Það var líf og fjör í liðinni viku hjá stjörnum landsins og september tekur á móti landsmönnum með sól og fögrum haustdögum. Raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime sýndi á sér nýjar og óvæntar hliðar, Birgitta Líf fór í Reykjaböðin, Ásgerður Diljá fagnaði afmæli í París og Dorrit hékk á hvolfi og sagði að það væri besti þynnkubaninn.
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Hjúkrunarfræðingurinn og skvísan Þrúður Guðmundsdóttir lét sig ekki vanta í það sem hún kallar brúðkaup aldarinnar en vinkona hennar Anna Fríða Gísladóttir framkvæmdastjóri markaðssviðs hjá Nóa Siríus giftist ástinni sinni Sverri Fali Björnssyni við glæsilega athöfn og veislu á Ítalíu.
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Raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime er vanur því að deila ofurskvísumyndum af sér á Instagram en skellti sér í veiði í síðustu viku og virtist njóta þess vel að rokka vöðlurnar. Hann segir að undir suður-ameríska blóðinu, bótoxinu og hárlengingunum leynist íslenskur karlmaður sem vill bara veiða lax.
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Dorrit Moussaieff fyrrum forsetafrú, athafnakona og lífskúnstner hékk á hvolfi á Instagram og sagði að þetta væri besta leiðin til að jafna sig á þynnku.
Guðrún Svava Egilsdóttir áhrifavaldur og sjónvarpsstjarna óskaði besta vini sínum Andra Má Eggertssyni, betur þekktur sem Nablinn, til hamingju með afmælið. Þau hafa verið öflugt tvíeyki á ýmsum viðburðum og skemmtunum.
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Nablinn varð 28 ára 1. september. Hann hefur meðal annars vakið mikla athygli í íþróttafréttum og íslensku samkvæmislífi en hann ræddi við Vísi á einlægum nótum í vor.
Fyrirsætan Ava Hilmarsdóttir gerir það gott í fyrirsætubransanum í New York og birti myndasyrpu af sér á götum borgarinnar.
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Sigríður Ósk Hrafnkellsdóttir Ungfrú Ísland 2026 er mætt til Bandaríkjanna og var agndofa yfir fegurð Smokey Mountains í Tennesee.
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Listræni stjórnandinn Júnía Lín elskar að njóta lífsins heima á Íslandi en hún hefur fylgt tvíburasystur sinni Laufeyju um allan heim á tónleikaferðalagi og sér þar um listræna stjórnun á tónleikunum. Júnía rokkaði mjög skemmtilegt loðvesti sem hún fékk hjá íslenska hönnunarhúsinu Sunneva Design.
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Og Laufey Lín kom líka til Íslands og átti hér góðar stundir. Hún gisti meðal annars á lúxushótelinu Deplum farm með fjölskyldu sinni og birti skemmtilegar myndir frá dvölinni þar.
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New York gæinn Björn Boði Björnsson skellti sér á dögunum til Los Angeles með systur sinni Birgittu Líf.
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Vinkonurnar Kristín Pétursdóttir og Birgitta Líf Björnsdóttir fengu sér gat í naflann hjá Emma Body Art á Laugavegi. LXS skvísurnar skelltu sér allar þangað til að fá einhver göt og sumar enduðu með fleiri en aðrar.
Og Birgitta Líf átti viðburðaríka viku en hún skellti sér í Reykjaböðin í Hveragerði sem voru að opna núna í byrjun september.
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Áhrifavaldurinn og hlaðvarpsstýran Brynhildur Gunnlaugsdóttir elskar að hafa gaman.
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Ásgerður Diljá markaðsstýra Aurum skartgripaverslunar fór til Parísar yfir afmæli sitt með sínum heittelskaða Sólon Welding.
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Fatahönnuðurinn Andrea Magnúsdóttir fagnaði afmæli sínu í sólinni á Spáni og afmæliskjóllinn var hinn glæsilegasti.
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Tónlistarstjarnan Alaska gerði bikiní með strákunum í Takk takk.
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Viðskiptafræðingurinn Embla Hallfríðardóttir er í skvísuvinkonuhóp sem kallar sig Gúrkurnar og þær eru duglegar að ferðast og gera skemmtilega hluti. Nú eru þær staddar á Spáni og kunna sannarlega að njóta.
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Tískuunnandinn og áhrifavaldurinn Móeiður Lárusdóttir skellti sér í rauðvínsmaraþon í Bordeaux í Frakklandi og segir það eina maraþonið sem hún tekur þátt í.
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Hlaðvarpsstýran, áhrifavaldurinn og raunveruleikastjarnan Sunneva Einarsdóttir fagnaði brúðkaupi mágkonu sinnar Margrétar Bjarnadóttur og Ísaks Ernis á Ion hótelinu.
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