Innlent

Bilun hjá Teya olli löngum röðum

Tómas Arnar Þorláksson og Áróra L Davíðsdóttir skrifa
Frá því í Ikea upp úr klukkan þrjú í dag.
Frá því í Ikea upp úr klukkan þrjú í dag. vísir

Langar biðraðir mynduðust í Ikea og víða annars staðar í dag vegna bilunar hjá fjártæknifyrirtækinu Teya. Bilunin kom upp um tuttugu mínútur í þrjú.

Eins og stendur er unnið að því að leysa úr kerfisbilun hjá Teya sem veldur þjónustuörðugleikum í posum og greiðslumiðlun víða. Allt tiltækt lið Teya hefur verið kallað út til að vinna að vandamálinu. 

Þetta kemur fram í upplýsingum frá fyrirtækinu en þar er beðist innilegrar velvirðingar á vandamálum sem bilunin kann að valda. Kristófer Daði Garðarson, yfirmaður hjá þjónustuveri Teya segir í samtali við fréttastofu að lausn sé í sjónmáli. Vonir voru bundnar við að kerfið yrði aftur komið í gang upp úr klukkan 16.00 en það tókst ekki. 

„Það voru vendingar í gangi og tilraunir sem virtust líta vel út en það virðist síðan ekki hafa gengið eins og við vildum. Auðvitað segir maður alltaf bara að þetta komist í lag sem fyrst. Allir eru að gera sitt besta í að reyna að laga þetta,“ segir Kristófer Daði. 

Hann tekur fram að fjöldi verslana og annarra fyrirtækja sem bilunin hefur áhrif á hlaupi á hundruðum.

Búið sé að greina vandamálið sem snúi að tengingu milli kassakerfis og posa. Teya hafi ráðlagt þeim verslunum og fyrirtækjum sem hafi lent í vandræðum að taka posana af kassakerfistengingunni. 

Veistu meira um málið? Áttu myndir af röðum? Sendu okkur fréttaskot. Einnig er hægt að senda póst á ritstjorn@visir.is

Eins og sjá má á meðfylgjandi myndum hefur hálfgerð örtröð myndast í verslun Ikea í Kauptúni.

Röðin nær langt inn á lagerinn hjá Ikea.vísir/aðsend

Stefán Rúnar Dagsson, framkvæmdastjóri Ikea, segir í samtali við fréttastofu að bilunin hafi staðið yfir í um klukkutíma. Hann tekur fram að GSM-posar hafi verið teknir í gagnið og því gangi afgreiðslan áfram þó hún gangi hægar fyrir sig.

Röðin.vísir/aðsend

„Þetta eru mjög langar raðir hjá okkur en við erum GSM-posa sem við getum gripið til. Þetta er á versta tíma og er bara alltaf á versta tíma. Alveg sama hvenær það gerist, þetta er alveg ömurlegt. Ömurlegt að geta ekki treyst kerfinu.“

Uppfært kl 20:39: Posar tengdir kassakerfum virka nú á ný hjá Teya. 

Fréttin hefur verið uppfærð

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið