Tíska og hönnun

Allir og amma þeirra mættu í þjóð­búningi

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Unnur Gylfadóttir og Þórunn Birgisdóttir, sem luku námskeiði hjá Heimilisiðnaðarfélagi Íslands nú í vor, í upphlut á Þjóðbúningadeginum um helgina.
Unnur Gylfadóttir og Þórunn Birgisdóttir, sem luku námskeiði hjá Heimilisiðnaðarfélagi Íslands nú í vor, í upphlut á Þjóðbúningadeginum um helgina. Þjóðminjasafnið

Það var líf og fjör á þjóðbúningahátíð í Þjóðminjasafni Íslands um helgina þar sem fjöldi fólks mætti í sínu fínasta þjóðlega pússi. Á hverju hausti fagnar Þjóðminjasafnið íslenska þjóðbúningnum með hátíð kringum dánardag Sigurðar málara Guðmundssonar

Sigurður var fyrsti sérstaki umsjónarmaður Þjóðminjasafns Íslands, sem þá hét Forngripasafnið, og átti stóran þátt í að móta og endurverkja íslenska þjóðbúninginn á 19. öld. 

Í tilefni hátíðarinnar voru landsmenn og aðrir gestir hvattir til að mæta á Þjóðminjasafnið í íslenska þjóðbúningnum eða búningi sinnar þjóðar og safngestir klikkuðu ekki á því. Hér má sjá myndir frá hátíðinni:

Lilja Petra Ásgeirsdóttir og Erlendur Magnús Magnússon glæsileg saman.Þjóðminjasafnið
Kristín Vala Breiðfjörð, framkvæmdastjóri Heimilisiðnaðarfélag Íslands, Hekla Himinbjörg Bragadóttir og Heiða Skúladóttir, markaðsstjóri Þjóðminjasafns Íslands. Kristín og Hekla á faldbúningum og Heiða á peysufötum.Þjóðminjasafnið
Miðpunktur sýningar á Þjóðminjasafninu er einn ríkulegasti kvenbúningur í sögu landsins, sem var lengi talinn hafa glatast í skipsskaða undan ströndum Íslands árið 1809. Þjóðminjasafnið
Guðrún Hildur Rosenkjær, kjóla- og búningameistari og sérfræðingur hjá Þjóðminjasafni Íslands og Jóhanna Bergmann safnkennari.Þjóðminjasafnið
Fjörugur hringdans.Þjóðminjasafnið
Stórglæsilegur hópur.Þjóðminjasafnið
Guðjón Sólmundsson, Sigríður Karen Samúelsdóttir, Sóleig María Karenardóttir og Karen Ösp Guðjónsdóttir.Þjóðminjasafnið
Alltaf fjör þegar hópur dansar Víkivaka.Þjóðminjasafnið
Dansinn dunaði.Þjóðminjasafnið
Lilja Petra Ásgeirsdóttir, Hlynur Karlsson, Emil Baur og Erlendur Magnús Magnússon.Þjóðminjasafnið
Guðrún Hildur Rosenkjær, kjóla- og búningameistari og sérfræðingur hjá Þjóðminjasafni Íslands, sýnir fjölmörg lög faldbúningsins.Þjóðminjasafnið
Sýningin Með sögu í farangrinum – Brúðarbúningurinn opnaði í maí í Þjóðminjasafninu.Þjóðminjasafnið
Þjóðleg höfuðföt.Þjóðminjasafnið
Glæsilegar dömur í fjölbreyttum þjóðbúningum.Þjóðminjasafnið
Guðrún Hildur Rosenkjær sýnir hér skemmtilegt höfuðfat.Þjóðminjasafnið
Gestir skoða smáatriði.Þjóðminjasafnið
Atli Freyr Hjaltason hjá Þjóðdansafélagi Íslands fer með kveðskap.Þjóðminjasafnið
Elínborg Dagmar Lárusdóttir í peysufötum og Sigríður Ýrr Björnsdóttir.Þjóðminjasafnið
Hekla Himinbjörg Bragadóttir og Kristín Vala Breiðfjörð, framkvæmdastjóri Heimilisiðnaðarfélag Íslands.Þjóðminjasafnið
Margt að skoða á safninu.Þjóðminjasafnið
Freyja Kristjánsdóttir knipplar blúndu úr silfri fyrir upphlut.Þjóðminjasafnið
Unnur Gylfadóttir og Þórunn Birgisdóttir, sem luku námskeiði hjá Heimilisiðnaðarfélagi Íslands nú í vor, í upphlut. Þórunn er byrjuð að sauma sér faldbúning.Þjóðminjasafnið
Anna Stefanía Magnúsdóttir sýnir balderingu.Þjóðminjasafnið
Tíska og hönnun Þjóðbúningar Söfn

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