Bilun hjá Teya olli löngum röðum Tómas Arnar Þorláksson og Áróra L Davíðsdóttir skrifa 5. september 2026 15:28 Frá því í Ikea upp úr klukkan þrjú í dag. vísir Langar biðraðir mynduðust í Ikea og víða annars staðar í dag vegna bilunar hjá fjártæknifyrirtækinu Teya. Bilunin kom upp um tuttugu mínútur í þrjú. Eins og stendur er unnið að því að leysa úr kerfisbilun hjá Teya sem veldur þjónustuörðugleikum í posum og greiðslumiðlun víða. Allt tiltækt lið Teya hefur verið kallað út til að vinna að vandamálinu. Þetta kemur fram í upplýsingum frá fyrirtækinu en þar er beðist innilegrar velvirðingar á vandamálum sem bilunin kann að valda. Kristófer Daði Garðarson, yfirmaður hjá þjónustuveri Teya segir í samtali við fréttastofu að lausn sé í sjónmáli. Vonir voru bundnar við að kerfið yrði aftur komið í gang upp úr klukkan 16.00 en það tókst ekki. „Það voru vendingar í gangi og tilraunir sem virtust líta vel út en það virðist síðan ekki hafa gengið eins og við vildum. Auðvitað segir maður alltaf bara að þetta komist í lag sem fyrst. Allir eru að gera sitt besta í að reyna að laga þetta,“ segir Kristófer Daði. Hann tekur fram að fjöldi verslana og annarra fyrirtækja sem bilunin hefur áhrif á hlaupi á hundruðum. Búið sé að greina vandamálið sem snúi að tengingu milli kassakerfis og posa. Teya hafi ráðlagt þeim verslunum og fyrirtækjum sem hafi lent í vandræðum að taka posana af kassakerfistengingunni. Veistu meira um málið? Áttu myndir af röðum? Sendu okkur fréttaskot. Einnig er hægt að senda póst á ritstjorn@visir.is Eins og sjá má á meðfylgjandi myndum hefur hálfgerð örtröð myndast í verslun Ikea í Kauptúni. Röðin nær langt inn á lagerinn hjá Ikea.vísir/aðsend Stefán Rúnar Dagsson, framkvæmdastjóri Ikea, segir í samtali við fréttastofu að bilunin hafi staðið yfir í um klukkutíma. Hann tekur fram að GSM-posar hafi verið teknir í gagnið og því gangi afgreiðslan áfram þó hún gangi hægar fyrir sig. Röðin.vísir/aðsend „Þetta eru mjög langar raðir hjá okkur en við erum GSM-posa sem við getum gripið til. Þetta er á versta tíma og er bara alltaf á versta tíma. Alveg sama hvenær það gerist, þetta er alveg ömurlegt. Ömurlegt að geta ekki treyst kerfinu.“ Uppfært kl 20:39: Posar tengdir kassakerfum virka nú á ný hjá Teya. Fréttin hefur verið uppfærð Mest lesið Kýld niður fjallið og hafi svo horft á formanninn ljúga í fjölmiðlum Innlent Bilun hjá Teya olli löngum röðum Innlent Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi Innlent Sjö fluttir á slysadeild eftir að bíl var ekið á tvo ljósastaura Innlent Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Innlent Segir ljóst að málið verði Lindsay Clancy dýrkeypt Erlent Lögreglan í Kaupmannahöfn stendur í ströngu Erlent Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Innlent „Ég hafna þeirri fullyrðingu alfarið“ Innlent Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Innlent Fleiri fréttir Narsarsuaq-flugvöllur að öðlast framhaldslíf Posarnir komnir í lag á ný Þyrlan kölluð út vegna slyss við Sólheimajökul Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Óþarft að fara til Reykjavíkur til að hlaupa Bilun hjá Teya olli löngum röðum Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi „Ég hafna þeirri fullyrðingu alfarið“ „Búningadjamm“ á Þjóðminjasafninu í dag Elti blóðugan brotaþola inn á lögreglustöðina Ólga innan SÁÁ og upprisa AfD Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Sjö fluttir á slysadeild eftir að bíl var ekið á tvo ljósastaura Hátt í áttatíu eftirskjálftar Handteknir eftir líkamsárás Kýld niður fjallið og hafi svo horft á formanninn ljúga í fjölmiðlum Jarðskjálfti í Brennisteinsfjöllum Rafmagnslaust var í Reykjavík og Mosfellsbæ Enginn andvígur hvalveiðum Banna innfluttar dýraafurðir frá Brasilíu Skordýr í súpu skólabarna Sérsveitaraðgerð við heimahús á Akureyri Anna Lilja og Sæunn sýslumenn tímabundið Finnbjörn býður sig ekki aftur fram til forseta ASÍ Telja þjóðaratkvæðagreiðsluna hafa styrkt Samfylkinguna Hugsi yfir framlagi Kristrúnar Fella niður gatnagerðargjald vegna bílakjallara Næstum allar ábendingarnar um Áfram Ísland Segir borgina vinda ofan af „langvarandi rugli og vitleysu“ Sjá meira