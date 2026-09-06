Gómaður við að stela dósum og reyndist vopnaður Agnar Már Másson skrifar 6. september 2026 07:37 Mynd úr safni. Getty/Jonathan Wiggs Maður var handtekinn í miðbænum í nótt við að stela dósum úr gámi. Þegar lögregla hafði afskipti af honum reyndist hann vera vopnaður hníf og var kærður fyrir það í kjölfarið. Hnífurinn var haldlagður og skráður í kerfi lögreglu. Frá þessu er greint í dagbók lögreglu en málinu er ekki lýst frekar. Þar segir að lögreglan á stöð 1, sem sinnir vesturborg og Seltjarnarnesi, hafi þurft að sinna mörgum útköllum vegna aðstoðar við borgarana, aðallega sökum ölvunar og slagsmála Einn var handtekinn fyrir að fara ekki eftir fyrirmælum lögreglu, en laus eftir skýrslutöku. Fimm hafi verið kærðir fyrir brot á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavíkurborg. Ökumaður var kærður fyrir ölvun við akstur en laus eftir blóðsýnatöku. Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Innlent Funduðu í Moskvu um endalok stríðsins Erlent Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Innlent „Það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann“ Innlent Narsarsuaq-flugvöllur að öðlast framhaldslíf Innlent Miklar truflanir vegna mótmæla gegn innflytjendum Erlent Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi Innlent Þyrlan kölluð út vegna slyss við Sólheimajökul Innlent Posarnir komnir í lag á ný Innlent Bandaríkjaher gerði árásir á þrjú írönsk skip Erlent Fleiri fréttir „Það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann“ Narsarsuaq-flugvöllur að öðlast framhaldslíf Posarnir komnir í lag á ný Þyrlan kölluð út vegna slyss við Sólheimajökul Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Óþarft að fara til Reykjavíkur til að hlaupa Bilun hjá Teya olli löngum röðum Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi „Ég hafna þeirri fullyrðingu alfarið“ „Búningadjamm“ á Þjóðminjasafninu í dag Elti blóðugan brotaþola inn á lögreglustöðina Ólga innan SÁÁ og upprisa AfD Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Sjö fluttir á slysadeild eftir að bíl var ekið á tvo ljósastaura Hátt í áttatíu eftirskjálftar Handteknir eftir líkamsárás Kýld niður fjallið og hafi svo horft á formanninn ljúga í fjölmiðlum Jarðskjálfti í Brennisteinsfjöllum Rafmagnslaust var í Reykjavík og Mosfellsbæ Enginn andvígur hvalveiðum Banna innfluttar dýraafurðir frá Brasilíu Skordýr í súpu skólabarna Sérsveitaraðgerð við heimahús á Akureyri Anna Lilja og Sæunn sýslumenn tímabundið Finnbjörn býður sig ekki aftur fram til forseta ASÍ Telja þjóðaratkvæðagreiðsluna hafa styrkt Samfylkinguna Hugsi yfir framlagi Kristrúnar Fella niður gatnagerðargjald vegna bílakjallara Næstum allar ábendingarnar um Áfram Ísland Sjá meira