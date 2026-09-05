Formaður SÁÁ gefur lítið fyrir þá gagnrýni sem hún og stjórn samtakanna hafa mætt síðustu daga og segir ekkert til í því að hún hafi logið að starfsmönnum.
Þóra Björk Ingólfsdóttir, fráfarandi fagstjóri á Vík, meðferðarstöð SÁÁ, steig fram í gær og fordæmdi vinnubrögð stjórnar SÁÁ. Hún sagði það fullreynt að heilbrigðisþjónusta sem þessi sé á forræði félagasamtaka og lýsti miklum áhyggjum af framtíð meðferðarstarfsins.
Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ, segir starfsemi SÁÁ þó enn standa styrkum fótum.
„Ég er nú ekki sammála því, vegna þess á síðustu fjórum árum hefur SÁÁ farið í gegnum miklar breytingar og við höfum tekið í gegn allar okkar samþykktir og tilgang. Við höfum farið í mikla vinnu tengda skipuriti til að tryggja að það sem gerðist fyrir sex árum gerist ekki aftur.“
Þóra sakaði Önnu um að hafa logið þegar hún sagðist ekki hafa fengið fregnir af því að Valgerður Rúnarsdóttir, fráfarandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ, hafi sagt upp störfum.
„Ég hafna þeirri fullyrðingu alfarið. Það kom mér í opna skjöldu að hún væri búin að segja af sér. Ég vissi að hún væri komin í leyfi og það var kominn samningur á bak við það, en ég vissi ekki að hún hefði sagt upp störfum.“
Valgerður sagði upp í kjölfar þess að starfslokasamningur var gerður við Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur, fráfarandi forstjóra SÁÁ. Fráfarandi fagstjóri á Vík sakar SÁÁ um að hafa óeðlileg afskipti af faglegu meðferðarstarfi og að starfslokasamningurinn hafi verið gerður í óþökk allra.
„Þáverandi forstjóri kom á fund með mér og varaformanninum og óskaði eftir að segja upp og lagði fram tillögu um starfslokasamning sem við urðum að. Við metum það þannig að hún hafi sagt upp störfum sínum, sem hún gerði. Ég skil vel að breytingar eru erfiðar og vekja upp sterkar tilfinningar og það koma auðvitað fram ólík sjónarmið en það breytir samt ekki þeirri ábyrgð sem að við í stjórn berum gagnvart SÁÁ. Við verðum stöðugt að tryggja að starfsemin haldi áfram, það er okkar meginmarkmið. Þannig að ég tel ekki að þegar einstaklingar óska eftir að fá að hætta í vinnunni sinni að við getum í raun og veru gripið inn í það.“
Hún segir slæmt umtal og gagnrýni hafa áhrif á starfsemi samtakanna.
„Já, auðvitað gerir það það. Annað væri óeðlilegt. Við erum öll mannleg. Það er bara mjög eðlilegt að svona tal er erfitt og það verður bara að vinna út úr því. Ég bara óska þess að við fáum tækifæri til þess að komast í gegnum þetta.“
Hún segist vongóð um að málið muni eiga farsælan endi og treystir því að starfsemi haldi sömu gæðum.
„Ég hef falið forstjóranum að tryggja að starfsemin gangi sinn besta gang, af því að það sem skiptir mestu máli er að þeir sem fá þjónustu frá okkur fái bara örugga og góða þjónustu. Það er það sem er mikilvægast akkúrat núna, að tryggja að starfsemin gangi áfram. Mér finnst það skipta mestu máli að starfsfólk fái starfsfrið til að sinna sinna skjólstæðingunum okkar.“
Hvaðan telurðu að þetta ósætti komi? Er þetta persónulegt eða er þetta út frá þeim skipulagsbreytingum sem hefur verið ráðist í?
„Ég vil ekki fara djúpt í þetta. Það eru ákveðnir hlutir í vinnslu og ég vil bara að við fáum tækifæri til að vinna það. Ég ætla ekki að fara í einstök mál að sinni,“ segir hún og telur að ósætti heyri til undantekninga.