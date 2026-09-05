„Það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann“ Smári Jökull Jónsson skrifar 5. september 2026 22:10 Hanna Borg Jónsdótti er verkefnastjóri farsældar á höfuðborgarsvæðinu. Vísir/Vilhelm/SSH Verkefnastjóri farsældar á höfuðborgarsvæðinu segir markmið með nýjum samræmdum viðmiðum um skólasókn vera að hjálpa börnum að mæta í skólann. Framundan sé vitundarvakning fyrir foreldra um að virðing sé borin fyrir skólaskyldunni. Farsældarráð höfuðborgarsvæðisins var stofnað í nóvember síðastliðnum en í því ráði sitja fulltrúar frá öllum sveitarfélögum á svæðinu. Verkefni þess ráðs er að forgangsraða aðgerðum í þágu farsældar barna og að sögn verkefnastjóra kom í ljós fljótlega að full ástæða var til að setja í forgang vinnu um sameiginleg viðmið um skólasókn þar sem skólasókn barna hefur verið að dala. Reykjavík, Kópavogur og Garðabær voru á meðal sveitarfélaga sem hafið höfðu vinnu um skólasókn nemenda. Þegar menntamálaráðuneytið skipaði spretthóp í málaflokknum var ákveðið að vinna að sameiginlegum viðmiðum á landsvísu og er litið á komandi skólaár sem prufutímabil. Verkefnastjóri segir vinnuna snúast um að skólarnir styðji við fjölskyldur til að tryggja að börn mætí í skólann og dæmi séu um börn sem glími við alvarlega skólaforðun. „Stundum þarf fjölskyldan einhvern stuðning en stundum þarf skólinn að breyta einhverju hjá sér. Markmiðið með þessu er að mæta barninu þar sem það er og hjálpa því að mæta í skólann,“ segir Hanna Borg Jónsdóttir verkefnastjóri farsældar á höfuðborgarsvæðinu. Hér má sjá viðmið um viðbrögð en þau verða samræmd hjá öllum grunnskólum.Stjórnarráðið „Eins líka að brýna fyrir foreldrum að það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann en þau séu ekki að fara í löng leyfi reglulega.“ Vitundarvakning fyrir foreldra vegna leyfisveitinga Mikilvægt sé að í alvarlegum skólaforðunarmálum sé verklag samræmt og gripið inn í snemma. Unnið er að því að útbúa nokkurs konar verkfærakistu sem sveitarfélög og skólar geti nýtt. Þá er einnig unnið að samræmdri skráningu á leyfum til að sjá heildarmynd um raunmætingu barna. Kennarar hafa meðal annars sagt að tíð leyfi hafi áhrif á færni nemenda. „Við viljum kannski ekki fara í einhverjar harðar aðgerðir eins og tíðkast sums staðar í öðrum löndum. Við erum að reyna að taka utan um þetta, bæði að minnka skólaforðun með því að mæta barninu og eins fara í þessa vitundarvakningu fyrir foreldra að við pössum að börnin mæti í skólann og berum virðingu fyrir skólaskyldunni.“ Nýja samræmda skólasóknarkerfið er ekki komið í fulla framkvæmd. „Við náðum þessari útkomu að sameinast um þessi viðmið sem voru gefin út í sumar. Sum sveitarfélög og sumir skólar munu prófa það í vetur en við erum enn að vinna í því að útbúa þessa verkfærakistu fyrir sveitarfélögin og skólana,“ segir Hanna Borg að lokum. Grunnskólar Börn og uppeldi Sveitarstjórnarmál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Skóla- og menntamál Tengdar fréttir Vísbendingar um að þúsund börn á Íslandi sæki ekki skóla Vísbendingar eru um að um þúsund börn á Íslandi sæki ekki grunnskóla, þrátt fyrir skólaskyldu. 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