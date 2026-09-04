Mikael látinn bíða eftir fyrsta stiginu

Mikael Egill Ellertsson og félagar í Genoa máttu sín lítils gegn lærisveinum Cesc Fabregas í liði Como, í ítölsku A-deildinni í fótbolta í kvöld.
Como vann leikinn 4-1 þrátt fyrir að Milutin Osmajic kæmi heimamönnum yfir á 19. mínútu.
Martin Baturina og Assane Diao sáu til þess að Como var komið yfir strax á 30. mínútu, og Nico Paz jók muninn í 3-1 fyrir hálfleik. Diao bætti svo við sínu öðru marki á 78. mínútu, eftir sendingu frá Moise Kean sem er nýkomin frá Fiorentina.
Mikael Egill lék allan leikinn fyrir Genoa en liðið hefur átt erfiða byrjun á leiktíðinni og tapað fyrstu þremur leikjum sínum, gegn Como, Lazio og Napoli. Como er hins vegar efst, alla vega tímabundið, með sjö stig.