Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út á tólfta tímanum í dag vegna manns sem hafði slasast á fæti þar sem hann var í mótorhjólaferð á hálendinu. Hann var í kjölfarið sóttur af sjúkrabíl á flugvöllinn í Reykjavík og fluttur undir læknishendur.
Þetta staðfestir Ásgeir Erlingsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar en hann segir vettvang slyssins vera við Blautulón við Skælinga sem eru á fjallabaki og vinsæl meðal hálendisveiðimanna. Ekki liggur fyrir hvort maðurinn hafi verið einn á ferð.
Ásgeir greinir frá því að það sé metið hverju sinni hvort það sé lent á flugvellinum og viðkomandi sóttur af sjúkrabíl eða flogið með fólk beint á spítalann.