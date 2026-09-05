Stefán og Alfons gátu ekki klárað leikinn vegna óeirða Stefán Árni Pálsson skrifar 5. september 2026 19:21 Leikurinn var flautaður af eftir rúmlega klukkustunda leik. vísir/getty images Leikur Utrecht og Go Ahead Eagles í hollensku úrvalsdeildinni var flautaður af í kvöld eftir að stuðningsmenn heimaliðsins köstuðu flugeldum inn á völlinn. Þeir Stefán Ingi Sigurðarson og Alfons Samstedt voru báðir í byrjunarliði Go Ahead Eagles í leiknum. Go Ahead Eagles var með 3-1 forystu þegar dómarinn Martin van den Kerkhof stöðvaði leikinn. Rúmlega klukkustund var þá liðin af leiknum en stuðningsmenn Utrecht kveiktu á flugeldum og köstuðu þeim inn á völlinn. Dómarinn sendi leikmenn liðanna inn í búningsklefa. Eftir að leikurinn hafði verið stöðvaður var reynt að bíða eftir því að hægt yrði að halda honum áfram, en eftir frekari ólæti var ákveðið að flauta leikinn endanlega af. Utrecht hefur farið illa af stað í deildinni og var þetta fjórði leikur liðsins án sigurs. Go Ahead Eagles hafði hins vegar byrjað tímabilið mun betur og var með sjö stig úr fyrstu fjórum leikjum fyrir kvöldið. Hollenski boltinn Mest lesið Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“ Íslenski boltinn Bað dómarann um hjálp út af megnri marijúanalykt Sport Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron Íslenski boltinn Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin Íslenski boltinn Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Enski boltinn Uppgjörið: Keflavík - Valur 1-2 | Valsmenn héldu út Íslenski boltinn City marði Coventry Enski boltinn Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Enski boltinn Rúst hjá Rosenborg Fótbolti Norðmaðurinn fjórði en reif kjaft: „Hvaða lúsera er ég að keppa við?“ Sport Fleiri fréttir Stefán og Alfons gátu ekki klárað leikinn vegna óeirða Schalke náði í stig gegn Bayern Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Raphinha nýr fyrirliði Barcelona Rúst hjá Rosenborg Arbeloa í brasi Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin City marði Coventry Steindautt er Tottenham náði í fyrsta stigið Keflavík - Valur | Hörð barátta um efri hlutann Misjafn árangur Íslendingaliðanna Uppgjörið: ÍBV-Fram 2-3 | Fram sneri taflinu við í Eyjum 16 ára gamalt myndskeið af Messi vekur athygli Ramsey bjargaði stigi Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Yfirgefur Liverpool fyrir Sádi-Arabíu Segist aldrei hafa efast um Gakpo Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“ Hágrét í bílnum með mömmu Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola Fyrsta tap Mourinho eftir ótrúlega dramatík Isak heitur í sigri Liverpool og strax búinn að jafna síðustu leiktíð Mikael látinn bíða eftir fyrsta stiginu Enrique samþykkti að ná sjö árum hjá PSG Sjóðheitur Ísak skoraði í fyrsta sigrinum Carrick himinlifandi eftir kaup sumarsins Mætir gömlu félögunum í Manchester United í endurkomunni til Englands Fékk bombu í andlitið en meiddist á hné Sjá meira