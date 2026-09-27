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sunnudagur 27. september 2026
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Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
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Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
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Körfubolti
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Andrea í sérflokki í Frakklandi og vann frábæran sigur
Sport
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