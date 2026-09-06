Innlent

Þyrlan sótti slasaðan mótorhjólamann á há­lendið

Freyja Þórisdóttir skrifar
Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út að beiðni lögreglu. Myndin er úr safni.
Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út að beiðni lögreglu. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út á tólfta tímanum í dag vegna manns sem hafði slasast á fæti þar sem hann var í mótorhjólaferð á hálendinu. Hann var í kjölfarið sóttur af sjúkrabíl á flugvöllinn í Reykjavík og fluttur undir læknishendur.

Þetta staðfestir Ásgeir Erlingsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar en hann segir vettvang slyssins vera við Blautulón við Skælinga sem eru á fjallabaki og vinsæl meðal hálendisveiðimanna. Ekki liggur fyrir hvort maðurinn hafi verið einn á ferð.

Ásgeir greinir frá því að það sé metið hverju sinni hvort það sé lent á flugvellinum og viðkomandi sóttur af sjúkrabíl eða flogið með fólk beint á spítalann.

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