Lífið

Lést eftir mis­lukkaða typpastækkun í Taí­landi

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Igho Ubiribo fór í afdrifaríka typpastækkun í Taílandi.
Igho Ubiribo fór í afdrifaríka typpastækkun í Taílandi.

Bresk-nígeríski viðskiptajöfurinn Igho „Tiny“ Ubiribo lést eftir að farið í typpastækkunaraðgerð í Taílandi en hann var þar í fríi með eiginkonu sinni í mars. Upphaflega var talið að Ubiribo hefði dáið úr hjartaáfalli en nú hefur dánardómstjóri úrskurðað að typpastækkunin hafi dregið hann til dauða.

Dægurmálamiðillinn TMZ greinir frá andláti hins 43 ára Ubiribo og byggir fréttina á upplýsingum úr réttarrannsókn á málinu í Lundúnum.

Ubiribo var í fríi í Taílandi með eiginkonu sinni, Danielle Simba Allen, og dvöldu þau á Marriott-hótelinu í Bangkok þegar hann fór í typpastækkunaraðgerð á ónefndri taílenskri klíník. Þar hafi fjörutíu millilítrum af fylliefninu hýalúronsýru og staðdeyfilyfinu lídókaíni verið sprautað inn í lim Ubiribo.

Igho og Danielle á góðri stundu.

Eftir aðgerðina hafi hjónin farið í nudd þar sem hann kvartaði yfir brjóstverk og missti í tvígang meðvitund. Ubiribo var í kjölfarið fluttur með sjúkrabíl á Sukhumvit-spítala og gat fyrst um sinn svarað spurningum lækna. Áður en hægt var að taka sneiðmynd af honum missti Ubiribo hins vegar meðvitund.

Læknar mátu að hann hefði orðið fyrir lungnareki en það er þegar það myndast stífla í lungnaslagæðum sem stafar af massa sem borist hefur með blóðstraumi, oftast blóðsega. Ubiribo var þá fluttur á gjörgæsludeild þar sem læknar framkvæmdu endurlífgunartilraunir í hundrað mínútur áður en hann lést að morgni 6. mars.

Við krufningu á líki Uburibo fannst efni í lungum hans sem passaði við hýalúronsýruna sem var notuð í sprautunni. Dánardómstjórinn Jean Harkin mat það svo að Igho hefði dáið úr lungnareki sem orsakaðist af aðgerðinni.

Igho átti um 185 þúsund fylgjendur á Instagram og var þekktur fyrir íburðarmikinnn lífstíl sinn. Hann átti glæsivillu í Crenshaw-hverfi í Los Angeles og rándýra íbúð í Lundúnum. Igho giftist fatahönnuðinum Danielle í stóru brúðkaupi í Zimbabwe árið 2022. Ubiribo var borinn til grafar í Lundúnum í gullkistu sem er sögð hafa kostað meira en 745 þúsund Bandaríkjadali.

Lýtalækningar Taíland Bretland Nígería Andlát

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