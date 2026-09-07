Innlent

„Það hefur engin þjóð skatt­lagt sig til vel­sældar“

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins.
Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins. Vísir/Vilhelm

Formaður Sjálfstæðisflokksins segir fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár fela í sér þyngri byrðar á bæði fjölskyldur og fyrirtæki. Hærri álögur komi ekki í stað varanlegs aðhalds í ríkisrekstri.

Eins og fram hefur komið kynnti Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra fjárlagafrumvarp fyrir næsta ár í morgun á blaðamannafundi. Hann boðar jákvæða afkomu upp á fimm milljarða en uppsafnaður halli ríkissjóðs frá árinu 2019 er 866 milljarðar króna. Daði sagði stærsta viðfangsefni ríkisstjórnarinnar að ná jafnvægi í ríkisfjármálum.

„Síðasta haust boðaði forsætisráðherra verðmætasköpunarhaust. Það varð að vaxtahækkunarvori og nú stefnir í verðbólguvetur,“ skrifar Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins í tilkynningu á samfélagsmiðlum vegna frumvarpsins.

Hún bendir á að kjörtímabilið sé nánast hálfnað. Hún segir frumvarpið boða þyngri byrðar á bæði fjölskyldur og fyrirtæki. Til viðbótar við skattahækkanir sem ríkisstjórnin hafi þegar ráðist í eigi nú að sækja nærri 23 milljarða með nýjum sköttum og álögum og kílómetragjaldið eigi að hækka um tæp sextán prósent.

„Hallalaus fjárlög eru auðvitað mikilvægt markmið. En hærri álögur á fólkið í landinu koma ekki í stað varanlegs aðhalds í ríkisrekstri. Það hefur engin þjóð skattlagt sig til velsældar.Heimili og fyrirtæki bíða enn eftir efndum á loforðum um lægri verðbólgu og vexti. Ég vona svo sannarlega að þetta fjárlagafrumvarp skili þeim efndum. Því miður bendir allt til þess að svo verði ekki.“

Fjárlagafrumvarp 2027

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