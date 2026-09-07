Reykjavík í tíunda sæti yfir loftgæði Kjartan Kjartansson skrifar 7. september 2026 11:30 Reykjavík skipar sér í hóp með öðrum norrænum borgum efst á lista þeirra borga þar sem loftgæði eru mest í Evrópu. Vísir/Anton Brink Norrænar borgir raða sér í efstu sæti á lista yfir mestu loftgæði í Evrópu. Reykjavík skipar sér í tíunda sæti listans hjá Umhverfisstofnun Evrópu. Loftgæði eru almennt betri norðar og vestar í álfunni en sunnar og austar. Oulu í Finnlandi er með hreinasta loftið í Evrópu samkvæmt tölum Umhverfisstofnunar Evrópu (EEA) sem voru uppfærðar í síðasta mánuði. Á Eftir henni koma Uppsala og Umeå í Svíþjóð. Alls eru sex finnskar borgir á listanum, tvær sænskar og ein eistnesk á topp tíu yfir mestu loftgæðin og vermir Reykjavík tíunda sætið. Faro í Portúgal er efst borga utan Norðurlanda og Eistlands á listanum í tuttugasta og fimmta sæti. Gæðunum misskipt Á hinum endanum vermir Pabianice, rúmlega 65 þúsund manna borg í miðju Póllands, botnsætið. Borgir í sunnan- og austanverðri Evrópu eru almennt neðarlega á listanum. Pólland, Rúmenía og Ítalía eiga þannig margar þeirra sem eru í neðstu sætunum. Loftgæðum er verulega misskipt innan Evrópu. Þannig eru þau mun betri í norðan- og vestanverðri álfunni en í Suður- og Austur-Evrópu. Loftgæði Umhverfismál Evrópusambandið Mest lesið Eftirförin endaði með hvelli Innlent Kílómetragjaldið hækkar Innlent „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Innlent „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Innlent Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Innlent Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Erlent Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Erlent Halla boðar til ríkisráðsfundar Innlent Erfiðara að sporna við innstreymi fíkniefna á Litla-Hrauni Innlent Útlit fyrir fyrstu fjarhægristjórnina frá endalokum nasismans Erlent Fleiri fréttir Lokun á Hellisheiði og í Hvalfjarðargöngunum Fær að setja þessar fasteignir á sölu Kílómetragjaldið hækkar „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Ríkisútvarpið hafi stækkað á kostnað einkarekinna miðla Halla boðar til ríkisráðsfundar Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Erfiðara að sporna við innstreymi fíkniefna á Litla-Hrauni Tvær tilkynningar um eld „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Eftirförin endaði með hvelli „Svona er bara litróf mannlífsins“ Ökumaður bifhjóls flaug út af Kvartmílubrautinni Gríðarleg aukning í sölu á fánastöngum Þyrlan sótti slasaðan mótorhjólamann á hálendið Bandaríkjamenn sendu ekki skip til Íslands Keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvo lögreglubíla Handtökur vegna líkamsárásar og ölvunar á Ljósanótt Eins og að vera kippt aftur á sjötta áratuginn Tíðindi í Kænugarði og fortíðarkennt fjölmiðlaumhverfi Snert á stöðu ferðaþjónustu og fjölmiðla í Sprengisandi Útlendingar kærðir fyrir að framvísa ekki skilríkjum Gómaður við að stela dósum og reyndist vopnaður „Það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann“ Narsarsuaq-flugvöllur að öðlast framhaldslíf Posarnir komnir í lag á ný Þyrlan kölluð út vegna slyss við Sólheimajökul Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Óþarft að fara til Reykjavíkur til að hlaupa Sjá meira