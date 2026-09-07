Lífið

„Brúð­kaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Anna Fríða og Sverrir Falur giftu sig á Ítalíu um helgina.
Anna Fríða og Sverrir Falur giftu sig á Ítalíu um helgina. Instagram

Ástin sveif yfir ítölskum vötnum um helgina þegar Anna Fríða Gísladóttir framkvæmdastjóri markaðssviðs hjá Nóa Siríus giftist ástinni sinni Sverri Fali Björnssyni við glæsilega athöfn og veislu við Garda-vatnið.

Hjúin hafa verið saman í áraraðir og eiga tvo stráka, þá Björn Helga og Jóhann Kristinn. 

Brúðkaupið var hið allra glæsilegasta og veðrið upp á sitt allra besta. Gestalistinn var stjörnum prýddur og þar voru meðal annars Þórhildur Þorkelsdóttir starfar sem framkvæmdastjóri Brú Strategy, áhrifavaldurinn og athafnakonan Elísabet Gunnarsdóttir og leikkonan og tónlistarkonan Salka Sól, sem var veislustjóri kvöldsins. 

Poppstjarnan Friðrik Dór tróð upp og miðað við myndir og myndbönd frá Instagram var stemningin gríðarlega góð. Hjúkrunarfræðingurinn Þrúður Guðmundsdóttir er góð vinkona hjónanna og birti myndir af sér í veislunni þar sem hún skrifar undir: „Og þá kom að brúðkaupi aldarinnar.“

Falleg brúðhjón, Anna Fríða í glæsilegum og stílhreinum kjól og Sverrir Falur í ljósbrúnu og töff setti.Instagram
Þrúður Guðmundsdóttir, Þórhildur Þorkellsdóttir og Birta Ísólfsdóttir glæsilegar.Instagram
Hjónin geislandi við sundlaugarbakkann.Instagram
Gleðin var allsráðandi hjá hjónunum.Instagram
Salka Sól stórglæsilegur veislustjóri.Instagram
Gestir voru snemma farnir að dansa uppi á stólum og gleðin var við völd alla helgina.Instagram
Líf og fjör við Garda-vatn.Instagram
Brúðkaup Ástin og lífið Íslendingar erlendis Ítalía


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