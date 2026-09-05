Fótbolti

Rotaðist eftir höfuð­högg og var fluttur á sjúkra­hús

Stefán Árni Pálsson skrifar
Leikmenn leiksins mynduðu hring utan um Froholdt.
Leikmenn leiksins mynduðu hring utan um Froholdt. Vísir/Miguel Lemos/NurPhoto via Getty Images

Victor Froholdt, tvítugur miðjumaður Porto og danskur landsliðsmaður, var fluttur á sjúkrahús eftir að hafa misst meðvitund í leik Porto gegn Moreirense í portúgölsku deildinni á föstudagskvöld.

Atvikið átti sér stað á 85. mínútu þegar Froholdt varð fyrir höggi í höfuðið frá olnboga Guilherme Liberato, leikmanni Moreirense. Froholdt féll til jarðar og lá hreyfingarlaus.

Jan Bednarek, liðsfélagi Froholdt og fyrrverandi leikmaður Southampton, var fyrstur að honum og kom honum í hliðarlegu. Leikmenn beggja liða mynduðu hring í kringum Froholdt á meðan hann fékk aðhlynningu.

Froholdt var að lokum borinn af vellinum á börum og fékk mikið klapp frá áhorfendum þegar hann var fluttur af leikvanginum.

Á sjúkrahúsi yfir nótt

Rannsóknir leiddu í ljós að hann hafði fengið heilahristing en engin önnur frávik komu fram í fyrstu rannsóknum. Hann var þó hafður áfram á sjúkrahúsi til eftirlits yfir nótt.

„Hann er á sjúkrahúsi í rannsóknum en virðist vera í góðu standi. Hann er með meðvitund og fréttirnar eru jákvæðar,“ sagði Francesco Farioli, þjálfari Porto, eftir leikinn.

Porto staðfesti síðar að Froholdt væri við góða heilsu og að engin frávik hefðu komið fram í þeim rannsóknum sem gerðar voru. Áætlað var að hann yrði útskrifaður af sjúkrahúsinu á laugardagsmorgun.

Liberato var rekinn af velli vegna atviksins og bað Froholdt síðar afsökunar opinberlega.

Froholdt hefur vakið mikla athygli á undanförnum misserum og verið orðaður við bæði Arsenal og Manchester United. Newcastle hefur einnig verið nefnt í tengslum við leikmanninn.

Fótbolti

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