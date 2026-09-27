Spurning frá 50 ára karlmanni: „Sæl. Við hjónin erum forvitin um swing senuna. Við erum búin að tala við vinafólk okkar sem við umgöngumst töluvert mikið og þau langar til að prófa þetta með okkur. Gæti verið sniðugara að prófa með fólki sem við þekkjum ekki neitt frekar en með vinafólki okkar ?“
Sæll og takk fyrir skemmtilega spurningu.
Stutta svarið er að það er ekkert eitt rétt svar við þessu. Að prófa swing með vinafólki getur verið frábær upplifun en það getur líka flækt vináttuna. Að prófa með fólki sem þið þekkið ekki getur að sama skapi haft sína kosti og galla.
Kynlífið með Evu Pandoru er nýr liður á Vísi. Í honum svarar hún lesendum Vísis um allt sem tengist kynlífi og samböndum. Sendu henni spurningu hér fyrir neðan.
Swing, eða makaskipti, er ein tegund samþykkts óeinkvænis þar sem allir hlutaðeigandi vita af því og samþykkja það. Pör setja sér gjarnan sín eigin mörk um hvað þau vilja gera, með hverjum og undir hvaða kringumstæðum. Það er því ekki til eitt handrit sem segir hvernig eigi að gera þetta „rétt“.
Það sem mér finnst sérstaklega áhugavert við spurninguna þína er vinafólkið. Þið eruð ekki bara fjórar manneskjur sem langar að prófa eitthvað nýtt saman. Þið eigið líka vináttu sem væntanlega skiptir ykkur öll máli.
Það getur vissulega verið kostur. Þið þekkið hvert annað, treystið hvert öðru og það gæti verið auðveldara að finna fyrir öryggi með fólki sem þið þekkið vel en ókunnugum. Á hinn bóginn er meira undir. Ef einhver upplifir afbrýðisemi, eftirsjá eða óvæntar tilfinningar eftir á þarf ekki bara að huga að parsamböndunum tveimur heldur líka vináttunni á milli ykkar.
Við getum nefnilega verið mjög spennt fyrir einhverju í fantasíunni en brugðist öðruvísi við þegar það gerist í raunveruleikanum. Afbrýðisemi eða óöryggi þarf samt ekki að þýða að einhver hafi gert eitthvað rangt. Rannsóknir á pörum sem stunda swing hafa einmitt sýnt hversu mikilvæg samskipti og fyrir fram ákveðin og skýr mörk eru þegar slíkar tilfinningar koma upp.
Með fólki sem þið þekkið ekki er aftur á móti auðveldara að halda þessari nýju upplifun aðskildri frá öðru félagslífi. Ef þið ákveðið eftir á að þetta hafi alls ekki verið fyrir ykkur getið þið einfaldlega lokað þeim kafla. Þið þurfið ekki endilega að hitta sama fólkið í matarboði helgina eftir.
Ef þið ákveðið að prófa þetta með vinafólkinu myndi ég því mæla með því að þið fjögur talið mjög vel saman áður en nokkuð gerist, ekki bara um hvað ykkur langar að gera heldur líka hvað þið viljið ekki gera.
Hvað er í lagi og hvað ekki? Er eitthvað sem hvert par vill halda bara sín á milli? Það er gott að setja skýrar reglur áður en þið byrjið, til dæmis um hvað má, hvað má ekki, hvort þið viljið vera öll saman í einu rými eða ekki og hvernig þið látið vita ef einhverjum fer að líða óþægilega.
Samþykki þarf að vera til staðar allan tímann og allir mega hætta við hvenær sem er. Ef annar aðilinn í pari vill stoppa á hinn að virða það og þá er stoppað, án eftirmála. Það má ekki fylgja því fýla, þrýstingur eða samviskubit yfir því að hafa breytt um skoðun. Áfengi getur gert mörk og samþykki óskýrari svo það er skynsamlegt að halda neyslu í hófi.
Ef þið ákveðið að prófa þetta með vinafólki myndi ég bæta við einni reglu: Það sem gerist á milli ykkar fjögurra þarf að vera trúnaðarmál nema allir samþykki annað.
Farið rólega. Þið þurfið alls ekki að uppfylla allar fantasíurnar í fyrstu tilraun. Það má byrja á því sem allir eru öruggir með og sjá svo hvernig ykkur líður.
Það er líka alveg leyfilegt að fara hægt. Í swing-senunni er gjarnan talað um soft swing, þar sem makaskipti fela ekki í sér samfarir, og hard swing, þar sem samfarir með öðrum eru einnig inni í myndinni. Soft swing er t.d. kossar, snerting eða munnmök, á meðan hard swing felur yfirleitt í sér samfarir. Þið þurfið alls ekki að ákveða fyrirfram hversu langt þið ætlið að ganga eða fara beint í hard swing. Þið getið hist með það að markmiði að kanna stemninguna, byrja rólega og leyfa öllum fjórum að hafa fullt frelsi til að hætta við eða stoppa hvenær sem er.
Og talið svo aftur saman daginn eftir. Mörk og tilfinningar sem maður ímyndaði sér fyrirfram eru ekki alltaf þau sömu og maður finnur fyrir eftir á.
Þannig að ég myndi ekki segja að það sé endilega sniðugra að byrja með ókunnugum. En ef þið byrjið með góðum vinum myndi ég hafa eitt í huga: þið eruð ekki bara að kanna nýja hlið á kynlífinu ykkar. Þið eruð líka að breyta, að minnsta kosti að einhverju leyti, sambandi fjögurra einstaklinga sem nú þegar eiga sögu saman.
Þetta gæti orðið mjög skemmtileg saga en það er þess virði að ræða saman um hvernig þið ætlið að framkvæma hana áður en þið byrjið að skrifa næsta kafla.
Gangi ykkur (og skemmtið ykkur!) afskaplega vel.