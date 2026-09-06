Hólmbert bjargaði stigi

Hólmbert Aron Friðjónsson kom sterkur inn af varamannabekknum í dag þegar Gwangju FC heimsótti Gimcheon Sangmu í K-deildinni í Suður-Kóreu.
Íslenski framherjinn skoraði jöfnunarmark Gwangju í 2-2 og tryggði þar með liðinu stig í spennandi leik.
Hólmbert hóf leikinn á varamannabekknum en fékk tækifærið þegar leið á leikinn og nýtti það svo sannarlega. Mark hans reyndist afar mikilvægt þar sem Gwangju náði að jafna metin og sækja stig á útivelli.
Leiknum lauk með 2-2 jafntefli og Gwangju hefur þar með gert jafntefli í þremur af síðustu fimm deildarleikjum sínum.
Hólmbert hefur verið hjá Gwangju síðan 2025 og er í mikilvægu hlutverki hjá félaginu.