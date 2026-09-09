„Ég er hræddur við þessa menn“

Brotaþoli í Höfðatorgsmálinu svokallaða segist hafa talið sig myndu deyja í kjölfar þess að ekið var á hann, hann barinn og stunginn í rasskinn. Hann segist hræddur við meinta árásarmenn og menn sem tengjast þeim. Hann hafi aðeins farið í bílakjallarann til að ræða við einn ákærðu á rólegu nótunum og hann hafi ekki vitað af vopnum sem meðreiðarsveinar hans höfðu með í för.
Aðalmeðferð í máli þriggja manna, þeirra Kareem M. M. Abufarhah, Qossay Ali Yahya Alsadi og Mohamed Sayidali Ahmed, hófst í gær en ekki tókst að klára hana. Þeim er gefið að sök að hafa reynt að svipta mann lífi í bílakjallaranum undir Höfðatorgi í mars síðastliðnum.
Maðurinn sem þeir eru sagðir hafa reynt að svipta lífi mætti fyrir dóm í gær til þess að bera vitni að loknum skýrslutökum mannanna þriggja. Hann er 26 ára Íslendingur.
Beðinn um að lýsa atburðum kvöldsins sagði hann að hann hefði mælt sér mót við áðurnefndan Kareem í bílakjallaranum „til þess að ræða eitt mál sem kom upp.“ Hann hefði fallist á að hitta Kareem í kjallaranum þar sem þar væru margar öryggismyndavélar og lögreglustöð í næsta nágrenni.
Spurður nánar út í það hvernig hann þekkti til Kareems sagðist hann ekki þekkja hann neitt. Maður sem hefði unnið með honum einhverjum árum áður hefði sett sig í samband við hann og beðið hann um aðstoð, þar sem Kareem hefði stolið af honum fjármunum, nánar tiltekið 3,4 milljónum króna, sem hann hefði ætlað að senda fjölskyldu sinni erlendis. Hann hefði fallist á að ræða við Kareem og hefði talið að aðeins yrði um samtal að ræða, ekki slagsmál.
Spurður að því hvers vegna hann hefði haft tvo menn með sér í viðræðurnar við Kareem sagði hann að það hefði verið fyrir tilviljun. Hann hefði verið niðri í bæ með mönnunum tveimur að drekka kaffi og þeir hefði komið með honum þaðan.
Þá var myndband borið undir hann sem sýnir greinilega að einn annar félaga hans var vopnaður kylfu. Hann kvaðst sjá kylfuna á myndskeiðinu en sagðist ekki hafa vitað af því að félagi hans væri með kylfu.
Einn verjenda sagðist þá greinilega sjá hinn félaga hans með einhvers konar sveðju, sem einn ákærðu hafði sömuleiðis borið um að hafa séð. Brotaþoli kvaðst ekki sjá neina sveðju og ekki hafa verið meðvitaður um að neitt slíkt hefði verið haft með í bílakjallarann.
Í myndskeiðinu sést að brotaþoli er með hægri hönd í vasa peysu sinnar þegar hann gekk ofan í bílakjallarann. Einn verjenda spurði hann hvort hann hefði verið með nokkuð í vasanum. Hann sagði svo ekki hafa verið.
Þegar í bílakjallarann var komið hefði hann leitað að Kareem og loks fundið hann á neðstu hæð hans ásamt fimmtán til tuttugu manna hópi. Mennirnir hafi verið öskrandi á framandi tungumáli og haldið á alls kyns vopnum.
Hann hefði þá tekið á rás og mennirnir elt hann. Hann hefði þá fundið bíl koma í bakið á sér og hann skotist áfram. Hann hefði náð að standa á fætur og hlaupa af stað á ný en skömmu seinna hefði bíl verið ekið á hann á miklum hraða og hann skotist upp í loftið.
Þá hefði hann staðið upp á ný áður en hópurinn kom og hóf að berja hann með hinum ýmsu bareflum og reynt að stinga hann með hnífum. Loks hafi einum þeirra tekist að stinga hann af alefli í vinstri rasskinn.
Samkvæmt ákæru hlaut brotaþoli sár í húðbeði vinstri rasskinnar, lungnamar á báðum lungum, blóðþurrðarlost, brot á vinstri beinhjótu á vinstra upphandleggsbeini, mar, bólgur og fleiðusár á vinstri ökkla og þreifeymsli á vinstri handlegg og kvið.
Spurður að því hverjar afleiðingar árásarinnar væru sagði hann að þær væru mjög miklar. Hann væri til að mynda enn með mikla taugaverki í annarri höndinni og bæði hnén á honum væru ónýt. Hann gæti ekki gengið upp stiga án þess að finna fyrir því allan daginn.
Þá hefði árásin haft áhrif á daglegt líf hans. Hann hefði átt fjóra áfanga eftir í iðnnámi, sem hann efaðist nú um að klára nokkurn tímann, hann hefði æft bardagaíþrótt af kappi en geri það ekki lengur og hann sæki þjónustu áfallateymis Landspítalans reglulega, þar sem árásin hafi haft slæm áhrif á andlega heilsu hans.
„Ég þurfti að flytja úr íbúð sem mér líkaði vel við, ég get ekki farið í bílakjallara, mér líður illa þegar ég sé hvíta bíla. Ég er hræddur við þessa menn, hvað þeir gætu gert, hversu margir þeir eru, hversu margir þeirra eru lausir líka, ég er hræddur um að þeir komi heim til mín.“
Þá sagðist hann hafa verið viss um það að hann myndi láta lífið þegar hann lá á gólfi bílakjallarans í kjölfar árásarinnar. Raunar teldi hann það hreint kraftaverk að honum hafi tekist að koma sér af vettvangi og undir læknishendur.