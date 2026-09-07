Lífið

Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist ís­lenskur karl­maður

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það er alltaf nóg um að vera hjá stjörnum landsins.
Það er alltaf nóg um að vera hjá stjörnum landsins. Instagram

Það var líf og fjör í liðinni viku hjá stjörnum landsins og september tekur á móti landsmönnum með sól og fögrum haustdögum. Raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime sýndi á sér nýjar og óvæntar hliðar, Birgitta Líf fór í Reykjaböðin, Ásgerður Diljá fagnaði afmæli í París og Dorrit hékk á hvolfi og sagði að það væri besti þynnkubaninn. 

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Mætt í brúðkaup aldarinnar

Hjúkrunarfræðingurinn og skvísan Þrúður Guðmundsdóttir lét sig ekki vanta í það sem hún kallar brúðkaup aldarinnar en vinkona hennar Anna Fríða Gísladóttir framkvæmdastjóri markaðssviðs hjá Nóa Siríus giftist ástinni sinni Sverri Fali Björnssyni við glæsilega athöfn og veislu á Ítalíu. 

Íslenskur karlmaður sem vill veiða lax

Raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime er vanur því að deila ofurskvísumyndum af sér á Instagram en skellti sér í veiði í síðustu viku og virtist njóta þess vel að rokka vöðlurnar. Hann segir að undir suður-ameríska blóðinu, bótoxinu og hárlengingunum leynist íslenskur karlmaður sem vill bara veiða lax. 

Besta leiðin til að jafna sig á þynnku

Dorrit Moussaieff fyrrum forsetafrú, athafnakona og lífskúnstner hékk á hvolfi á Instagram og sagði að þetta væri besta leiðin til að jafna sig á þynnku. 

Dorrit er dugleg að deila alls konar skemmtilegu með fylgjendum sínum á Instagram.Instagram

Allra besti afmælis-nablinn

Guðrún Svava Egilsdóttir áhrifavaldur og sjónvarpsstjarna óskaði besta vini sínum Andra Má Eggertssyni, betur þekktur sem Nablinn, til hamingju með afmælið. Þau hafa verið öflugt tvíeyki á ýmsum viðburðum og skemmtunum. 

Nablinn varð 28 ára 1. september. Hann hefur meðal annars vakið mikla athygli í íþróttafréttum og íslensku samkvæmislífi en hann ræddi við Vísi á einlægum nótum í vor.

Fyrirsæta í New York

Fyrirsætan Ava Hilmarsdóttir gerir það gott í fyrirsætubransanum í New York og birti myndasyrpu af sér á götum borgarinnar.

Fegurðardrottning á fjöllum

Sigríður Ósk Hrafnkellsdóttir Ungfrú Ísland 2026 er mætt til Bandaríkjanna og var agndofa yfir fegurð Smokey Mountains í Tennesee. 

Heima er best

Listræni stjórnandinn Júnía Lín elskar að njóta lífsins heima á Íslandi en hún hefur fylgt tvíburasystur sinni Laufeyju um allan heim á tónleikaferðalagi og sér þar um listræna stjórnun á tónleikunum. Júnía rokkaði mjög skemmtilegt loðvesti sem hún fékk hjá íslenska hönnunarhúsinu Sunneva Design.

Og Laufey Lín kom líka til Íslands og átti hér góðar stundir. Hún gisti meðal annars á lúxushótelinu Deplum farm með fjölskyldu sinni og birti skemmtilegar myndir frá dvölinni þar.

Sjóðheitur í LA

New York gæinn Björn Boði Björnsson skellti sér á dögunum til Los Angeles með systur sinni Birgittu Líf.

Gat í naflann

Vinkonurnar Kristín Pétursdóttir og Birgitta Líf Björnsdóttir fengu sér gat í naflann hjá Emma Body Art á Laugavegi. LXS skvísurnar skelltu sér allar þangað til að fá einhver göt og sumar enduðu með fleiri en aðrar. 

Ofurskvísurnar Kristín og Birgitta fengu sér gat í naflann.Instagram

Og Birgitta Líf átti viðburðaríka viku en hún skellti sér í Reykjaböðin í Hveragerði sem voru að opna núna í byrjun september.

Mikið fjör hjá Brynhildi

Áhrifavaldurinn og hlaðvarpsstýran Brynhildur Gunnlaugsdóttir elskar að hafa gaman.

Afmæli í París

Ásgerður Diljá markaðsstýra Aurum skartgripaverslunar fór til Parísar yfir afmæli sitt með sínum heittelskaða Sólon Welding.

Afmælisdrottning í hvítu á Spáni

Fatahönnuðurinn Andrea Magnúsdóttir fagnaði afmæli sínu í sólinni á Spáni og afmæliskjóllinn var hinn glæsilegasti.

Alaska og Takk takk

Tónlistarstjarnan Alaska gerði bikiní með strákunum í Takk takk.

Skvísuferð

Viðskiptafræðingurinn Embla Hallfríðardóttir er í skvísuvinkonuhóp sem kallar sig Gúrkurnar og þær eru duglegar að ferðast og gera skemmtilega hluti. Nú eru þær staddar á Spáni og kunna sannarlega að njóta.

Eina maraþonið sem Móa tekur þátt í

Tískuunnandinn og áhrifavaldurinn Móeiður Lárusdóttir skellti sér í rauðvínsmaraþon í Bordeaux í Frakklandi og segir það eina maraþonið sem hún tekur þátt í.

Fagnaði ástinni

Hlaðvarpsstýran, áhrifavaldurinn og raunveruleikastjarnan Sunneva Einarsdóttir fagnaði brúðkaupi mágkonu sinnar Margrétar Bjarnadóttur og Ísaks Ernis á Ion hótelinu.

Stjörnulífið


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