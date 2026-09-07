Innlent

Reykja­vík í tíunda sæti yfir loft­gæði

Kjartan Kjartansson skrifar
Reykjavík skipar sér í hóp með öðrum norrænum borgum efst á lista þeirra borga þar sem loftgæði eru mest í Evrópu.
Reykjavík skipar sér í hóp með öðrum norrænum borgum efst á lista þeirra borga þar sem loftgæði eru mest í Evrópu. Vísir/Anton Brink

Norrænar borgir raða sér í efstu sæti á lista yfir mestu loftgæði í Evrópu. Reykjavík skipar sér í tíunda sæti listans hjá Umhverfisstofnun Evrópu. Loftgæði eru almennt betri norðar og vestar í álfunni en sunnar og austar.

Oulu í Finnlandi er með hreinasta loftið í Evrópu samkvæmt tölum Umhverfisstofnunar Evrópu (EEA) sem voru uppfærðar í síðasta mánuði. Á Eftir henni koma Uppsala og Umeå í Svíþjóð.

Alls eru sex finnskar borgir á listanum, tvær sænskar og ein eistnesk á topp tíu yfir mestu loftgæðin og vermir Reykjavík tíunda sætið.

Faro í Portúgal er efst borga utan Norðurlanda og Eistlands á listanum í tuttugasta og fimmta sæti.

Gæðunum misskipt

Á hinum endanum vermir Pabianice, rúmlega 65 þúsund manna borg í miðju Póllands, botnsætið. Borgir í sunnan- og austanverðri Evrópu eru almennt neðarlega á listanum. Pólland, Rúmenía og Ítalía eiga þannig margar þeirra sem eru í neðstu sætunum.

Loftgæðum er verulega misskipt innan Evrópu. Þannig eru þau mun betri í norðan- og vestanverðri álfunni en í Suður- og Austur-Evrópu.

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