ýmsar vörur sem fluttar eru inn frá Kanada, til að mynda á fjölda tegunda osta, pappír, húsgögn, golfbíla og veiðistangir.
Bandaríkin hafa í áraraðir verið helsta viðskiptaríki Kanada og samkvæmt grein Breska ríkisútvarpsins fara tveir þriðju útflutnings Kanada til Bandaríkjanna. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur sagt landið ætla að færa sig nær öðrum ríkjum í viðskiptum og það muni hafa áhrif á almenning í landinu um tíma.
Bæði ríki hafa sagst viljug til að semja um að ljúka deilunni en engar umræður þess efnis hafa átt sér stað síðustu vikur.