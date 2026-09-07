Kanslarinn segir sigur AfD draga dilk á eftir sér Kjartan Kjartansson skrifar 7. september 2026 14:11 Hljóðið í Merz kanslara var þungt þegar hann hitti leiðtoga Kristilega demókrataflokks síns í morgun. Flokkurinn fékk útreið í Saxlandi-Anholt þar sem fjarhægrimenn unnu stórsigur. Vísir/EPA Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, segist í áfalli yfir kosningasigri jaðarhægriflokksins Valkosts fyrir Þýskaland (AfD) í sambandslandskosningum í gær. Hann muni draga dilk á eftir sér. Kristilegur demókrataflokkur Marz galt afhroð í sambandslandskosningunum í Saxlandi-Anholt þar sem AfD vann stórsigur í gær. Þrátt fyrir að AfD hafi ekki náð hreinum meirihluta gæti hann mögulega myndað stjórn með vinstripopúlistaflokki sem er einnig hallur undir Rússland. Merz sagði í morgun að allir væru í áfalli yfir úrslitunum og að þeir hefðu ekki átt von á að svona færi þrátt fyrir að skoðanakannanir hefðu lengi bent til sigurs AfD. Sagði hann að úrslitin ættu eftir að draga dilk á eftir sér. Sú staðreynd að hátt í sextíu prósent kjósenda í sambandslandinu hefðu kosið stjórnmálaflokka sem grafi undan lýðræðislegum stofnunum ríkisins væri eitthvað sem ekki væri hægt að hunsa og láta eins og hefði ekki gerst. Virtist Merz þar vísa til Bandalags Söhru Wagenknecht (BSW), vinstri þjóðernisflokks, sem er líkt og AfD andsnúinn innflytjendum og stuðningi Þýskalands við Úkraínu. BSW er eini flokkurinn sem hefur ekki útilokað að koma AfD til valda í Saxlandi-Anholt en hann náði naumlega upp í þau fimm prósent atkvæða sem hann þurfti til þess að ná inn þingmönnum. Þrátt fyrir uppgang þessara flokka sagðist Merz ekki ætla að gefa þumlung eftir í þeirri afstöðu sinni að verja þyrfti frelsið, sérstaklega fyrir Rússlandi. Hann viðurkenndi þó að hann þyrfti að bæta sig í hvernig hann miðlaði aðgerðum stjórnvalda til kjósenda. „Markmið forystu Rússlands er að hrista í stoðum gilda þess sem við kölluðum áður vestrið. Þau gildi eru ekki umsemjanleg,“ sagði kanslarinn. Hann skaut einnig á AfD þegar hann benti á hverjir hefðu fagnað sigri flokksins. Sagði hann úrslitunum fagnað „2.500 kílómetra til austurs“ og vísaði þar til Rússlands. „Það kemur ekkert á óvart í ljósi þess hver reyndi að ala á og að stuðla að þessari niðurstöðu. Í þeim skilningi vitum við nákvæmlega við hverja er að eiga hér.“ Þýskaland Kosningar í Þýskalandi Rússland Mest lesið Kílómetragjaldið hækkar Innlent Eftirförin endaði með hvelli Innlent „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Innlent „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Innlent Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Innlent Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Erlent „Hvar ætla þau þá að spara?“ Innlent Fær að setja þessar fasteignir á sölu Innlent Hallalausa núllið eftir gamalli uppskrift Innlent Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Erlent Fleiri fréttir Kanslarinn segir sigur AfD draga dilk á eftir sér Svíþjóðardemókrati í leyfi vegna Rússaáróðurs og hreinsanir á vinstri vængnum Útlit fyrir fyrstu fjarhægristjórnina frá endalokum nasismans Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Ýmislegt bendi til stjórnarskipta í Svíþjóð Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Útgönguspár benda til stórsigurs AfD Margrét Þórhildur lögð inn á sjúkrahús Mætt til Grænlands með pyngju fulla af peningum Gengið til tímamótakosninga í Þýskalandi Funda um framgang stríðsins: „Þeir eru á ómögulega slæmum stað“ Miklar truflanir vegna mótmæla gegn innflytjendum Funduðu í Moskvu um endalok stríðsins Bandaríkjaher gerði árásir á þrjú írönsk skip Lögreglan í Kaupmannahöfn stendur í ströngu Fjarhægrimenn gætu fundið bragðið af völdum í fyrsta sinn Segir ljóst að málið verði Lindsay Clancy dýrkeypt Fulltrúar Trump á fund Pútíns og svo Selenskís Réttarhöldunum yfir Clancy lauk án niðurstöðu Ítrekar kröfu á Falklandseyjar: Ekki duttlungar heldur „lífsnauðsyn“ Segja ekkert um svörin við yfirheyrslu Trumps Ógilding réttarhaldanna gegn Clancy sett á ís vegna áfrýjunar Árás á höfuðstöðvar Öryggisstofnunar Úkraínu Kviðdómendur fá enn eitt tækifæri Ákærður fyrir að brjóta á börnum Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Grænlendingar fá fría læknisþjónustu í Danmörku Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Tveimur bjargað úr göngum níu dögum eftir skyndiflóðin Óttast að yfir áttatíu hafi farist Sjá meira