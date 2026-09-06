50+: Má maður fagna því þegar börnin flytja að heiman?

Við ætlum að segja það upphátt: Já, við ætlum að ræða nokkuð sem margir kannast við sem þó nokkurn létti. Svona í leyni.
Í raun erum við að tala um leynilega léttinn:
Þar sem þó samviskan okkar sem foreldri spyr: Má maður fagna því þegar börnin flytja að heiman?
Í Áskorun höfum við rætt um tóma hreiðrið þegar börnin flytja að heiman. En hvað ef við erum að upplifa stöðuna akkúrat á hinn veginn: Við hlökkum svo til þegar þau flytja!
Þurfum við að fá samviskubit?
Erum við slæmir foreldrar ef okkur líður svona?
Elskum við börnin minna en hinir foreldrarnir sem „syrgja“?
Nei, staðreyndin er sú að það er fullkomlega eðlilegt, í lagi og algengt að vera svo ánægð með flutninginn. Skiptir þá engu hvort þetta er fyrsta eða síðasta barn að flytja að heiman: Okkur finnst bara kominn tími!
Því í raun er þetta líka staðfesting á því að ákveðnu verkefni hjá þér sé formlega lokið. Svona þannig lagað séð.
Að finna létti kemur því ekkert við að maður sakni þess ekki að barnið sé enn heima.
Það er staðreynd að þótt börnin okkar verði fullorðin fylgja þeim oft ákveðin verkefni heima fyrir sem halda áfram að vera á herðum foreldra. Að elda, sjá til þess að það sé alltaf matur til og þá helst miðað við það sem öllum líkar við, að þvotturinn safnist ekki um of í óhreina tauinu, að hrein handklæði séu örugglega alltaf til, heimilið sé þrifið reglulega og skúrað.
Með hverju barni sem flytur út minnkar álagið skref fyrir skref.
Stundum þurfa foreldrar nánast aðlögun eftir að barnið flytur út. Því litlir hlutir breytast. Til dæmis gæti allt í einu verið til mjólk í kaffið í meira mæli en venjulega. Því jú; einn er fluttur út!
Þá hafa rannsóknir sem birst hafa í virtum tímaritum eins og Journal of Marriage and Family sýnt að ánægja í parsamböndum hækkar oft marktækt þegar börnin flytja að heiman. Sem er öfugt við það sem margir eflaust halda þegar þeir heyra um „tóma hreiðrið“.
Í umfjöllun Psychology Today segir að ástæðan fyrir því að parsambönd styrkjast oft þegar börnin flytja að heiman sé sú að almennt álag á foreldrana minnkar, húsverkum fækkar og nýtt rými skapast fyrir meiri nánd og sameiginleg áhugamál.
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