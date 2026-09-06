Modric ætlar að halda áfram með Króatíu Stefán Árni Pálsson skrifar 6. september 2026 08:01 Modric er hvergi nærri hættur með landsliðinu. Vísir/ Justin Setterfield/Getty Images Luka Modric hefur engin áform um að leggja landsliðsskóna á hilluna þrátt fyrir að verða 41 árs í næstu viku. Fyrirliðinn ætlar að halda áfram að leika með króatíska landsliðinu og verður meðal annars með í komandi leikjum liðsins í Þjóðadeildinni. Knattspyrnusamband Króatíu staðfesti að Modric hefði ákveðið að halda áfram með landsliðinu en fram undan eru meðal annars leikir gegn Englandi. Ákvörðunin kemur í kjölfar þess að Slaven Bilic tók á ný við stjórnartaumunum hjá Króatíu. Bilic var einnig landsliðsþjálfari Króata þegar Modric steig sín fyrstu skref með A-landsliðinu. Modric lék sinn fyrsta landsleik í mars 2006 og hefur síðan þá komið við sögu í 202 landsleikjum og skorað 29 mörk. Talið var líklegt að Modric myndi kveðja landsliðið eftir HM í sumar. Króatar féllu þar úr leik í 32-liða úrslitum gegn Portúgal, en miðjumaðurinn hefur nú ákveðið að halda ferðalaginu áfram. „Auðvitað gleður ákvörðun Luka mig gríðarlega. Við vitum öll hvað hann færir Króatíu, bæði innan vallar og utan,“ sagði Bilic. „Ég hlakka til að vinna með honum aftur eftir 14 ár. Við deilum báðir sterkum metnaði um að halda Króatíu meðal bestu landsliða heims.“ Modric, sem leikur nú með AC Milan, á að baki afar glæsilegan landsliðsferil. Hann var valinn besti leikmaður HM 2018 þegar Króatar komust alla leið í úrslitaleikinn í Rússlandi, þar sem þeir töpuðu fyrir Frökkum. Fjórum árum síðar varð Modric síðan hluti af króatíska liðinu sem hafnaði í þriðja sæti á HM í Katar. Næstu verkefni Króatíu eru í Þjóðadeildinni. Liðið mætir Tékklandi á útivelli 26. september og Spáni þremur dögum síðar. England kemur svo í heimsókn 3. október áður en Króatar mæta Englendingum aftur á Wembley 12. nóvember. Modric stefnir því ótrauður á að bæta enn fleiri landsleikjum við metið sitt – og gæti orðið 41 árs gamall þegar hann mætir Englandi á Wembley. Fótbolti Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Rotaðist eftir höfuðhögg og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Skoraði fimmtán mörk fyrir Guðjón Val Handbolti Falko farinn frá ÍR Körfubolti Ágúst Orri fagnaði stórsigri í öðrum leik sínum með Excelsior Fótbolti Ofursunnudagur á Sýn Sport Sport Stefán og Alfons gátu ekki klárað leikinn vegna óeirða Fótbolti Arnar Freyr og félagar í Flensburg áfram með fullt hús Handbolti ,,Eftir þessar síðustu 20 mínútur held ég að ég þurfi bara að leggjast niður.” Íslenski boltinn Rúst hjá Rosenborg Fótbolti Framarar skoruðu 38 mörk og unnu Handbolti Fleiri fréttir Modric ætlar að halda áfram með Króatíu Rotaðist eftir höfuðhögg og var fluttur á sjúkrahús Ágúst Orri fagnaði stórsigri í öðrum leik sínum með Excelsior ,,Eftir þessar síðustu 20 mínútur held ég að ég þurfi bara að leggjast niður.” Fred framlengir við Fram til 2028 Stefán og Alfons gátu ekki klárað leikinn vegna óeirða Schalke náði í stig gegn Bayern Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Raphinha nýr fyrirliði Barcelona Rúst hjá Rosenborg Arbeloa í brasi Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin City marði Coventry Steindautt er Tottenham náði í fyrsta stigið Uppgjörið og viðtal: Keflavík - Valur 1-2 | Valsmenn héldu út Misjafn árangur Íslendingaliðanna Uppgjörið: ÍBV-Fram 2-3 | Fram sneri taflinu við í Eyjum 16 ára gamalt myndskeið af Messi vekur athygli Ramsey bjargaði stigi Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Yfirgefur Liverpool fyrir Sádi-Arabíu Segist aldrei hafa efast um Gakpo Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“ Hágrét í bílnum með mömmu Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola Fyrsta tap Mourinho eftir ótrúlega dramatík Isak heitur í sigri Liverpool og strax búinn að jafna síðustu leiktíð Mikael látinn bíða eftir fyrsta stiginu Sjá meira