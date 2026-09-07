Halla boðar til ríkisráðsfundar

Ríkisráð Íslands hefur verið kvatt saman til fundar á Bessastöðum í dag venju samkvæmt. Alþingi verður sett á ný á morgun.
Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, býður ráðherrum í ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur á Bessastaði á ríkisráðsfund. Fundurinn er klukkan eitt í dag. Forsetinn og ráðherrarnir mynda ríkisráð Íslands.
Á ríkisráðsfundum bera ráðherrarnir undir forseta öll lög, bráðabirgðalög og mikilvægar stjórnarráðstafanir. Þar má nefna lagafrumvörp, tillögur um að kveða saman Alþingi, tillögur um breytingar á embættum sem forseti veitir og samninga við erlend ríki sem þurfa staðfestingar ríkisstjóra.
Þing verður sett á morgun og er venjan sú að ríkisráðið fundi fyrir þingsetninguna. Stefnuræða forsætisráðherra verður flutt á miðvikudag en í dag kynnir Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, fjárlagafrumvarpið fyrir næsta ár. Til stendur að hefja umræðu um frumvarpið á fimmtudag.