Innlent

Út­lendingar kærðir fyrir að fram­vísa ekki skil­ríkjum

Agnar Már Másson skrifar
Lögreglan greinir frá þessu.
Lögreglan greinir frá þessu. Vísir/Vilhelm

Lögreglan í Kópavogi og Breiðholti greinir frá því að í nótt hafi verið tilkynnt um hávaða frá íbúð. Um hafi verið að ræða hóp útlendinga sem hafi síðan neitað að framvísa skilríkjum að kröfu lögreglu.

Þeir voru kærðir fyrir það, að því er fram kemur í dagbók lögreglu. Málinu er ekki lýst frekar.

Meðal annarra mála sem skráð eru hjá lögreglustöðinni eru árekstur þar sem ekki urðu slys á fólki og ökumaður sem var kærður fyrir ölvun við akstur.

Lögreglumál Kópavogur

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