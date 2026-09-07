„Hvar ætla þau þá að spara?“ Oddur Ævar Gunnarsson og Sunna Sæmundsdóttir skrifa 7. september 2026 12:58 Njáll Trausti, Ingibjörg Isaksen og Karl Gauti brugðust við í beinni á Vísi. Vísir/Sigurjón Þingmenn stjórnarandstöðunnar segja jákvætt að ríkisstjórnin stefni að hallalausum ríkisrekstri en segja að það hangi á bláþræði hvort það muni takast og óttast að áætlanir muni ekki halda. Þá segist þingmaður Miðflokksins óljóst hvar skera eigi niður á meðan þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir bankaskatt eiga eftir að bitna mest á skuldurum. Eins og fram hefur komið kynnti Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra fjárlagafrumvarp fyrir næsta ár í morgun á blaðamannafundi. Hann boðar jákvæða afkomu upp á fimm milljarða en uppsafnaður halli ríkissjóðs frá árinu 2019 er 866 milljarðar króna. Daði sagði stærsta viðfangsefni ríkisstjórnarinnar að ná jafnvægi í ríkisfjármálum. „Auðvitað er það jákvætt að ekki verði halli, en við skulum bíða eftir næsta ríkisreikningi eftir sextán mánuði hvernig fer. Þetta er náttúrulega mjög þunn lína, þetta er kannski 0,3 prósent af fjárlögunum sem er í afgang, þannig þetta hangir á bláþræði,“ segir Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins og tóku þau Ingibjörg Isaksen þingmaður Framsóknar og Karl Gauti Hjaltason þingmaður Miðflokksins í svipaðan streng. „Það á eftir að sjá hvort það skili sér og maður bindur vonir við það. Hinsvegar eins og efnahagsástandið er í dag í ljósi mikillar verðbólgu og mikilla vaxta þá er maður hræddur um það að þetta dugi ekki til, það hefði hreinlega þurft að ganga lengra hvað þetta varðar, ég hefði viljað sjá meiri afgang þegar kemur að þessu hallaleysi,“ segir Ingibjörg Isaksen. Karl Gauti segist sakna þess að sjá nákvæmlega hvaðan 44 milljarðar sem skera eigi niður eigi að koma. „Þarna er ríkisstjórnin að boða tuttugu og tvö þúsund og sex hundruð milljón króna skattahækkanir til þess að reyna að rétta ríkissjóð af og fyrir utan það eru þau að boða niðurskurð upp á 44 milljarða og notabene er inni í því, er hvað varðar ríkisstarfsmenn einungis innan við tíu prósent, þannig þessi stóra aðgerð þeirra að fækka ríkisstarfsmönnum, hún sést ekki í þessum fjárlögum.“ Áhyggjur af bankaskattinum Þá segir Njáll að sér lítist ekki á nýjan bankaskatt. Skatturinn hækkar um 75 prósent miðað við ný fjárlög. „Auðvitað líst manni ekki vel á það gagnvart skuldurum í þessu samfélagi. Þetta mun hafa áhrif á vaxtastig í landinu. Við þekkjum það, það hefur verið staðfest, þannig það er mikilvægt að hafa það í huga. Síðasta ríkisstjórn lagði áherslu á að lækka fjármagnstekjuskattinn til að reyna að skapa eðlilegri bankastarfsemi í landinu. Þetta er séríslenskur skattur, margfalt hærri heldur en gerist almennt í Evrópu.“ Þá kynnti fjármálaráðherra ný gjöld sem leggja á á ferðamenn sem ætla sér á ferðamannastaði sem og breytingar á virðisaukaskatti baðlóna. Ingibjörg segist vanta skýrari sýn. „Er þetta einungis gagnvart baðlónunum eða á að ganga lengra? Ég spurði að þessu á fundinum og fékk þau svör að það ætti eingöngu að skilgreinast í kringum þessi baðlón en þetta mun hafa veruleg afleidd áhrif líka eins og í kjördæminu okkar, Norðausturkjördæmi þar erum við með fjögur baðlón, þannig þetta mun hafa áhrif á líka þjónustu allt árið um kring. Ferðaþjónustan hefur þar verið að byggjast upp og berjast fyrir því að hafa ferðaþjónustu í boði allt árið um kring, þannig þetta er vissulega högg þar.“ Undanskilji stóra málaflokka Karl Gauti tekur undir með Ingibjörgu og segist hafa áhyggjur af ferðaþjónustunni. Það sem hann taki helst út úr þessu sé að ríkisstjórnin ætli að draga mikið saman en undanskilji á sama tíma fjölda málaflokka líkt og heilbrigðismál, menntamál, samgöngu og innviði. „Þess vegna situr þessi stóra spurning eftir: Hvar ætla þau þá að spara? Hvar á að taka þessa 44 milljarða nákvæmlega? Hvar verður það? Það er ekki í fækkun ríkisstarfsmanna, það er alveg greinilegt, vegna þess að sú tala er mjög lítil í stóra samhenginu. Hækkun á sköttum upp á 22 þúsund milljónir er ansi mikið fyrir okkur að kyngja og þjóðina á þessum tímum.“ Fjárlagafrumvarp 2027 Tengdar fréttir Gert ráð fyrir fimm milljarða afgangi Fjármála- og efnahagsráðherra boðar jákvæða afkomu upp á fimm milljarða í nýju fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027. 7. september 2026 09:22 Bankaskattur hækkaður um 75 prósent Áformað er að hækka bankaskatt úr 0,145 prósentum í 0,254 prósent eða því sem nemur rúmlega 75 prósenta hækkun í nýju fjárlagafrumvarpi. 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