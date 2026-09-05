Rotaðist eftir höfuðhögg og var fluttur á sjúkrahús Stefán Árni Pálsson skrifar 5. september 2026 23:02 Leikmenn leiksins mynduðu hring utan um Froholdt. Vísir/Miguel Lemos/NurPhoto via Getty Images Victor Froholdt, tvítugur miðjumaður Porto og danskur landsliðsmaður, var fluttur á sjúkrahús eftir að hafa misst meðvitund í leik Porto gegn Moreirense í portúgölsku deildinni á föstudagskvöld. Atvikið átti sér stað á 85. mínútu þegar Froholdt varð fyrir höggi í höfuðið frá olnboga Guilherme Liberato, leikmanni Moreirense. Froholdt féll til jarðar og lá hreyfingarlaus. Jan Bednarek, liðsfélagi Froholdt og fyrrverandi leikmaður Southampton, var fyrstur að honum og kom honum í hliðarlegu. Leikmenn beggja liða mynduðu hring í kringum Froholdt á meðan hann fékk aðhlynningu. Froholdt var að lokum borinn af vellinum á börum og fékk mikið klapp frá áhorfendum þegar hann var fluttur af leikvanginum. Á sjúkrahúsi yfir nótt Rannsóknir leiddu í ljós að hann hafði fengið heilahristing en engin önnur frávik komu fram í fyrstu rannsóknum. Hann var þó hafður áfram á sjúkrahúsi til eftirlits yfir nótt. „Hann er á sjúkrahúsi í rannsóknum en virðist vera í góðu standi. Hann er með meðvitund og fréttirnar eru jákvæðar,“ sagði Francesco Farioli, þjálfari Porto, eftir leikinn. Porto staðfesti síðar að Froholdt væri við góða heilsu og að engin frávik hefðu komið fram í þeim rannsóknum sem gerðar voru. Áætlað var að hann yrði útskrifaður af sjúkrahúsinu á laugardagsmorgun. Liberato var rekinn af velli vegna atviksins og bað Froholdt síðar afsökunar opinberlega. Froholdt hefur vakið mikla athygli á undanförnum misserum og verið orðaður við bæði Arsenal og Manchester United. Newcastle hefur einnig verið nefnt í tengslum við leikmanninn. Fótbolti Mest lesið Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“ Íslenski boltinn Bað dómarann um hjálp út af megnri marijúanalykt Sport Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron Íslenski boltinn Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin Íslenski boltinn Uppgjörið og viðtal: Keflavík - Valur 1-2 | Valsmenn héldu út Íslenski boltinn Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Enski boltinn Rúst hjá Rosenborg Fótbolti City marði Coventry Enski boltinn Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Enski boltinn Skoraði fimmtán mörk fyrir Guðjón Val Handbolti Fleiri fréttir Rotaðist eftir höfuðhögg og var fluttur á sjúkrahús Ágúst Orri fagnaði stórsigri í öðrum leik sínum með Excelsior ,,Eftir þessar síðustu 20 mínútur held ég að ég þurfi bara að leggjast niður.” Fred framlengir við Fram til 2028 Stefán og Alfons gátu ekki klárað leikinn vegna óeirða Schalke náði í stig gegn Bayern Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Raphinha nýr fyrirliði Barcelona Rúst hjá Rosenborg Arbeloa í brasi Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin City marði Coventry Steindautt er Tottenham náði í fyrsta stigið Uppgjörið og viðtal: Keflavík - Valur 1-2 | Valsmenn héldu út Misjafn árangur Íslendingaliðanna Uppgjörið: ÍBV-Fram 2-3 | Fram sneri taflinu við í Eyjum 16 ára gamalt myndskeið af Messi vekur athygli Ramsey bjargaði stigi Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Yfirgefur Liverpool fyrir Sádi-Arabíu Segist aldrei hafa efast um Gakpo Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“ Hágrét í bílnum með mömmu Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola Fyrsta tap Mourinho eftir ótrúlega dramatík Isak heitur í sigri Liverpool og strax búinn að jafna síðustu leiktíð Mikael látinn bíða eftir fyrsta stiginu Enrique samþykkti að ná sjö árum hjá PSG Sjá meira