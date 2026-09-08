Qossay Ali Yahya Alsadi, sem sætir ákæru fyrir tilraun til manndráps í félagi við tvo aðra í bílakjallara undir Höfðatorgi, segist engan hafa barið umrætt kvöld. Hann hafi komið í bílakjallarann fyrir tilviljun og óvart sest inn í bíl sem hafði skömmu áður verið ekið á brotaþola á mikilli ferð.
Mennirnir þrír Kareem M. M. Abufarhah, Qossay Ali Yahya Alsadi og Mohamed Sayidali Ahmed sæta ákæru fyrir að hafa í félagi reynt að svipta íslenskan karlmann lífi í bílakjallaranum þann 17. mars síðastliðinn.
Í ákæru er Kareem sagður hafa ekið Land Rover-bifreið, á mikilli ferð á brotaþola, þannig að hann hafnaði á vélarhlíf bifreiðarinnar og féll í jörðina þar sem ákærði Qossay hafi barið brotaþola ítrekað í líkamann með óþekktu áhaldi og í kjölfarið hafi ákærði Mohamad stungið brotaþola í vinstri rasskinn með óþekktu stunguvopni.
Allt hafi þetta verið með þeim afleiðingum að brotaþoli var settur í lífshættulegt ástand og hlaut sár í húðbeði vinstri rasskinnar, lungnamar á báðum lungum, blóðþurrðarlost, brot á vinstri beinhjótu á vinstra upphandleggsbeini, mar, bólgur og fleiðusár á vinstri ökkla og þreifeymsli á vinstri handlegg og kvið.
Qossay var annar sakborninga til þess að gefa skýrslu þegar aðalmeðferð í málinu hófst í morgun. Vísir hefur áður fjallað um framburð Kareems.
Qossay gaf skýrslu í gegnum fjarfundarbúnað, enda er hann staddur í Jórdaníu. Það var hann líka þegar málið var þingfest í júní síðastliðnum. Þá gaf hann ekki upp afstöðu sína til sakargifta en að sögn verjanda hans neitar hann sök, líkt og hinir tveir ákærðu.
Beðinn um að segja frá aðkomu sinni að málinu sagðist Qossay hafa verið heima hjá sér umrætt kvöld en ætlað í heimsókn til kærustu sinnar. Hann hefði því haft samband við vin sinn og beðið hann um að skutla sér til kærustunnar.
Sá hefði fallist á það og mætt heim til hans á bíl við annan mann. Mennirnir tveir hefði þá spurt hann hvort ekki væri í lagi að þeir kæmu við í bílakjallaranum undir Höfðatorgi, sem hann hefði fallist á.
Þegar þangað var komið hefði reykur og mikil ringulreið tekið við þeim. Hann hefði orðið var við einhvers konar átök og orðið mjög skelkaður.
Hann hefði þá ákveðið að finna bíl félaga síns á ný og séð hvítan bíl í gegnum reykinn og sest upp í hann. Þá hefði hann séð meðákærða Kareem, sem hann kannaðist við úr fornu fari en væri ekki náinn.
Þá hefði hann gert sér grein fyrir því að hann væri í röngum bíl. Þrátt fyrir það hefði hann verið um kyrrt í bílnum og setið í á meðan Kareem ók út úr bílakjallaranum. Skömmu seinna hefðu þeir verið handteknir.
„Ég barði engan, ég réðst ekki á neinn og ég stakk engan með hníf. Þetta er það sem ég hef að segja um þetta.“
Aðspurður sagðist hann ekki hafa séð neina líkamsárás og að ekki hefði verið ráðist að honum. Hann ítrekaði að hann hefði engan beitt ofbeldi. Þá sagðist hann ekki þekkja hópana sem voru saman komnir í bílakjallaranum, enda hefði hann aðeins búið á Íslandi til skamms tíma. Kareem hefði hann þó þekkt áður en þeir fluttu til landsins.
Sækjandi bar undir hann myndskeið sem sýnir hvernig ekið er á brotaþola, þannig að hann kastast upp í loft og marga metra áfram, og er barinn ítrekað með kylfu í kjölfarið.
Hann kvaðst hvorki kannast við sjálfan sig á myndskeiðinu né þekkja mennina sem á því sjást.
„Ég myndi segja ykkur ef þetta væri eitthvað sem ég kannaðist við. Ég verð hræddur við sjá þessi myndbönd aftur.“
Spurður út í það af hverju hann væri hræddur sagði hann það eðlilegt, enda hefði hann verið rangur maður á röngum stað og séð hluti sem hann átti ekki að sjá. Hann vildi ekki tjá sig nánar um hvað það væri nákvæmlega.