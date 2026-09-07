Erlent

Kanslarinn segir sigur AfD draga dilk á eftir sér

Kjartan Kjartansson skrifar
Hljóðið í Merz kanslara var þungt þegar hann hitti leiðtoga Kristilega demókrataflokks síns í morgun. Flokkurinn fékk útreið í Saxlandi-Anholt þar sem fjarhægrimenn unnu stórsigur.
Hljóðið í Merz kanslara var þungt þegar hann hitti leiðtoga Kristilega demókrataflokks síns í morgun. Flokkurinn fékk útreið í Saxlandi-Anholt þar sem fjarhægrimenn unnu stórsigur. Vísir/EPA

Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, segist í áfalli yfir kosningasigri jaðarhægriflokksins Valkosts fyrir Þýskaland (AfD) í sambandslandskosningum í gær. Hann muni draga dilk á eftir sér.

Kristilegur demókrataflokkur Marz galt afhroð í sambandslandskosningunum í Saxlandi-Anholt þar sem AfD vann stórsigur í gær. Þrátt fyrir að AfD hafi ekki náð hreinum meirihluta gæti hann mögulega myndað stjórn með vinstripopúlistaflokki sem er einnig hallur undir Rússland.

Merz sagði í morgun að allir væru í áfalli yfir úrslitunum og að þeir hefðu ekki átt von á að svona færi þrátt fyrir að skoðanakannanir hefðu lengi bent til sigurs AfD. Sagði hann að úrslitin ættu eftir að draga dilk á eftir sér.

Sú staðreynd að hátt í sextíu prósent kjósenda í sambandslandinu hefðu kosið stjórnmálaflokka sem grafi undan lýðræðislegum stofnunum ríkisins væri eitthvað sem ekki væri hægt að hunsa og láta eins og hefði ekki gerst.

Virtist Merz þar vísa til Bandalags Söhru Wagenknecht (BSW), vinstri þjóðernisflokks, sem er líkt og AfD andsnúinn innflytjendum og stuðningi Þýskalands við Úkraínu. BSW er eini flokkurinn sem hefur ekki útilokað að koma AfD til valda í Saxlandi-Anholt en hann náði naumlega upp í þau fimm prósent atkvæða sem hann þurfti til þess að ná inn þingmönnum.

Þrátt fyrir uppgang þessara flokka sagðist Merz ekki ætla að gefa þumlung eftir í þeirri afstöðu sinni að verja þyrfti frelsið, sérstaklega fyrir Rússlandi. Hann viðurkenndi þó að hann þyrfti að bæta sig í hvernig hann miðlaði aðgerðum stjórnvalda til kjósenda.

„Markmið forystu Rússlands er að hrista í stoðum gilda þess sem við kölluðum áður vestrið. Þau gildi eru ekki umsemjanleg,“ sagði kanslarinn.

Hann skaut einnig á AfD þegar hann benti á hverjir hefðu fagnað sigri flokksins. Sagði hann úrslitunum fagnað „2.500 kílómetra til austurs“ og vísaði þar til Rússlands.

„Það kemur ekkert á óvart í ljósi þess hver reyndi að ala á og að stuðla að þessari niðurstöðu. Í þeim skilningi vitum við nákvæmlega við hverja er að eiga hér.“

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