„Það hefur engin þjóð skattlagt sig til velsældar“ Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 7. september 2026 13:21 Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins. Vísir/Vilhelm Formaður Sjálfstæðisflokksins segir fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár fela í sér þyngri byrðar á bæði fjölskyldur og fyrirtæki. Hærri álögur komi ekki í stað varanlegs aðhalds í ríkisrekstri. Eins og fram hefur komið kynnti Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra fjárlagafrumvarp fyrir næsta ár í morgun á blaðamannafundi. Hann boðar jákvæða afkomu upp á fimm milljarða en uppsafnaður halli ríkissjóðs frá árinu 2019 er 866 milljarðar króna. Daði sagði stærsta viðfangsefni ríkisstjórnarinnar að ná jafnvægi í ríkisfjármálum. „Síðasta haust boðaði forsætisráðherra verðmætasköpunarhaust. Það varð að vaxtahækkunarvori og nú stefnir í verðbólguvetur,“ skrifar Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins í tilkynningu á samfélagsmiðlum vegna frumvarpsins. Hún bendir á að kjörtímabilið sé nánast hálfnað. Hún segir frumvarpið boða þyngri byrðar á bæði fjölskyldur og fyrirtæki. Til viðbótar við skattahækkanir sem ríkisstjórnin hafi þegar ráðist í eigi nú að sækja nærri 23 milljarða með nýjum sköttum og álögum og kílómetragjaldið eigi að hækka um tæp sextán prósent. „Hallalaus fjárlög eru auðvitað mikilvægt markmið. En hærri álögur á fólkið í landinu koma ekki í stað varanlegs aðhalds í ríkisrekstri. Það hefur engin þjóð skattlagt sig til velsældar.Heimili og fyrirtæki bíða enn eftir efndum á loforðum um lægri verðbólgu og vexti. Ég vona svo sannarlega að þetta fjárlagafrumvarp skili þeim efndum. Því miður bendir allt til þess að svo verði ekki.“ Fjárlagafrumvarp 2027 Mest lesið Kílómetragjaldið hækkar Innlent Eftirförin endaði með hvelli Innlent „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Innlent „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Innlent Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Innlent Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Erlent Fær að setja þessar fasteignir á sölu Innlent Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Erlent Hallalausa núllið eftir gamalli uppskrift Innlent Halla boðar til ríkisráðsfundar Innlent Fleiri fréttir Ríkisráðsfundur og styttist í setningu þings Skera niður Loftslags- og orkusjóð um rúma þrjá milljarða „Það hefur engin þjóð skattlagt sig til velsældar“ „Hvar ætla þau þá að spara?“ Hallalausa núllið eftir gamalli uppskrift Mikið útkall vegna eldamennsku á Álftanesi Rýnt í fjárlög Reykjavík í tíunda sæti yfir loftgæði Lokun á Hellisheiði og í Hvalfjarðargöngunum Fær að setja þessar fasteignir á sölu Kílómetragjaldið hækkar „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Ríkisútvarpið hafi stækkað á kostnað einkarekinna miðla Halla boðar til ríkisráðsfundar Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Erfiðara að sporna við innstreymi fíkniefna á Litla-Hrauni Tvær tilkynningar um eld „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Eftirförin endaði með hvelli „Svona er bara litróf mannlífsins“ Ökumaður bifhjóls flaug út af Kvartmílubrautinni Gríðarleg aukning í sölu á fánastöngum Þyrlan sótti slasaðan mótorhjólamann á hálendið Bandaríkjamenn sendu ekki skip til Íslands Keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvo lögreglubíla Handtökur vegna líkamsárásar og ölvunar á Ljósanótt Eins og að vera kippt aftur á sjötta áratuginn Tíðindi í Kænugarði og fortíðarkennt fjölmiðlaumhverfi Snert á stöðu ferðaþjónustu og fjölmiðla í Sprengisandi Útlendingar kærðir fyrir að framvísa ekki skilríkjum Sjá meira