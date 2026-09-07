Innlent

Bein út­sending: Hvert renna peningar ríkisins á næsta ári?

Árni Sæberg og Oddur Ævar Gunnarsson skrifa
Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, á sams konar blaðamannafundi í fyrra.
Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, á sams konar blaðamannafundi í fyrra. Vísir/Anton Brink

Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 9 þar sem hann kynnir fjárlagafrumvarp fyrir næsta ár. Beina útsendingu og textalýsingu frá fundinum og um efni frumvarpsins má finna neðst í fréttinni.

Þing verður sett á morgun og stefnuræða forsætisráðherra verður flutt á miðvikudag og umræður um hana fara fram sama dag. Á fimmtudag hefst svo fyrsta umræða um fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027.

Sunna Sæmundsdóttir fréttamaður verður á svæðinu og mun spyrja ráðherrann út í efni frumvarpsins.

Beina útsendingu frá blaðamannafundi Daða Más má sjá í spilaranum hér að neðan. 

Nýr spilari bætist inn í fréttina klukkan 8.45 og þá er ráð að endurhlaða síðunni.

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