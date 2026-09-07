Það var líf og fjör á þjóðbúningahátíð í Þjóðminjasafni Íslands um helgina þar sem fjöldi fólks mætti í sínu fínasta þjóðlega pússi. Á hverju hausti fagnar Þjóðminjasafnið íslenska þjóðbúningnum með hátíð kringum dánardag Sigurðar málara Guðmundssonar
Sigurður var fyrsti sérstaki umsjónarmaður Þjóðminjasafns Íslands, sem þá hét Forngripasafnið, og átti stóran þátt í að móta og endurverkja íslenska þjóðbúninginn á 19. öld.
Í tilefni hátíðarinnar voru landsmenn og aðrir gestir hvattir til að mæta á Þjóðminjasafnið í íslenska þjóðbúningnum eða búningi sinnar þjóðar og safngestir klikkuðu ekki á því. Hér má sjá myndir frá hátíðinni:
Einn ríkulegasti kvenbúningur í sögu landsins var lengi talinn hafa glatast í skipsskaða undan ströndum Íslands árið 1809. Síðar kom í ljós að svo var ekki og árið 1963 fannst búningurinn óvænt í safni Viktoríu og Alberts í Lundúnum. Sá fundur markaði tímamót í íslenskum búningarannsóknum en búningurinn er nú til sýnis á Þjóðminjasafninu.