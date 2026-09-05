Fótbolti

Stefán og Al­fons gátu ekki klárað leikinn vegna ó­eirða

Stefán Árni Pálsson skrifar
Leikurinn var flautaður af eftir rúmlega klukkustunda leik.
Leikurinn var flautaður af eftir rúmlega klukkustunda leik. vísir/getty images

Leikur Utrecht og Go Ahead Eagles í hollensku úrvalsdeildinni var flautaður af í kvöld eftir að stuðningsmenn heimaliðsins köstuðu flugeldum inn á völlinn. Þeir Stefán Ingi Sigurðarson og Alfons Samstedt voru báðir í byrjunarliði Go Ahead Eagles í leiknum.

Go Ahead Eagles var með 3-1 forystu þegar dómarinn Martin van den Kerkhof stöðvaði leikinn. Rúmlega klukkustund var þá liðin af leiknum en stuðningsmenn Utrecht kveiktu á flugeldum og köstuðu þeim inn á völlinn. Dómarinn sendi leikmenn liðanna inn í búningsklefa.

Eftir að leikurinn hafði verið stöðvaður var reynt að bíða eftir því að hægt yrði að halda honum áfram, en eftir frekari ólæti var ákveðið að flauta leikinn endanlega af.

Utrecht hefur farið illa af stað í deildinni og var þetta fjórði leikur liðsins án sigurs. Go Ahead Eagles hafði hins vegar byrjað tímabilið mun betur og var með sjö stig úr fyrstu fjórum leikjum fyrir kvöldið.

Hollenski boltinn

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