Fótbolti

Mikael látinn bíða eftir fyrsta stiginu

Sindri Sverrisson skrifar
Mikael Egill Ellertsson í baráttunni við Assane Diao í leiknum við Como í kvöld.
Mikael Egill Ellertsson í baráttunni við Assane Diao í leiknum við Como í kvöld. Getty/Simone Arveda

Mikael Egill Ellertsson og félagar í Genoa máttu sín lítils gegn lærisveinum Cesc Fabregas í liði Como, í ítölsku A-deildinni í fótbolta í kvöld.

Como vann leikinn 4-1 þrátt fyrir að Milutin Osmajic kæmi heimamönnum yfir á 19. mínútu. 

Martin Baturina og Assane Diao sáu til þess að Como var komið yfir strax á 30. mínútu, og Nico Paz jók muninn í 3-1 fyrir hálfleik. Diao bætti svo við sínu öðru marki á 78. mínútu, eftir sendingu frá Moise Kean sem er nýkomin frá Fiorentina.

Mikael Egill lék allan leikinn fyrir Genoa en liðið hefur átt erfiða byrjun á leiktíðinni og tapað fyrstu þremur leikjum sínum, gegn Como, Lazio og Napoli. Como er hins vegar efst, alla vega tímabundið, með sjö stig.

Ítalski boltinn

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