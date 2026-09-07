Fær að setja þessar fasteignir á sölu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. september 2026 10:30 Þetta eru meðal húsnæða sem Daði Már mun hafa heimild til að selja. Samsett Nýtt fjárlagafrumvarp fjármálaráðherra veitir honum heimild til að selja fjölda fasteigna, þar á meðal húsnæði lögreglunnar við Hverfisgötu, húsnæði Listaháskólans og Tollhúsið. Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, kynnti nýtt fjárlagafrumvarp á blaðamannafundi í morgun og þar með var frumvarpið birt á síðu stjórnarráðsins. Nýjar heimildir Daða sem ráðherra eru þar reifaðar og verði frumvarpið samþykkt í þessari mynd hefur hann heimild til þess að setja á sölu eða ráðstafa með öðrum hætti fjölda bygginga í eigu ríkisins. Fjármálaráðherra hefur þegar haft heimild til að selja fjölda eigna en þær sem bætast við eru Laugarnesvegur 91, þar sem Listaháskóli Íslands er til húsa, Flugstöðin á Aðaldalsflugvelli, Hofsvallagata 53, sem Háskóli Íslands notar undir starfsemi sína undir heitinu Hagi, og Hafnarstræti 1 á Ísafirði, sem ber heitið Stjórnsýsluhúsið. Nýjar fasteignir á listanum eru einnig Dugguvogur 52, Skipholt 37, Laufásvegur 14 í Reykjavík og Vesturgata 62 á Akureyri. Sem fjármálaráðherra hafði Daði Már þegar heimild til að setja lögreglustöðina við Hverfisgötu á sölu en þar eru bæði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og ríkislögreglustjóri til húsa. Austurstræti 19 í Reykjavík og Vesturvör 2 gætu einnig farið á sölu en þar eru Héraðsdómur Reykjavíkur og Landsréttur til húsa. Þar undir fellur einnig flugstöðin á Þingeyri, Kópavogsbraut 5a-c í Kópavogi þar sem sambýli er til húsa og loks Skógarhlíð 6 sem fer undir starfsemi Björgunarmiðstöðvarinnar. Fjárlagafrumvarp 2027 Húsnæðismál Reykjavík Kópavogur Ísafjarðarbær Akureyri Mest lesið Eftirförin endaði með hvelli Innlent Kílómetragjaldið hækkar Innlent „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Innlent „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Innlent Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Innlent Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Erlent Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Erlent Halla boðar til ríkisráðsfundar Innlent Erfiðara að sporna við innstreymi fíkniefna á Litla-Hrauni Innlent Útlit fyrir fyrstu fjarhægristjórnina frá endalokum nasismans Erlent Fleiri fréttir Lokun á Hellisheiði og í Hvalfjarðargöngunum Fær að setja þessar fasteignir á sölu Kílómetragjaldið hækkar „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Ríkisútvarpið hafi stækkað á kostnað einkarekinna miðla Halla boðar til ríkisráðsfundar Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Erfiðara að sporna við innstreymi fíkniefna á Litla-Hrauni Tvær tilkynningar um eld „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Eftirförin endaði með hvelli „Svona er bara litróf mannlífsins“ Ökumaður bifhjóls flaug út af Kvartmílubrautinni Gríðarleg aukning í sölu á fánastöngum Þyrlan sótti slasaðan mótorhjólamann á hálendið Bandaríkjamenn sendu ekki skip til Íslands Keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvo lögreglubíla Handtökur vegna líkamsárásar og ölvunar á Ljósanótt Eins og að vera kippt aftur á sjötta áratuginn Tíðindi í Kænugarði og fortíðarkennt fjölmiðlaumhverfi Snert á stöðu ferðaþjónustu og fjölmiðla í Sprengisandi Útlendingar kærðir fyrir að framvísa ekki skilríkjum Gómaður við að stela dósum og reyndist vopnaður „Það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann“ Narsarsuaq-flugvöllur að öðlast framhaldslíf Posarnir komnir í lag á ný Þyrlan kölluð út vegna slyss við Sólheimajökul Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Óþarft að fara til Reykjavíkur til að hlaupa Sjá meira