Fótbolti

Hólmbert bjargaði stigi

Stefán Árni Pálsson skrifar
Hólmbert Aron leikur í S-Kóreu.
Hólmbert Aron leikur í S-Kóreu. Gwangju FC

Hólmbert Aron Friðjónsson kom sterkur inn af varamannabekknum í dag þegar Gwangju FC heimsótti Gimcheon Sangmu í K-deildinni í Suður-Kóreu.

Íslenski framherjinn skoraði jöfnunarmark Gwangju í 2-2 og tryggði þar með liðinu stig í spennandi leik.

Hólmbert hóf leikinn á varamannabekknum en fékk tækifærið þegar leið á leikinn og nýtti það svo sannarlega. Mark hans reyndist afar mikilvægt þar sem Gwangju náði að jafna metin og sækja stig á útivelli.

Leiknum lauk með 2-2 jafntefli og Gwangju hefur þar með gert jafntefli í þremur af síðustu fimm deildarleikjum sínum.

Hólmbert hefur verið hjá Gwangju síðan 2025 og er í mikilvægu hlutverki hjá félaginu.

Fótbolti

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