Gríðarleg aukning hefur orðið í sölu á íslenska fánanum og fánastöngum eftir að lagabreyting átti sér stað á Alþingi. Framkvæmdastjóri Íslandshúsa segir fólk hafa orð á því hve gaman var að sjá íslenska fánann blakta víða í sumar.
Eftir að fánalögum var breytt á Alþingi í vor mátti íslenski fáninn blakta á húni allan sólarhringinn frá 1. maí til 15. ágúst, en fyrir breytinguna mátti fáninn ekki vera uppi á nóttunni.
Flaggstangir og fánar eru seld víða, meðal annars hjá Íslandshúsi. Framkvæmdastjórinn, Brynjar Húnfjörð, segir að breyting hafi orðið í sölu á fánastöngum og undirstöðum fljótlega eftir lagabreytinguna.
„Við finnum raunverulega fyrir gríðarlegri aukningu. Bæði í sölu á stöngum og undirstöðum og líka bara fyrirspurnum þar sem fólk er að pæla hvernig stangir passa og annað.“
Eftirspurnin var raunar svo mikil að þau hjá Íslandshúsum þurftu að stækka lagerinn og ákváðu um leið að auka úrvalið.
„Við fórum að kortleggja þetta betur hjá okkur. Íslendingar vilja helst hringja á einn stað til að fá allt og við ákváðum að svara þeirri þörf.“
Hann segir að fólk hafi haft orð á því við komuna í verslunina hve gaman væri að fá að flagga íslenska fánanum við heimili sín í ríkari mæli.
„Almennt hefur þetta verið gríðarlega jákvætt og fólk ánægt með þessar breytingar. Fólki finnst gaman að sjá flöggin þegar það keyrir um bæinn og það er komin ákveðin stemning fyrir þessu má segja.“
Nú er aftur óheimilt að flagga fánanum á nóttunni.
„Maður þurfti aðeins að minna sig á að þetta væri hægt og þá kom strax upp sú staða að maður var ekki að flagga á daginn því það þarf að taka hann niður. Án þess að hafa svakalega miklar skoðanir á þessu og pælt mikið í þessu þá fannst mér þetta skemmtileg tilbreyting að sjá íslenska fánann blakta.“