Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Áróra L Davíðsdóttir skrifar 5. september 2026 20:01 Aðalbjörn Jóhannsson er forseti framkvæmdarstjórnar Stúdentafélags Háskólans á Akureyri. Samsett Stúdentafélag Háskólans á Akureyri (SHA) hefur varað stúdentaráð annarra háskóla við háttsemi manns sem hafi haft samband við nemendur skólans og beðið þá um að senda sér gögn úr innra kerfi háskólans. Að sögn forseta Stúdentafélagsins hafi maðurinn ætlað að nýta sér upplýsingarnar í hagnaðarskyni en hann reki fyrirtæki sem bjóði upp á undirbúningsnámskeið fyrir háskólanema. SHA vakti athygli á málinu í tölvupósti til systurfélaga sinna sem fréttastofa hefur fengið afrit af. Þar segist stúdentaráð vilja vara við háttsemi mannsins, sem og viðskiptum og samskiptum við hann. Þeim hafi borist gögn um að hann hafi sett sig í samband við nemendur Háskólans á Akureyri, óskað eftir því að þeir sæktu nemendalista úr Uglu og afhentu honum nöfn og netföng samnemenda sinna. Forseti SHA segir manninn hafa ætlað að nýta sér upplýsingarnar í hagnaðarskyni en þau hafi haft samband við systurfélög sín á borð við Stúdentaráð Háskóla Íslands og stúdentafélög í Háskólanum í Reykjavík og Háskólanum á Bifröst. „Ég fékk upplýsingar um að hann hafi beðið einhverja nemendur HA sem sátu hjá honum námskeið um að sækja persónuupplýsingar um aðra nemendur í hagnaðarskyni, það er að segja til að geta sent markaðspósta á þessa stúdenta,“ segir Aðalbjörn Jóhannsson forseti SHA. Segir manninn hafa villt á sér heimildir Hann hafi haft samband við nemendur og villt á sér heimildir með því að segjast vera í nánu sambandi við aðila innan stúdentaráðs og gefið nemendum ítarlegar leiðbeiningar um hvernig ætti að nálgast gögnin. Aðalbjörn segir alveg skýrt að ekki sé rétt að einstaklingur innan SHA sé í samstarfi við umræddan mann. „Í rauninni gerir hann þetta með því að villa á sér heimildir, það er að segja á fölskum forsendum. Hann segist vera í nánu samstarfi við aðila sem er formaður aðildarfélags hjá okkur, sem er ekki rétt. Við náttúrulega fórum í rannsóknarvinnu til þess að tékka á þessu. “ Líta málið alvarlegum augum Stúdentafélagið líti málið alvarlegum augum enda sé mjög skýrt að ekki megi deila persónuupplýsingum nemenda sem séu á innra kerfi háskólans, svo sem Uglu og Canvas, til þriðja aðila. Persónuupplýsingarnar sem þar séu inni séu ætlaðar nemendum og kennurum til þess að auðvelda samskipti þeirra á milli. „Við vitum ekkert hvað viðkomandi gerir við upplýsingarnar. Það sem fer verulega fyrir brjóstið á okkur er að nota persónu aðila í ábyrgðarstöðu og ríkri stöðu gagnvart öðrum nemendum skólans. Hann vissi að þetta væri algjörlega gegn öllum reglum um notkun þessara upplýsinga og er náttúrulega að nýta sér nafn þessa einstaklings sem er í ábyrgðarstöðu innan félagsins,“ segir Aðalbjörn. Hann hafi áður reynt að gera samstarfssamning við stúdentafélagið sem hafi snúið að því að stúdentafélagið og aðilar innan þess aðstoði við að sækja kennslugögn námskeiða úr kennslukerfi skólans. „Það er náttúrulega bara höfundavarið efni.“ Nemendur séu afar reiðir „Fólk er ofboðslega reitt yfir því að þarna sé í raun og veru aðili úti í bæ sem meðvitaður er um þennan möguleika og sér hagnaðartækifæri í þessum upplýsingum. Sér í lagi í því umhverfi sem við erum í dag. Fólk verður bara alltaf sífellt meðvitaðra um verðmæti persónuupplýsinga, verðmæti eigin persónu. Fólki er ekkert alveg sama hver veit hvað um hvern,“ segir Aðalbjörn. SHA hafi ekkert út á það að setja að til séu einstaklingar og fyrirtæki sem haldi úti slíkum námskeiðum til þess að aðstoða nemendur. „Hins vegar þegar menn eru að byggja hagnaðinn og viðskiptamódel á stolnum gögnum er ekki í lagi og sérstaklega þegar menn eru að herja á stúdenta að sækja þessi gögn. Það er erfitt að sitja undir slíku.“ Næstu skref, til að mynda hvort haft verði samband við lögreglu, eru óljós að svo stöddu, segir Aðalbjörn, forseti SHA. 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