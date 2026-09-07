„Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 7. september 2026 09:59 Anna Fríða og Sverrir Falur giftu sig á Ítalíu um helgina. Instagram Ástin sveif yfir ítölskum vötnum um helgina þegar Anna Fríða Gísladóttir framkvæmdastjóri markaðssviðs hjá Nóa Siríus giftist ástinni sinni Sverri Fali Björnssyni við glæsilega athöfn og veislu við Garda-vatnið. Hjúin hafa verið saman í áraraðir og eiga tvo stráka, þá Björn Helga og Jóhann Kristinn. Brúðkaupið var hið allra glæsilegasta og veðrið upp á sitt allra besta. Gestalistinn var stjörnum prýddur og þar voru meðal annars Þórhildur Þorkelsdóttir starfar sem framkvæmdastjóri Brú Strategy, áhrifavaldurinn og athafnakonan Elísabet Gunnarsdóttir og leikkonan og tónlistarkonan Salka Sól, sem var veislustjóri kvöldsins. Poppstjarnan Friðrik Dór tróð upp og miðað við myndir og myndbönd frá Instagram var stemningin gríðarlega góð. Hjúkrunarfræðingurinn Þrúður Guðmundsdóttir er góð vinkona hjónanna og birti myndir af sér í veislunni þar sem hún skrifar undir: „Og þá kom að brúðkaupi aldarinnar.“ Falleg brúðhjón, Anna Fríða í glæsilegum og stílhreinum kjól og Sverrir Falur í ljósbrúnu og töff setti.Instagram Þrúður Guðmundsdóttir, Þórhildur Þorkellsdóttir og Birta Ísólfsdóttir glæsilegar.Instagram Hjónin geislandi við sundlaugarbakkann.Instagram Gleðin var allsráðandi hjá hjónunum.Instagram Salka Sól stórglæsilegur veislustjóri.Instagram Gestir voru snemma farnir að dansa uppi á stólum og gleðin var við völd alla helgina.Instagram Líf og fjör við Garda-vatn.Instagram Brúðkaup Ástin og lífið Íslendingar erlendis Ítalía Mest lesið Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Lífið Einn mánuður án áfengis breytti öllu Lífið Sjálfið okkar: Þynnkan eftir mannamót (samt drakkstu ekki neitt!) Áskorun Ólíkt hafast þeir að forsetarnir fyrrverandi Lífið „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Lífið 50+: Má maður fagna því þegar börnin flytja að heiman? Áskorun Skemmtilega söguhornið: Hefði fólk skilið Óskar fyrir 100 árum síðan? Áskorun Eitt allra krúttlegasta mót ársins Lífið Smellir George Michael lifna við á tónleikum í Hörpu og Hofi Lífið samstarf Krakkatía vikunnar: Pöndur, Instagram og Sveppi Lífið Fleiri fréttir Lést eftir mislukkaða typpastækkun í Taílandi „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Eitt allra krúttlegasta mót ársins Ólíkt hafast þeir að forsetarnir fyrrverandi Einn mánuður án áfengis breytti öllu Krakkatía vikunnar: Pöndur, Instagram og Sveppi Augnablikið þegar fréttastofan sjálf varð að frétt Skrifaði gamanþætti um löggur á meðan hann var sjálfur að leika löggu Myndin tileinkuð mömmu Skrifaði sig í sögubækur Cambridge Fréttatía vikunnar: SÁÁ, pulsa og óharðnaðir unglingar Opnar sig um bótoxnotkunina Skipti máli að börn með krabbamein eigi sinn dag Gísli Marteinn syrgir þrjóskan Vesturbæing „Ætlarðu að lifa eða ætlarðu að deyja?“ Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Hvað veistu um… London? Öskrandi nýnemar tolleraðir og busaballið handan við hornið Survivor-keppandi missti fót og krefst 100 milljóna dala í skaðabætur Gloria Steinem er látin Annað barn á leiðinni hjá Balta og Sunnevu Er hægt að kaupa hamingju fyrir íslenskar krónur? Greindu frá dánarmeini Tim Curry Eydís Elfa og Óli Gunnar eiga von á öðru barni Kampavínsdrykkja í óvissuferð leiddi til óvæntra bónorða Ný stikla varpar frekara ljósi á Harry Potter Anthony Karl og Eva selja hæð í Hlíðunum Foreldrar eigi alls ekki að vera vinir barna sinna Sjá meira