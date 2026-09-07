„Vonandi birtist ekkert meira af myndum sem þessum.“

Þingmaður Samfylkingarinnar í utanríkismálanefnd Alþingis vill ekki lesa of mikið í færslu Bandaríkjaforseta sem sýnir Ísland, Grænland og alla Norður-Ameríku þakta bandarísku fánalitunum. Ekki sé tilefni fyrir nefndina að krefja Bandaríkin svara. Engu að síður vonar hún að fleiri slíkar færslur birtist ekki.
Forsetinn skrifaði engan texta með færslunni.
„Það er ástæða til þess að lesa ekki of mikið í þetta,“ segir Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar sem situr í utanríkismálanefnd Alþingis, í samtali við Vísi.
„Það er margt sem Bandaríkjaforseti hefur sett fram í hálfkæringi, en þetta er meðal annars til þess fallið að valda óróa meðal landsmanna og núna þurfa landsmenn á því að halda að pólitíkin tali skýrt. Þá er ég ekki bara að tala um sjálfa mig heldur líka fulltrúa einnig þingmanna,“ heldur þingmaðurinn áfram. Nú þurfi íslenskt þjóðfélag vissu um að Íslendingar standi saman og séu með sameiginlega stefnu um það hvar Ísland vilji staðsetja sig.
Trump-liðar hafa áður birt slíkt kort af Grænlandi enda hefur hann ítrekað lýst því yfir að hann vilji leggja undir sig Grænland. Hann lét þau ummæli falla nýlega að eyjan yrði orðin hluti af Bandaríkjunum í janúar 2029.
Trump hefur ekki lýst áhuga á Íslandi með beinum hætti, þó að hann hafi í ræðu í byrjun árs ítrekað vísað til Grænlands sem Íslands. Þá var greint frá því í janúar að Billy Long, nýr sendiherra Bandaríkjanna í Reykjavík, hefði grínast með það að Ísland yrði 52. ríki Bandaríkjanna – væntanlega á eftir Grænlandi – en hann baðst síðan afsökunar á því.
Viltu fara fram á það að nefndin krefji Bandaríkin svara um þetta?
„Nei, ég held að það sé alveg ástæðulaust á þessum tímapunkti,“ svarar Dagbjört og ítrekar að slíkar færslur séu ekki tilefni til þess að lesa neitt í vilja Bandaríkjaforseta.
„Hann getur notað orðin sín eins og aðrir, það fylgdu engin orð með þessari færslu. En nú beini ég því til samherja minna og samstarfsfólks á Alþingi og í utanríkismálanefnd að við setjumst niður þegar við eigum næsta boðaða fund og leggjum línurnar fyrir það hvernig við ætlum að tala einu máli í því hvar landið okkar er staðsett í alþjóðastarfi.“
Hvað meinarðu með því?
„Við höfum núna til dæmis ákveðið það í kjölfar þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu [hinn 29. ágúst um aðildarviðræður við Evrópusambandið] að umsókn um aðild að ESB verður ekki á dagskrá þessarar ríkisstjórnar,“ svarar Dagbjört.
Íslendingar þurfi að taka ákvörðun um það hvernig eigi að haga sínum skyldum innan EES og hvernig eigi að rækta gott samband við nágrannaþjóðir, líka Bandaríkin.
Hún tekur samt fram:
„Vonandi birtist ekkert meira af myndum sem þessum.“
Ekki hefur náðst í Pawel Bartoszek, formann utanríkismálanefndar, vegna málsins. Þá hafa ekki fengist svör frá sendiráði Bandaríkjanna um málið enda eru starfsmenn þar í fríi, þar sem dagurinn í dag er almennur frídagur í Bandaríkjunum.