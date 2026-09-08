Aðalmeðferð í máli Héraðssaksóknara á hendur þremur karlmönnum, sem ákærðir eru fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara undir Höfðatorgi, fer fram í dag. Myndskeið var spilað fyrir dómi sem sýndi hvernig ekið var á brotaþola á mikilli ferð.
Mennirnir þrír Kareem M. M. Abufarhah, Qossay Ali Yahya Alsadi og Mohamed Sayidali Ahmed sæta ákæru fyrir að hafa í félagi reynt að svipta íslenskan karlmann lífi í bílakjallaranum þann 17. mars síðastliðinn.
Í ákæru er Kareem sagður hafa ekið Land Rover-bifreið, á mikilli ferð á brotaþola, þannig að hann hafnaði á vélarhlíf bifreiðarinnar og féll í jörðina þar sem ákærði Qossay hafi barið brotaþola ítrekað í líkamann með óþekktu áhaldi og í kjölfarið hafi ákærði Mohamad stungið brotaþola í vinstri rasskinn með óþekktu stunguvopni.
Allt hafi þetta verið með þeim afleiðingum að brotaþoli var settur í lífshættulegt ástand og hlaut sár í húðbeði vinstri rasskinnar, lungnamar á báðum lungum, blóðþurrðarlost, brot á vinstri beinhjótu á vinstra upphandleggsbeini, mar, bólgur og fleiðusár á vinstri ökkla og þreifeymsli á vinstri handlegg og kvið.
Ákærði Kareem mætti fyrir dóm í morgun og gaf skýrslu. Hann neitar sök í málinu líkt og Mohamad. Qossay mætti ekki fyrir dóm við þingfestingu málsins í júní og því er blaðamanni ekki kunnugt um afstöðu hans til sakargifta.
Sækjandi málsins bar undir hann myndskeið úr öryggismyndavélum bílakjallarans undir Höfðatorgi, sem sýndi nokkurn fjölda manna, sem virtust margir hverjir vopnaðir bareflum. Kareem var beðinn um að bera kennsl á mennina sem voru með honum í hvítum Land Rover Defender og í kringum bifreiðina. Hann gat borið kennsl á einhverja þeirra en aðra sagðist hann ekki þekkja.
Þá var upptaka úr öryggismyndavél spiluð, sem sýnir brotaþola hlaupa undan Land Rovernum hvíta áður en honum var ekið á hann á mikilli ferð. Í kjölfarið sést brotaþoli kastast upp í loft og hringsnúast áður en hann lendir á jörðinni, þónokkrum metrum frá þeim stað þar sem ekið var á hann.
Kareem sagðist ekki hafa verið undir stýri bifreiðarinnar þegar ekið var á brotaþola. Hann vissi ekki hver hefði ekið henni, þar sem hann hefði ekki verið á svæðinu.
Myndskeiðið sýndi einnig hvernig brotaþoli var barinn með kylfu í kjölfar þess þegar ekið var á hann.
Við þingfestingu Höfðatorgsmálsins svokallaða neituðu tveir hinna ákærðu sök en hinn þriðji var ekki viðstaddur. Málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun.
Héraðssaksóknari hefur ákært þrjá menn fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara á Höfðatorgi í Reykjavík aðfararnótt 17. mars síðastliðins. Sá sem fyrir árásinni varð fer fram á 10 milljónir króna í miskabætur.
Lögregla hefur lokið rannsókn á lífshættulegri árás í bílakjallara undir Höfðatorgi í mars. Málið er komið á borð héraðssaksóknara sem tekur ákvörðun um að gefa út ákæru.