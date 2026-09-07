Lést eftir mislukkaða typpastækkun í Taílandi Magnús Jochum Pálsson skrifar 7. september 2026 10:25 Igho Ubiribo fór í afdrifaríka typpastækkun í Taílandi. Bresk-nígeríski viðskiptajöfurinn Igho „Tiny“ Ubiribo lést eftir að farið í typpastækkunaraðgerð í Taílandi en hann var þar í fríi með eiginkonu sinni í mars. Upphaflega var talið að Ubiribo hefði dáið úr hjartaáfalli en nú hefur dánardómstjóri úrskurðað að typpastækkunin hafi dregið hann til dauða. Dægurmálamiðillinn TMZ greinir frá andláti hins 43 ára Ubiribo og byggir fréttina á upplýsingum úr réttarrannsókn á málinu í Lundúnum. Ubiribo var í fríi í Taílandi með eiginkonu sinni, Danielle Simba Allen, og dvöldu þau á Marriott-hótelinu í Bangkok þegar hann fór í typpastækkunaraðgerð á ónefndri taílenskri klíník. Þar hafi fjörutíu millilítrum af fylliefninu hýalúronsýru og staðdeyfilyfinu lídókaíni verið sprautað inn í lim Ubiribo. Igho og Danielle á góðri stundu. Eftir aðgerðina hafi hjónin farið í nudd þar sem hann kvartaði yfir brjóstverk og missti í tvígang meðvitund. Ubiribo var í kjölfarið fluttur með sjúkrabíl á Sukhumvit-spítala og gat fyrst um sinn svarað spurningum lækna. Áður en hægt var að taka sneiðmynd af honum missti Ubiribo hins vegar meðvitund. Læknar mátu að hann hefði orðið fyrir lungnareki en það er þegar það myndast stífla í lungnaslagæðum sem stafar af massa sem borist hefur með blóðstraumi, oftast blóðsega. Ubiribo var þá fluttur á gjörgæsludeild þar sem læknar framkvæmdu endurlífgunartilraunir í hundrað mínútur áður en hann lést að morgni 6. mars. Við krufningu á líki Uburibo fannst efni í lungum hans sem passaði við hýalúronsýruna sem var notuð í sprautunni. Dánardómstjórinn Jean Harkin mat það svo að Igho hefði dáið úr lungnareki sem orsakaðist af aðgerðinni. Igho átti um 185 þúsund fylgjendur á Instagram og var þekktur fyrir íburðarmikinnn lífstíl sinn. Hann átti glæsivillu í Crenshaw-hverfi í Los Angeles og rándýra íbúð í Lundúnum. Igho giftist fatahönnuðinum Danielle í stóru brúðkaupi í Zimbabwe árið 2022. Ubiribo var borinn til grafar í Lundúnum í gullkistu sem er sögð hafa kostað meira en 745 þúsund Bandaríkjadali. Lýtalækningar Taíland Bretland Nígería Andlát Tengdar fréttir „Fötlun fyrir marga að vera með lítið typpi“ Lýtalæknir sem sérhæfir sig í kynfærauppbyggingu framkvæmir eina til tvær typpastækkanir á mánuði. Litlum eða gröfnum typpum geta fylgt vandamál tengd hreinlæti, þvagláti og kynlífi. Margir upplifi lítið typpi sem fötlun. 9. október 2025 10:27 Mest lesið Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Lífið Einn mánuður án áfengis breytti öllu Lífið Sjálfið okkar: Þynnkan eftir mannamót (samt drakkstu ekki neitt!) Áskorun Ólíkt hafast þeir að forsetarnir fyrrverandi Lífið „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Lífið 50+: Má maður fagna því þegar börnin flytja að heiman? Áskorun Skemmtilega söguhornið: Hefði fólk skilið Óskar fyrir 100 árum síðan? Áskorun Eitt allra krúttlegasta mót ársins Lífið Smellir George Michael lifna við á tónleikum í Hörpu og Hofi Lífið samstarf Krakkatía vikunnar: Pöndur, Instagram og Sveppi Lífið Fleiri fréttir Lést eftir mislukkaða typpastækkun í Taílandi „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Eitt allra krúttlegasta mót ársins Ólíkt hafast þeir að forsetarnir fyrrverandi Einn mánuður án áfengis breytti öllu Krakkatía vikunnar: Pöndur, Instagram og Sveppi Augnablikið þegar fréttastofan sjálf varð að frétt Skrifaði gamanþætti um löggur á meðan hann var sjálfur að leika löggu Myndin tileinkuð mömmu Skrifaði sig í sögubækur Cambridge Fréttatía vikunnar: SÁÁ, pulsa og óharðnaðir unglingar Opnar sig um bótoxnotkunina Skipti máli að börn með krabbamein eigi sinn dag Gísli Marteinn syrgir þrjóskan Vesturbæing „Ætlarðu að lifa eða ætlarðu að deyja?“ Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Hvað veistu um… London? Öskrandi nýnemar tolleraðir og busaballið handan við hornið Survivor-keppandi missti fót og krefst 100 milljóna dala í skaðabætur Gloria Steinem er látin Annað barn á leiðinni hjá Balta og Sunnevu Er hægt að kaupa hamingju fyrir íslenskar krónur? Greindu frá dánarmeini Tim Curry Eydís Elfa og Óli Gunnar eiga von á öðru barni Kampavínsdrykkja í óvissuferð leiddi til óvæntra bónorða Ný stikla varpar frekara ljósi á Harry Potter Anthony Karl og Eva selja hæð í Hlíðunum Foreldrar eigi alls ekki að vera vinir barna sinna Sjá meira