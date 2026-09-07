Hélt allsherjar skilnaðarpartý: „Ég er frjáls“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 7. september 2026 12:39 Grínistinn, rithöfundurinn og listamaðurinn Rebecca Scott Lord hélt skilnaðarpartý á dögunum. Aðsend „Hér er mitt ráð varðandi skilnað almennt: Það er aldrei of seint að fá skilnað og það er aldrei of snemmt heldur,“ segir grínistinn, rithöfundurinn og listamaðurinn Rebecca Scott Lord sem er nýskilin og fagnaði því með pomp og prakt með partýi á dögunum. Blaðamaður ræddi við Rebeccu um tímamótin. Rebecca er 34 ára gömul og gifti sig fyrir þremur árum. Síðasta vetur áttaði sig hún á því að hún vildi skilja. „Það var í desember sem ég ákvað að skuldbinda mig að fullu við sjálfa mig og sótti um skilnað. Það var mjög auðvelt, þú getur bara gert það á netinu inni á Ísland.is.“ Vildi fagna frelsinu með bestu vinunum Hún vildi aðeins hrista upp í norminu og fagna tímamótunum með um fjörutíu af sínum bestu vinum. „Ef þú spyrð vini mína myndu þeir segja að skipulag fyrir þessa veislu hafi byrjað á brúðkaupsdaginn minn. En ég byrjaði að skipuleggja hana af alvöru í febrúar síðastliðnum, þegar ég fór að heimsækja vini mína í Brooklyn, New York. Þetta heppnaðist svo vel, ég hef ekki hlegið svona mikið og dansað svona mikið í langan tíma.“ Rebecca skálar við góða vinkonu í skilnaðarveislunni.Aðsend Rebecca var að flytja til Glasgow til að stunda meistaranám við ritlist. Undanfarnar vikur hafa farið í undirbúning fyrir flutninga og því var hún ekki að ofhugsa skipulag fyrir veisluna. „Ég hafði í raun ekki tíma til að gera neitt annað en að klæða mig og mæta. Ég hélt veisluna á Pablo Discobar, í stóra karókíherberginu þeirra. Ég elska andrúmsloftið þar og vinkona mín Cat gaf mér líka rausnarlega fimmtíu þúsund króna gjafabréf fyrir drykkjum á barnum fyrir gesti, þó það hafi klárast á innan við klukkutíma,“ segir Rebecca kímin en hún var harðákveðin í því að þema kvöldsins ætti að vera gleði. „Það mikilvægasta var að gestirnir mínir skemmtu sér. Margir þeirra höfðu verið í brúðkaupinu mínu sem var líka mjög skemmtileg veisla, ef við gleymum því hvernig það endaði, og þeir höfðu allir staðið með mér og stutt mig á einn eða annan hátt í gegnum erfiðasta hluta skilnaðarins. Ég vildi að allir fengju að upplifa ákveðna hreinsun og fagna þessu gleðilega tilefni með mér, að ég er frjáls.“ Það skipti mestu máli fyrir Rebeccu að allir skemmtu sér vel.Aðsend Hádramatískt og bráðfyndið Rebecca sótti innblástur fyrir veisluna úr ýmsum áttum, þar á meðal skemmtilegum og gleðilegum birtingarmyndum skilnaðar úr poppmenningu. Vinkona hennar Hekla Elísabet Aðalsteinsdóttir var veislustjóri en hún var einmitt líka veislustjóri í brúðkaupi hennar fyrir þremur árum. Hekla sló í gegn sem veislustjóri.Aðsend „Hún skipulagði frábæra dagskrárliði. Í fyrsta lagi báðum við alla sem mættu að senda inn karókílag sem þeir vildu tileinka skilnaðinum mínum, svo raðaði Hekla þeim öllum upp á dramatískan hátt yfir kvöldið. Sömuleiðis notaði hún gamla trúlofunarhringinn minn til að fara á skeljarnar og biðja mig um skilnað. Því næst lét hún alla hreinsa brúðarkjólinn minn með því að blása á hann. Annað sem hún gerði var að láta alla endurskrifa ljóðið úr gamanmyndinni 10 Things I Hate About You og svo las ég það upphátt. Það var bráðfyndið.“ Karókí, ljóðalestur og fleira fjör einkenndi kvöldið.Aðsend Þar á eftir steig Salka Gullbrá vinkona Rebeccu á stokk með svokallað roast eða grill. „Það var eins konar yfirferð á grillinu sem hún hélt í brúðkaupinu, sem var mjög fyndið og blíðlegt, en fyrrverandi eiginmaður minn og vinir hans urðu mjög, mjög móðgaðir yfir því. Þegar hún fór yfir það aftur í skilnaðarveislunni minni var ég næstum því að míga í mig úr hlátri.“ Þá hélt vinkona mín Karólína Rós Ólafsdóttir bráðfyndna predikun og Hekla lét alla gagnkynhneigðu karlmennina í salnum sverja eið um hvernig þeir ættu að vera góðir makar við eiginkonu eða kærustur sínar. Sumum strákanna fannst það besti hluti kvöldsins. Ég held að Hekla myndi slá í gegn í steggjapartíum.“ Strákarnir hér að sverja eið.Aðsend Í brúðarkjólnum með sérhannaðan skilnaðarborða Fyrri hluta kvölds klæddist Rebecca brúðarkjólnum sínum, sem Adam Halaka vinur hennar hannaði. „Hann er einstaklega hæfileikaríkur listamaður og hannaði borða fyrir mig yfir kjólinn en hugmyndin að borðanum og kórónunni sem ég var með kom úr fegurðarsamkeppnum og gæsapartíum. Við Adam fórum með hann út á lífið í Brooklyn í febrúar og ég tók hann líka til Fíladelfíu í júlí til að fagna með vinum okkar þar á báðum stöðum. Þegar við gengum niður götuna til að hitta vini okkar í báðum borgum kom svo margt fólk, þó aðallega konur, upp að mér til að óska mér til hamingju, sögðu að þetta hefði verið svo gleðilegt í þeirra eigin lífi og fleira slíkt. Það lyfti mér rosalega upp og veitti mér stuðning, að heyra allt þetta ókunnuga fólk segja þetta við mig,“ segir Rebecca og bætir við að það sé virkilega erfið ákvörðun að velja skilnað þótt hún hafi verið nauðsynleg. Rebecca og Adam eru góðir vinir en hann hannaði borðann.Aðsend „Hér er mitt ráð varðandi skilnað almennt: Það er aldrei of seint að fá skilnað og það er aldrei of snemmt heldur. Ef þú ert í vafa fyrir brúðkaupið, ef þú ert að hugsa:, „Kannski ætti ég að hætta við“ gerðu það þá.“ Það var ógleymanlegt fyrir Rebeccu að ganga um götur New York borgar með borðann.Aðsend Verra en að hlaupa maraþon Hún segir að ástin og gleðin standi án efa upp úr núna eftir krefjandi tíma. „Það var ofboðslega gaman að halda skilnaðarveisluna og vera Fröken Skilnaður 2026, svo kannski var þetta allt þess virði,“ segir hún hlæjandi og bætir við: „Nei grín. En ég hef verið að segja við vinkonur mínar, með eiginmenn þeirra rétt hjá, að það sé hægt að breyta tölunum á borðanum mínum. Svo ef þær vilja verða Fröken Skilnaður 2027 eða einhvern tíma síðar þá skal ég með glöðu geði afhenda borðann og kórónuna.“ Rebecca hefur sagt vinkonum sínum að hún muni með glöðu geði lána þeim borðann ef þær þurfa á honum að halda.Aðsend Vináttan er að hennar sögn það verðmætasta sem hún getur hugsað sér. „Ég hefði ekki komist í gegnum þetta án vina minna og allrar ástarinnar og stuðningsins sem þeir veittu mér, sérstaklega þar sem fjölskylda mín býr öll í Ameríku, og ég er þeim ævinlega þakklát, hverjum og einum. Að komast í gegnum eitthvað svona er jafnvel hræðilegra en ég ímynda mér að það sé að æfa fyrir og hlaupa maraþon. Svo ég er líka mjög stolt af sjálfri mér og hamingjusamari en ég hélt nokkurn tíma að væri mögulegt,“ segir hún brosandi að lokum. Hér má sjá nokkrar vel valdar myndir til viðbótar frá veislunni: Rebecca ávarpar gesti.Aðsend Glæsileg og glitrandi.Aðsend Vinir Rebeccu tóku dramatísk karókílög, þar á meðal fatahönnuðurinn Berglind Ósk Hlynsdóttir. Aðsend Innlifunin var mikil.Aðsend Mikið drama en mikið fjör í karókí.Aðsend Rebecca tók nokkur lög með vinum.Aðsend Alvöru metnaður á sviðinu.Aðsend Vinkonurnar sungu beint til skilnaðar-dömunnar.Aðsend Samkvæmislífið Tímamót Ástin og lífið Mest lesið Lést eftir mislukkaða typpastækkun í Taílandi Lífið Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Lífið „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Lífið Einn mánuður án áfengis breytti öllu Lífið Hélt allsherjar skilnaðarpartý: „Ég er frjáls“ Lífið Ólíkt hafast þeir að forsetarnir fyrrverandi Lífið Sjálfið okkar: Þynnkan eftir mannamót (samt drakkstu ekki neitt!) Áskorun 50+: Má maður fagna því þegar börnin flytja að heiman? Áskorun Allir og amma þeirra mættu í þjóðbúningi Tíska og hönnun Skemmtilega söguhornið: Hefði fólk skilið Óskar fyrir 100 árum síðan? 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