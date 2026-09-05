Þjóðbúningarhátíð fer nú fram á Þjóðminjasafninu þar sem vegleg dagskrá skemmtir ungum sem öldnum. Markmiðið með hátíðinni er bæði að fræða og kæta og segir sérfræðingur safnsins og skipuleggjandi hátíðarinnar mikilvægara en nokkru sinni fyrr að fagna þjóðbúningnum.
Hátíðin hefst í dag klukkan tvö þegar að handverksfólk frá Heimilisiðnaðarfélagi Íslands kennir gestum handtökin á meðan lifandi tónlist ómar um sali safnsins. Hátíðin heldur svo áfram á morgun þar sem pomp og prakt mun einkenna fjölskyldudagsrkána.
Helga Volertsen, sérfræðingur Þjóðminjasafnsins og skipuleggjandi þjóðbúningahátíðarinnar, hvetur fólk til að skella sér í þjóðbúninginn og leggja leið sína á safnið.
„Reyndar verður frítt inn fyrir fólk sem mættir í þjóðbúningi alla helgina hjá okkur, bæði íslenskum og erlendum, þannig að ef fólk á búning upp í skáp er um að gera að dusta rykið af honum og kíkja í Þjóðminjasafnið. Svo koma félagar úr þjóðdansfélaginu líka til að skemmta, dansa, sýna og bjóða fólki að taka þátt. Þannig ða við fáum að hafa svolítið djammstuð í dag, búningadjamm.“
Mikil saga fylgi búningunum.
„Þetta er nú líka svolítið skemmtilegt að sjá hvað það var sem fólk klæddist og hvernig það skreytti sig. Ótrúlega flottir búningar, sko sérstaklega þessi brúðarbúningur sem við erum með á sýningu núna. Hann var seldur úr landi sem minjagripur snemma á nítjándu öld, 1809. Það kviknaði í skipinu sem hann var um borð í, menn héldu að hann hafi týnst og glatast. Svo fannst hann aftur fyrir hvað 60 eða 70 árum á Viktoríu Alber safninu í London. Nú erum við með hann í láni frá safninu í London.“
Hún segir það einstaklega mikilvægt að fagna þjóðbúningnum.
„Ég held að þetta sé samblanda af okkar sögu og okkar bakgrunni. Það er rosa gott í nútímanum að þekkja sinn bakgrunn til að geta samsamað sig með nútímanum.“