Fótbolti

Modric ætlar að halda á­fram með Króatíu

Stefán Árni Pálsson skrifar
Modric er hvergi nærri hættur með landsliðinu. 
Modric er hvergi nærri hættur með landsliðinu.  Vísir/ Justin Setterfield/Getty Images

Luka Modric hefur engin áform um að leggja landsliðsskóna á hilluna þrátt fyrir að verða 41 árs í næstu viku. Fyrirliðinn ætlar að halda áfram að leika með króatíska landsliðinu og verður meðal annars með í komandi leikjum liðsins í Þjóðadeildinni.

Knattspyrnusamband Króatíu staðfesti að Modric hefði ákveðið að halda áfram með landsliðinu en fram undan eru meðal annars leikir gegn Englandi. Ákvörðunin kemur í kjölfar þess að Slaven Bilic tók á ný við stjórnartaumunum hjá Króatíu.

Bilic var einnig landsliðsþjálfari Króata þegar Modric steig sín fyrstu skref með A-landsliðinu. Modric lék sinn fyrsta landsleik í mars 2006 og hefur síðan þá komið við sögu í 202 landsleikjum og skorað 29 mörk.

Talið var líklegt að Modric myndi kveðja landsliðið eftir HM í sumar. Króatar féllu þar úr leik í 32-liða úrslitum gegn Portúgal, en miðjumaðurinn hefur nú ákveðið að halda ferðalaginu áfram.

„Auðvitað gleður ákvörðun Luka mig gríðarlega. Við vitum öll hvað hann færir Króatíu, bæði innan vallar og utan,“ sagði Bilic.

„Ég hlakka til að vinna með honum aftur eftir 14 ár. Við deilum báðir sterkum metnaði um að halda Króatíu meðal bestu landsliða heims.“

Modric, sem leikur nú með AC Milan, á að baki afar glæsilegan landsliðsferil. Hann var valinn besti leikmaður HM 2018 þegar Króatar komust alla leið í úrslitaleikinn í Rússlandi, þar sem þeir töpuðu fyrir Frökkum.

Fjórum árum síðar varð Modric síðan hluti af króatíska liðinu sem hafnaði í þriðja sæti á HM í Katar.

Næstu verkefni Króatíu eru í Þjóðadeildinni. Liðið mætir Tékklandi á útivelli 26. september og Spáni þremur dögum síðar. England kemur svo í heimsókn 3. október áður en Króatar mæta Englendingum aftur á Wembley 12. nóvember.

Modric stefnir því ótrauður á að bæta enn fleiri landsleikjum við metið sitt – og gæti orðið 41 árs gamall þegar hann mætir Englandi á Wembley.

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