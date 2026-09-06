Innlent

Gómaður við að stela dósum og reyndist vopnaður

Agnar Már Másson skrifar
Mynd úr safni.
Mynd úr safni. Getty/Jonathan Wiggs

Maður var handtekinn í miðbænum í nótt við að stela dósum úr gámi. Þegar lögregla hafði afskipti af honum reyndist hann vera vopnaður hníf og var kærður fyrir það í kjölfarið.

Hnífurinn var haldlagður og skráður í kerfi lögreglu.

Frá þessu er greint í dagbók lögreglu en málinu er ekki lýst frekar. 

Þar segir að lögreglan á stöð 1, sem sinnir vesturborg og Seltjarnarnesi, hafi þurft að sinna mörgum útköllum vegna aðstoðar við borgarana, aðallega sökum ölvunar og slagsmála

Einn var handtekinn fyrir að fara ekki eftir fyrirmælum lögreglu, en laus eftir skýrslutöku.

Fimm hafi verið kærðir fyrir brot á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavíkurborg.

Ökumaður var kærður fyrir ölvun við akstur en laus eftir blóðsýnatöku.

Lögreglumál Reykjavík

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