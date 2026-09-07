Innlent

Fær að setja þessar fast­eignir á sölu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þetta eru meðal húsnæða sem Daði Már mun hafa heimild til að selja.
Þetta eru meðal húsnæða sem Daði Már mun hafa heimild til að selja. Samsett

Nýtt fjárlagafrumvarp fjármálaráðherra veitir honum heimild til að selja fjölda fasteigna, þar á meðal húsnæði lögreglunnar við Hverfisgötu, húsnæði Listaháskólans og Tollhúsið. 

Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, kynnti nýtt fjárlagafrumvarp á blaðamannafundi í morgun og þar með var frumvarpið birt á síðu stjórnarráðsins. Nýjar heimildir Daða sem ráðherra eru þar reifaðar og verði frumvarpið samþykkt í þessari mynd hefur hann heimild til þess að setja á sölu eða ráðstafa með öðrum hætti fjölda bygginga í eigu ríkisins.

Fjármálaráðherra hefur þegar haft heimild til að selja fjölda eigna en þær sem bætast við eru Laugarnesvegur 91, þar sem Listaháskóli Íslands er til húsa, Flugstöðin á Aðaldalsflugvelli, Hofsvallagata 53, sem Háskóli Íslands notar undir starfsemi sína undir heitinu Hagi, og Hafnarstræti 1 á Ísafirði, sem ber heitið Stjórnsýsluhúsið.

Nýjar fasteignir á listanum eru einnig Dugguvogur 52, Skipholt 37, Laufásvegur 14 í Reykjavík og Vesturgata 62 á Akureyri.

Sem fjármálaráðherra hafði Daði Már þegar heimild til að setja lögreglustöðina við Hverfisgötu á sölu en þar eru bæði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og ríkislögreglustjóri til húsa. Austurstræti 19 í Reykjavík og Vesturvör 2 gætu einnig farið á sölu en þar eru Héraðsdómur Reykjavíkur og Landsréttur til húsa.

Þar undir fellur einnig flugstöðin á Þingeyri, Kópavogsbraut 5a-c í Kópavogi þar sem sambýli er til húsa og loks Skógarhlíð 6 sem fer undir starfsemi Björgunarmiðstöðvarinnar.

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